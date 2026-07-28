Ordu'da Yenisayaca halkı madene karşı nöbette: 'Gece gündüz buradayız'

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(ORDU) - Ordu'nun Ulubey ilçesine bağlı Yenisayaca Mahallesi'nde, MCL Bentonit şirketinin yürüttüğü madencilik faaliyetlerine karşı mahalle halkının başlattığı mücadele sürüyor. Yenisayaca Çevre Platformu Sözcüsü Resul Ses, "Herhangi bir ÇED süreci başlamadı, izinleri gerçekleşmedi. Burada yapılacak her türlü faaliyet şu anda izinsizdir" dedi.

Ulubey ilçesine bağlı Yenisayaca Mahallesi'nde, MCL Bentonit şirketinin yürüttüğü madencilik faaliyetlerine mahalle halkının mücadelesi devam ediyor. Yurttaşlar, bentonit madeni projesinin tarım alanlarına ve ormanlara zarar vereceği, ayrıca su kaynaklarını kirleteceği gerekçesiyle projeye karşı çıkıyor.

Uzun süredir MCL Bentonit firmasının hayata geçirmek istediği bentonit madeni projesi için verilen "ÇED Gerekli Değildir" kararı, yargı süreci sonunda iptal edilmişti. Mahkeme kararıyla iptal edilen maden sahasına giden yolun geçen hafta betonlanması ve bölgede izinsiz ölçüm yapıldığı iddiaları üzerine mahalle sakinleri yeniden harekete geçti. Vatandaşlar, maden sahasına ulaşımı sağlayan yolun betonlanmasına tepki gösterdi.

ÇED süreci tamamlanmadan mahallede çalışmalar yürütüldüğünü iddia eden mahalle halkı, bugün mahalleye gelen yabancı bir aracın firmaya ait olduğunu öne sürdü. Bunun üzerine yolu kesen mahalle sakinleri, aracın köye girişine izin vermedi. Kadın, çocuk ve yaşlılardan oluşan mahalle halkı, firmanın bölgede çalışma yapmasına izin vermeyeceklerini dile getirdi.

"GECE GÜNDÜZ NÖBETTEYİZ"

Yenisayaca Çevre Platformu Sözcüsü Resul Ses, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"2 yıl önce Yenisayaca Mahallemizde başlayan maden çalışmasında yaptığımız başvurular sonucunda 'ÇED kararına gerek yoktur' davasını kazandık. Bir üst mahkemeye gitti, onu da kazandık.

Bu ay içerisinde şirket tekrar ÇED başvurusu yaptı. ÇED başvurusu işleme alınmadan, bugün itibarıyla yaklaşık saat 11.00 gibi buraya iki araba Çevik Kuvvet, Jandarma, 55 plakalı devlet kurum arabaları geldiler. Şirketin sahipleri geldiler. Buraya geldiler, burada alanda keşif yapar gibi bulundular. Buradaki bulunma amaçları nedir? Biz burada kesinlikle ve kesinlikle bu madeni istemiyoruz. ÇED süreci başlamış olmasına rağmen şu anda ÇED süreci sadece başvuru aşamasında. Herhangi bir ÇED süreci başlamadı, izinleri gerçekleşmedi. Burada yapılacak her türlü faaliyet şu anda izinsizdir. Hiçbir faaliyete izin vermiyoruz. Bunu sadece birey olarak söylemiyoruz, tüm Yenisayaca halkı olarak söylüyoruz. Kesinlikle ve kesinlikle geçit vermeyeceğiz. Gecesi gündüzü bizim kulağımız burada. Kimse zannetmesin ki biz buradan habersiziz, her şeyden haberimiz var. 7/24 buranın nöbetindeyiz."

Eylemcilerden biri de, "Ben yurt dışında yaşıyorum. Yurt dışında yaşadığım halde köy benim köyüm. Bunu devlet de bilsin, millet de bilsin. Madene hayır, madene geçit vermeyiz asla" dedi.

Kaynak: ANKA