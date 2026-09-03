Fenerbahçe'ye UEFA'dan kötü haber gelebilir

UEFA'nın henüz Guendouzi hakkında nihai bir ceza kararı açıklamadığı için söz konusu rakamlar şu aşamada yalnızca olası yaptırımlar olarak değerlendiriliyor.

LYON CEPHESİNDE DE CEZA İHTİMALİ

Süreç yalnızca Fenerbahçe cephesiyle sınırlı değil. Lyon'un kaleci antrenörü Antonio Ferreira'nın eyleminin bir oyuncuya veya karşılaşmada bulunan başka bir kişiye saldırı kapsamında değerlendirilmesi halinde daha ağır bir yaptırımla karşılaşabileceği öne sürüldü. Ferreira'nın bu durumda 3 ila 5 maç arasında ceza alma ihtimalinin bulunduğu belirtildi. Lyon-Fenerbahçe rövanşı, karşılaşma öncesinde Fransız makamlarınca da yüksek riskli olarak sınıflandırılmıştı.