İşte gözaltındaki Süper Lig hakemi Yasin Kol'un ilk ifadesi

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Bürosunca yürütülen "Hakemler dosyası" soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ile Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı.

MAÇIN ARDINDAN GÖZALTINA ALINDI

Yasin Kol'un Trabzon'da oynanan Trabzonspor-Drogheda United hazırlık maçının ardından gözaltına alındığı belirtildi. Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şüphelilerden ele geçirilen dijital materyallerin incelenmesi ve MASAK kayıtlarının detaylı analizi sonucunda Kol ve Erel hakkında gözaltı işlemi uygulandı.

İki hakemin "7258 sayılı Kanun'a muhalefet", "evrakta sahtecilik suçuna iştirak" ve "görevi kötüye kullanma" iddiaları kapsamında gözaltına alındıkları öğrenildi. Şüpheliler işlemleri için emniyete götürüldü.

YASİN KOL'UN İLK İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Gözaltına alınan Yasin Kol'un soruşturma kapsamında verdiği ilk ifade de ortaya çıktı. Kol, bahis oynadığı iddiasını reddederken hesabındaki para hareketlerine ilişkin açıklama yaptı.

Kol, "Ben herhangi bir bahis oynamadım. Sadece sevdiğim, benden borç para isteyen birkaç kişiye borç anlamında para gönderdim, bunun dışında herhangi bir hesap hareketim yoktur." dedi.

İFADESİ ALINAN İSİMLER AÇIKLANDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada "Hakemler dosyası" kapsamında ifadelerine başvurulan isimlere de yer verildi.

Deniz Ateş Bitnel, Abdullah Buğra Taşkınsoy, Erdem Onur Uçarcı, Mustafa Kamil Abitoğlu, Sarper Barış Saka, Hikmet Öksüzoğlu, Lemi Çelik, Murat Zirek, Kerem Ersoy, Oğuzhan Uğurlu, Zorbay Küçük, Mustafa İlker Coşkun, Gamze Durmuş Pakkan, Burak Pakkan, Mehmet Dilaver Ay, Burak Taşkınsoy, Ümit Öztürk, Mehmet Türkmen ve Abdullah Polat'ın soruşturma kapsamında ifade verdiği belirtildi.

TANIK VE MÜŞTEKİ OLARAK İFADE VERENLER

Operasyon öncesinde tanık ve müşteki sıfatıyla ifadelerine başvurulan isimler de açıklandı. Eren Acar, Alparslan Dedeş, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Mete Kalkavan, Süleyman Abay, Alper Ulusoy, Taner Gizlenci, Tugay Kaan Numanoğlu, İbrahim Hakan Ceylan, Mustafa Sönmez, Mustafa Tosun, Ali Tuna, Burak Şeker, Emre Altun, Abdulkadir Bitigen, Bahattin Şimşek, Koray Gençerler ve Kerem Ersoy'un bu kapsamda ifade verdiği aktarıldı.

SORUŞTURMADA DAHA ÖNCE 7 İSİM GÖZALTINA ALINDI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen soruşturmada bazı şüpheliler hakkında "eziyet" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarına ilişkin iddialar bulunduğu belirtilmişti.

Dosya kapsamında açık kaynak araştırmaları, MASAK ve HTS çalışmaları, müşteki ve tanık ifadeleri ile bilirkişi tespitleri değerlendirildi.

Bu çalışmaların ardından MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu ile MHK üyesi bazı hakem ve gözlemcilerin suçla bağlantılı olabilecekleri değerlendirilmişti.

İstanbul, Ankara, Elazığ ve Manisa'da belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu, TFF Faal Hakemler Derneği Başkanı Ferdi Karadoruk, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Ahmet Şahin, eski TFF Merkez Hakem Kurulu Üyesi Yunus Yıldırım, TFF Eğitim ve 4'üncü Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin, TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi Teşkilat Sorumlusu Alican Sağlar ile TFF Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif gözaltına alınmıştı. Soruşturma sürüyor.