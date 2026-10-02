Ordulu Yılmaz Akdeniz, babasının Anadol'unu 400 bin lira harcayarak restore ettirdi

Ordulu Yılmaz Akdeniz, çocukluk yıllarında babasının kullandığı Anadol otomobilin aynısını satın alarak restore ettirdi. Aradan geçen yaklaşık yarım asır sonra aynı renk ve modelde aracı mahallesine getiren Akdeniz, burada çocukluk hatıralarını yeniden yaşıyor.

İstanbul'da yıllarca otomotiv sektöründe çalışan Yılmaz Akdeniz (53), vefat eden babasının çocukluk yıllarında kullandığı ve yıllar önce satılan Anadol SV 1600 marka ve model otomobili unutmadı. Akdeniz, Türkiye'nin ilk seri üretilen yerli otomobil markası olan ve dünyanın ilk seri üretim fiberglas gövdeli 5 kapılı station wagon otomobili olma özelliği taşıyan aracı, bir arkadaşının bilgi vermesi üzerine satın alarak restore ettirmeye karar verdi.

Aracın yaklaşık 2 katı kadar para harcadı

2 yıl önce 150 bin liraya 1977 model otomobili satın alan Akdeniz, 250 bin lira da harcayarak toplamda 400 bin liraya, 6 ay gibi kısa bir sürede aracın restorasyonunu tamamladı. Otomobili çocukluk yıllarındaki gibi dizayn ettirerek, doğup büyüdüğü ve babasıyla hatıralarının olduğu köyüne getirdi. Yılın belirli dönemlerini İstanbul'da, bir kısmını ise Ordu'da geçiren Akdeniz, her fırsatta Anadol otomobiliyle mahallede gezip çocukluk hatıralarını yeniden yaşıyor.

"Çocukluk hayalimdi, gerçekleştiği için çok mutluyum"

Bu projenin hayali olduğunu söyleyen Akdeniz, restorasyon sürecinde arkadaşlarının da kendisine çok yardımcı olduğunu belirterek, "Araç 1977 model ve aldığımızda kötü durumdaydı. Elimizden geldiğince orijinal şekilde yapmaya çalıştık. Bu süreçte parça bulmakta çok zorlandık. İzmir ve Bursa gibi illerden parça toplayıp bu hale getirmeye çalıştım. Dediğim gibi bu çocukluk hayalimdi, onu gerçekleştirdim ve çok mutluyum. Şu anda Ordu'da duruyor ve muhtelif günlerde kullanıyorum" dedi.

"Detay parçalarını bulmak çok uzun sürdü"

Aracın iç aydınlatma gibi detaylı parçalarını bulmakta çok zorlandığını belirten Akdeniz, aracı aslına uygun restore ettirdiğini belirterek, "Aracı o zamanın parasıyla 150 bin liraya aldım ve toplamda 400 bin liraya yaklaşık 6 ayda bu hale geldi. Çok detay parçaları bulmak uzun sürdü. Örneğin tavan lambası ve motor içi yazılarını 3 ayda zor buldum. Aracı satmayı düşünmüyorum, çok fazla teklif geliyor. Bu benim çocukluk hayalimdi, benden sonra benim çocuklarıma ve torunlarıma kalacak" ifadelerine yer verdi.

"Çocukluk yıllarımızı yeniden yaşıyoruz"

Mahalle sakini Cevat Karadeniz, 1980'li yıllarda Yılmaz Akdeniz'in rahmetli babası Salim Akdeniz'in Anadol otomobiliyle çok kez seyahat ettiklerini anlatarak, "Şimdi de oğlu sahip çıktı, bu araç bizim için güzel ve unutamayacağımız bir hatıra. Şu anda Yılmaz kardeşimiz babasının hatırasını, kendi çocukluğunu ve bizlerin de hatırasını yerine getirdi. Bu laflarla anlatılmaz, o yılları yaşadık ve şu anda çok duyguluyum. Bu araçla gezmek farklı bir duygu" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı