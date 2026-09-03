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Galatasaray'da Sane şoku! Yönetime bildirdi

Galatasaray'da Sane şoku! Yönetime bildirdi Haber Videosunu İzle
Galatasaray'da Sane şoku! Yönetime bildirdi
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Galatasaray'ın Alman yıldızı Leroy Sane'nin son iki karşılaşmaya yedek kulübesinde başlamaktan rahatsız olduğu öne sürüldü. Az süre almasına tepki gösteren Sane'nin "Ben 20 dakika oynayacak futbolcu değilim" düşüncesinde olduğu ve rahatsızlığını bazı yöneticilere ilettiği iddia edildi.

  • Galatasaray'da Leroy Sane, son iki maça yedek başladı ve 66 ile 74. dakikalarda oyuna dahil edildi.
  • Sane, sınırlı süre almasından rahatsızlık duyduğunu Galatasaray yönetimine bizzat iletti.
  • Yönetimle yapılan görüşmelerin ardından Sane'nin sakinleştirildiği belirtildi.

Galatasaray'da Leroy Sane ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Alman yıldızın son haftalarda aldığı süreden memnun olmadığı ve bu durumun moralini bozduğu öne sürüldü.

Sane, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Çorum FK karşılaşmasına ilk 11'de başlamıştı. Performansı eleştirilen yıldız futbolcu, sonraki iki karşılaşmaya ise yedek kulübesinde başladı.

SON İKİ MAÇTA YEDEK BAŞLADI

Teknik heyet, Sane'yi söz konusu iki karşılaşmada 66 ve 74. dakikalarda oyuna dahil etti. Alman futbolcunun sınırlı süre almasından rahatsızlık duyduğu belirtildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Sane'nin sonradan oyuna girmesine tepki gösterdiği ve "Ben 20 dakika oynayacak futbolcu değilim" düşüncesinde olduğu öne sürüldü.

RAHATSIZLIĞINI YÖNETİME İLETTİ

Sane'nin yaşadığı rahatsızlığı yalnızca kendi içinde tutmadığı, bazı Galatasaray yöneticileriyle de paylaştığı aktarıldı. Alman yıldızla daha sonra görüşmeler gerçekleştirildiği ve yapılan konuşmaların ardından futbolcunun sakinleştirildiği belirtildi.

GÖZLER TEKNİK HEYETİN KARARINDA

İlk haftanın ardından iki karşılaşmaya üst üste yedek başlayan Sane'nin yaşadığı bu durum sonrası gözler Galatasaray teknik heyetinin vereceği karara çevrildi. Alman yıldızın önümüzdeki karşılaşmada ilk 11'e dönüp dönmeyeceği merak konusu oldu.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıAhmet Yel:

Şampiyonlar Ligi'nde gördük seni Sahne bey idman yap idman

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