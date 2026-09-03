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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı Haber Videosunu İzle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: KKTC'de bir kişinin daha naaşına ulaşıldı
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KKTC'de Girne Limanı'ndan ayrıldıktan kısa süre sonra alabora olan gemideki kayıp yolcularla iligli bir acı haber daha geldi. KKTC'de basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, "Gemideki bir kayıp yolcunun daha naaşına ulaşıldı" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne'de meydana gelen faciada kayıp 19 kişiden birinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ KKTC'DE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Girne açıklarında meydana gelen felaketin ardından taziye ziyaretinde bulunmak üzere geldiği KKTC'de temaslarına başladı. Yılmaz ve beraberindeki heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Cevdet Yılmaz, görüşmede Cumhurbaşkanı Erhürman’a ve Kıbrıs Türk halkına taziyelerini iletti.

1 KAYIP YOLCUNUN DAHA NAAŞINA ULAŞILDI

Erhürman ise Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’a ve Türkiye Cumhuriyeti’ne gösterilen dayanışma ve sağlanan destekler için teşekkür etti. Yılmaz daha sonra basın toplantısı düzenleyecek bir acı haberi daha verdi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, kayıp 19 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldığını söyledi.

GİRNE'DE GEMİ FACİASI

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamıştı.

Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada alabora olan gemiden 239 kişi kurtarılmış, 9 kişinin cenazesine ulaşılmış, kayıp 19 kişi için arama çalışması başlatılmıştı.

Batan geminin enkazının, Girne açıklarında denizin 550 metre derinliğinde bulunduğu bildirilmişti. Olaya ilişkin 9 kişi ise tutuklanmıştı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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