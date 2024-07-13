Gaziantep OSB Başkanı: 15 Temmuz'da hem demokrasimiz hem de ekonomimiz hedeflendi

Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek, 15 Temmuz'daki hain darbe girişimi ile hem demokrasimizin hem de ekonomimizin çökertilmesinin hedeflendiğini söyledi.

OSB Başkanı Şimşek, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Şimşek mesajında, geçmiş yıllarda gerçekleştirilen darbelerin ülkeye faturasının çok ağır olduğunu belirterek, "Milletimiz 15 Temmuz'da darbecilere geçit vermeyerek, vatanına ve demokrasisine sahip çıktı. 15 Temmuz demokrasinin yanında aynı zamanda ekonomimize ve yerli ve milli üretim anlayışına yönelik bir hain darbe girişimidir. Bu hain girişim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile milletimiz tarafından püskürtülmüştür. 15 Temmuz'da demokrasimize, istiklal ve istikbalimize sahip çıkan milletimiz, demokrasiden vazgeçmeyeceğini bütün dünyaya ilan etmiştir" dedi.

Güçlü Türkiye'nin önüne engeller çıkarmak isteyenlerin heveslerinin dün olduğu gibi gelecekte de kursaklarında kalacağını belirten Şimşek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, bölgesinin güçlü, sözü dinlenen, fikirleri dikkate alınan bir ülkesidir. Ülkemizin daha güçlü ve müreffeh bir hale gelmesini istemeyen demokrasi düşmanlarına karşı biz sanayiciler olarak daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz ve kalkınma yarışında ülkemizi öne çıkaracağız. Birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi, yardımlaşma ve dayanışmamızı da güçlendirerek hainlerin bir daha böyle bir darbe girişimini akıllarına bile getirmelerine izin vermeyeceğiz. Bizler 15 Temmuz'da ülkemizin istiklaline ve istikbaline yapılan bu saldırıyı asla unutmayacağız. Hain darbe girişimi karşısında büyük bir kahramanlık destanı ile hainlerin oyunlarını bozan milletimiz, tüm dünyanın saygısını ve takdirini kazanmıştır. 15 Temmuz'un yıldönümünde, vatanımıza ve demokrasimize sahip çıkmak için canlarını veren şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi şükranla anıyor, milletimizin 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü kutluyorum." - GAZİANTEP