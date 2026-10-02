Rus ordusuna Vivaldi darbesi! 250'den fazla asker esir alındı

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Ukrayna ordusu, Donetsk bölgesindeki Lyman hattında yürüttüğü "Vivaldi Operasyonu"nun üçüncü aşamasını tamamladığını açıkladı. Ukrayna 3. Ordu Kolordusu, operasyonun bu bölümünde 250'den fazla Rus askerinin esir alındığını, 51 kilometrekarelik alanın yeniden kontrol altına alındığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanlığı da operasyonun üç aşamasında 250'den fazla Rus askerinin esir alındığını doğrulayan bir açıklama yayımladı.

RUS ASKERLERİ TOPLU HALDE ESİR ALINDI

Ukrayna 3. Ordu Kolordusu tarafından yayımlanan görüntülerde çok sayıda Rus askerinin esir alındığı görülüyor. Ukrayna tarafı, teslim olan askerler arasında subayların yanı sıra çeşitli uzmanlık alanlarında görev yapan askerlerin de bulunduğunu açıkladı.

Kolordu, bazı Rus birliklerinin subayları, İHA personeli ve topçu askerleriyle birlikte teslim olduğunu öne sürdü. 1 Ekim'de yayımlanan yeni görüntülerde ise esir alınan Rus askerlerinin ifadelerine yer verildi.

5 YERLEŞİM YERİNDE KONTROL SAĞLANDIĞI AÇIKLANDI

3. Ordu Kolordusu Komutanı Tuğgeneral Andriy Biletskyi, üçüncü aşamada Nove, Ridkodub ve Katerynivka'nın Ukrayna kuvvetlerinin kontrolüne geçtiğini, Karpivka ve Novomykhailivka'da ise yeniden tam kontrol sağlandığını açıkladı.

Ukrayna tarafına göre üçüncü aşamada 51 kilometrekarelik alan geri alınırken, operasyonun başlangıcından bu yana yeniden kontrol sağlanan alan 176 kilometrekareye ulaştı.

RUS KUVVETLERİNİ YANILTMAK İÇİN DİKKAT ÇEKEN TAKTİK

Operasyonun ayrıntılarını anlatan Biletskyi, Rus komutanlığını yanıltmak amacıyla farklı bir saldırı planı uyguladıklarını söyledi.

Biletskyi'ye göre Rus kuvvetleri ana saldırının Shandryholove-Zelena Dolyna hattından geleceğini düşündü ve rezervlerini bu bölgedeki karşı saldırılarda kullandı. Ukrayna ordusu ise asıl saldırıyı Rus birlikleri açısından önemli bir nokta olan Nove'ye yöneltti.

Biletskyi, Nove çevresindeki yüksek noktaların kontrolünün bölgedeki inisiyatif açısından önemli olduğunu belirtti.

SOVYET YAPIMI ZIRHLILARI "KAMİKAZE" ARACA ÇEVİRDİLER

Operasyonda kullanılan yöntemlerden biri de dikkat çekti. Ukrayna birlikleri, Sovyet döneminden kalan BTR-60 zırhlı personel taşıyıcılarını insansız patlayıcı yüklü kara araçlarına dönüştürdü.

Uzaktan kontrol edilen araçların Rus tahkimatlarına gönderilerek patlatıldığı, ardından Ukrayna taarruz birliklerinin bölgeye ilerlediği belirtildi. Ukrayna ordusu ayrıca daha küçük insansız kara araçlarını silahlandırarak Rus mevzilerine yönelik saldırılarda kullandığını açıkladı.

UKRAYNA: RUSYA'NIN KAYBI 5 BİNİ AŞTI

Ukrayna 3. Ordu Kolordusu, Vivaldi'nin üçüncü aşamasında Rus kuvvetlerinin yaklaşık 2 bin personel kaybına uğradığını ve 250'den fazla askerin esir alındığını öne sürdü.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın 30 Eylül tarihli açıklamasına göre ise operasyonun ilk üç aşamasında Rusya'nın ölü ve yaralı toplam personel kaybı 5 bini aştı. Açıklamada, Rus kuvvetlerinin Sloviansk-Kramatorsk bölgesinin gerisine doğru ilerleme planının engellendiği ve Rusya'nın başka bölgelerden takviye birlik kaydırmak zorunda kaldığı savunuldu.

Rusya'nın kayıplarına ve esir sayısına ilişkin rakamlar Ukrayna ordusunun açıklamalarına dayanıyor. Savaş koşulları nedeniyle bu sayıların tamamının bağımsız kaynaklar tarafından doğrulanması mümkün değil. Bununla birlikte 250'den fazla esir ve 176 kilometrekarelik alan açıklaması, Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından da kamuoyuna duyuruldu.

Kaynak: Haberler.com