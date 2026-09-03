Marketlerde yeni dönem: Meyve suyu ve nektarlarda tatlandırıcı standardı değişiyor

Tarım Ve Orman Bakanlığı, meyve suyu ve nektarların üretiminden tüketiciye sunumuna kadar geçerli olacak kuralları yeniden belirlemek amacıyla bir tebliğ taslağı hazırladı.

Sektör paydaşlarının görüşüne açılan düzenlemenin hayata geçmesi halinde ürünlerin içeriklerine ilişkin mevcut uygulamalarda önemli değişiklikler yapılacak.

MEYVE SULARINDA TATLANDIRICI DÖNEMİ SONA ERECEK

Taslağın yürürlüğe girmesi halinde konsantre, püre veya toz şeklindeki meyve suyu ürünlerinde tatlandırıcı kullanımına izin verilmeyecek. Böylece meyve suyu kategorisindeki ürünlerde tatlandırıcı kullanımı tamamen kaldırılmış olacak.

NEKTARLARDA TATLANDIRICIYA ŞARTLI İZİN

Meyve nektarlarında ise farklı bir uygulama öngörülüyor. İlave şeker bulunmayan nektarlarda şeker yerine tamamen tatlandırıcı kullanılmasının önü açılacak.

Düşük enerjili olarak tanımlanan nektarlarda ise şekerin belirli bir bölümünün tatlandırıcılarla değiştirilmesine izin verilecek.

DOĞAL ŞEKERİ AZALTILAN ÜRÜNLER SATILABİLECEK

Taslakta dikkat çeken bir diğer değişiklik ise meyvenin doğal olarak içerdiği şekerin azaltılmasına ilişkin. AB mevzuatına uyum kapsamında özel işlemlerden geçirilerek doğal şeker içeriği en az yüzde 30 düşürülen meyve suyu ürünlerinin üretilebilmesi ve piyasaya sunulabilmesi planlanıyor.

Düzenlemenin nihai hali, sektör temsilcilerinden gelecek görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından netleşecek.

Kaynak: Haberler.com