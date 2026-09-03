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Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar

Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar Haber Videosunu İzle
Trump'tan İspanya'daki göçmen protestolarına olay yorum: Mahvolacaklar
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İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye temmuz ayındaki göçmen akını, ülke genelinde binlerce kişinin katıldığı protesto gösterilerine dönerken, İran'a operasyonlara destek vermediği için Madrid'i sık sık eleştiren ABD Başkanı Donald Trump'tan dikkat çeken bir yorum geldi. Trump, "İspanya mahvolacak. Benim de İspanya ile sorunlarım oldu. Ama orada yaşananları izlemek çok üzücü." dedi.

  İspanya'nın Kuzey Afrika'daki toprağı Sebte'ye (Ceuta) 30-31 Temmuz'da Fas'tan yaklaşık 70 bin düzensiz göçmenin girişinin ardından yaşanan krizde sol görüşlü hükümeti sorumlu tutan muhalefetteki sağ ve aşırı sağcı partiler, ülke genelinde gösteriler düzenledi.

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Sebte'nin İspanya'nın egemenliği altında olmasına atfen her yıl 2 Eylül'de kutlanan "Sebte Günü", bu yıl ülke genelinde kente destek ve hükümeti protesto gösterilerine dönüştü. Belediyeler Federasyonu'nun çağrısıyla başta başkent Madrid olmak üzere ülke genelindeki tüm büyük kentlerde yapılan gösterilere ana muhalefetteki sağ görüşlü Halk Partisi (PP) ve aşırı sağcı Vox da destek verdi.

HÜKÜMETİN İSTİFASINI İSTİYORLAR

Düzensiz göçmen krizinin yaklaşık bir ay sonrasına denk gelen gösterilerde binlerce kişi, Sebte'nin İspanya egemenliği altında olmasına destek verirken, kentteki düzensiz göçmen krizine çözüm talep etti ve azınlık sol koalisyon hükümetinin krizi yönetme biçimine tepki gösterdi.

Ellerinde İspanyol bayrakları taşıyan göstericiler, meydanlarda "hükümet istifa" sloganları attı.

"İSPANYA MAHVOLACAK"

Trump'tan İspanya'daki protestolara dikkat çeken bir yorum geldi. Trump, "İspanya mahvolacak. Benim de İspanya ile sorunlarım oldu. Ama orada yaşananları izlemek çok üzücü." açıklamasını yaptı.

İSPANYA'DA GÖÇMEN KRİZİ

Fas'taki Fenidek kentinin kıyılarından İspanya'nın Kuzey Afrika'daki Sebte kentine, 30-31 Temmuz tarihlerinde yaklaşık 70 bin düzensiz göçmen yüzerek geçmişti.

Olaya ilişkin İspanya hükümetinin mevcut tüm kaynaklarının seferber edildiği bildirilmişti.

İspanya hükümeti, Sebte'ye yönelik düzensiz göç girişimlerinin artması üzerine güvenliğin sağlanması amacıyla silahlı kuvvetlerin bölgeye konuşlandırılmasına karar vermişti.

Fas'tan İspanya'ya geçmeye çalışırken hayatını kaybeden düzensiz göçmenlerin sayısı 88 olarak açıklanmıştı.

Turan Yiğittekin
Turan Yiğittekin
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