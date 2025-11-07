Orman Fakültesi Dekanı: Doğa Bilimleri Uzmanları Gelecekte Her Sektörde Rol Alacak

DÜZCE(İHA) – Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın doğa bilimleri uzmanlarının gelecekte hemen her sektörde etkin roller üstleneceğini ifade etti.

Düzce Üniversitesi Kariyer Geliştirme ve Mezun İzleme Uygulama Araştırma Merkezi (KARMER) tarafından, öğrencilerin kariyer planlamalarına rehberlik etmek ve akademi–öğrenci etkileşimini güçlendirmek amacıyla düzenlenen "Dekanla Buluşma: Ortak Gelecek, Ortak Başarı" etkinliği, Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın'ın katılımıyla Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi. KARMER Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Senem Çolak Yazıcı'nın yönetiminde gerçekleşen etkinlikte, öğrencilerin mesleki farkındalıklarını artırmak, kariyer hedeflerini daha bilinçli biçimde şekillendirmelerini sağlamak ve fakülte–öğrenci iletişimini güçlendirmek amacıyla önemli paylaşımlar yapıldı.

"Sadece teorik bilgi değil"

Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın konuşmasında, öğrencilerin değişen dünya şartlarına uyum sağlayabilmeleri için müfredatın sürekli güncellendiğini belirtti. Üniversite eğitimi süresince yabancı dil ve dijital becerilerin geliştirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Aydın, "Bu alanlarda kendini geliştiren öğrenciler, mezuniyet sonrası kariyerlerinde önemli avantajlar elde edecektir" dedi. Aydın, öğrencilerin yalnızca teorik bilgiyle değil, uygulama ve proje deneyimleriyle de desteklenmesi gerektiğini ifade ederek, çeşitli dış kaynaklı projelerin öğrencilere burs, proje ve erken kariyer farkındalığı kazandırdığını belirtti. Bu projelerin öğrencilerde planlı çalışma alışkanlığı ve ekip içinde sorumluluk alma becerilerini geliştirdiğini de sözlerine ekledi.

Doğa bilimlerinin uluslararası niteliğine dikkat çeken Aydın, "Doğanın sınırları yok. Özellikle çevre ve orman alanında çalışan bireylerin uluslararası iş birliklerine açık olması büyük önem taşıyor. Türkiye'nin komşu ülkelerle yürüttüğü ortak projeler bu açıdan oldukça değerlidir" dedi. Öğrencilere kariyerlerinin erken dönemlerinde yurt dışı deneyimi kazanmalarını tavsiye eden Aydın, bu deneyimlerin kişisel ve mesleki gelişim açısından büyük katkı sağladığını belirtti.

"Doğa bilimleri uzmanların gelecekte hemen her sektörde etkin roller üstlenecek"

Pandemiyle birlikte çevrim içi öğrenme imkanlarının genişlediğini hatırlatan Aydın, bu süreçte yabancı dil, dijital yetkinlik ve disiplinler arası bilgi birikiminin iş dünyasında temel gereklilikler haline geldiğini vurguladı. Konuşmasında sürdürülebilirlik ve iklim değişikliği konularına da yer veren Aydın, bu alanlarda yürütülen projelerin giderek arttığını, doğa bilimleri uzmanlarının gelecekte hemen her sektörde etkin roller üstleneceğini ifade etti. Orman mühendisliğinin yalnızca kamu kurumlarında değil, özel sektörde ve danışmanlık temelli çalışmalarda da güç kazandığını söyledi. Geçmiş dönemden bir anısını da paylaşan Aydın, öğrencilik yıllarında Orman Bakanlığı ile yürütülen yakın iş birliklerinden söz ederek, "Fakültemize sık sık gelen alan yöneticileri bizlere mesleğin geleceğine dair değerli tavsiyelerde bulunurdu. O dönemde söylenen bazı sözler bizde derin izler bıraktı. Şimdi aynı bilinç ve farkındalığı öğrencilerimize de kazandırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Etkinlikte öğrenciler tarafından yöneltilen sorular da yanıtlanarak, kariyer planlaması, sektör beklentileri, yurt dışı fırsatları ve fakültenin yürüttüğü projeler üzerine interaktif bir söyleşi gerçekleştirildi. Etkinlik, öğrencilerin edindikleri bilgi ve deneyimleri gelecekteki meslek yaşamlarına aktarmalarını, kariyer hedeflerini daha bilinçli biçimde planlamalarını ve fakülte–öğrenci iletişiminin güçlenmesini sağlayan verimli bir paylaşım ortamı olarak tamamlandı. - DÜZCE