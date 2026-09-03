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Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir
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UEFA'nın Fenerbahçeli Matteo Guendouzi hakkında başlattığı disiplin sürecinin ardından Fransız basını olası cezayı yazdı. Fransız yıldızın hareketlerinin hakaret, sportmenlik dışı davranış veya seyircileri kışkırtma kapsamında değerlendirilmesi halinde 1 ila 3 maç arasında men cezası alabileceği belirtildi. Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira için ise 3 ila 5 maçlık ceza ihtimalinden söz edildi.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Lyon ile oynadığı karşılaşmanın ardından başlatılan disiplin sürecinde gözler UEFA'nın vereceği karara çevrildi.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, Fenerbahçeli Matteo Guendouzi'nin 1 ila 3 maç arasında men cezasıyla karşı karşıya kalabileceği öne sürüldü.

GUENDOUZI'YE 3 MAÇA KADAR CEZA İHTİMALİ

Fransız basınında yapılan değerlendirmelerde Guendouzi'nin davranışlarının UEFA tarafından hakaret, sportmenlik dışı hareket veya seyircileri kışkırtma kapsamında ele alınabileceği belirtildi. Böyle bir değerlendirme yapılması halinde Fransız futbolcunun 1 ila 3 maç arasında men cezası alabileceği aktarıldı.

UEFA'nın henüz Guendouzi hakkında nihai bir ceza kararı açıklamadığı için söz konusu rakamlar şu aşamada yalnızca olası yaptırımlar olarak değerlendiriliyor.

LYON CEPHESİNDE DE CEZA İHTİMALİ

Süreç yalnızca Fenerbahçe cephesiyle sınırlı değil. Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın eyleminin bir oyuncuya veya karşılaşmada bulunan başka bir kişiye saldırı kapsamında değerlendirilmesi halinde daha ağır bir yaptırımla karşılaşabileceği öne sürüldü. Ferreira'nın bu durumda 3 ila 5 maç arasında ceza alma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Lyon-Fenerbahçe rövanşı, karşılaşma öncesinde Fransız makamlarınca da yüksek riskli olarak sınıflandırılmıştı.

GÖZLER UEFA'NIN KARARINDA

Fenerbahçe daha önce yaptığı açıklamada Guendouzi ve Mason Greenwood ile kulüp hakkında disiplin süreci başlatıldığını duyurmuş ve gerekli savunmaların UEFA'nın ilgili kurullarına sunulacağını açıklamıştı. Guendouzi ve Ferreira hakkında kesinleşmiş bir ceza kararı henüz bulunmazken, sürecin sonunda UEFA'nın yapacağı değerlendirme bekleniyor.

Kaynak: Haberler.com
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