ÜNYE, ORDU (İHA) - Ordu'da genç muhafızlar hafızlık yarışması bölge finali yapıldı

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından Anadolu imam hatip liselerinde öğrenim gören öğrencilerin katıldığı hafızlık yarışmasının Karadeniz bölge finali düzenlendi.

Ünye Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi ev sahipliğinde düzenlenen "Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması" ortaokul ve lise öğrencileri kategorisinde gerçekleşirken, Ünye Adnan Menderes Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda düzenlenen yarışmaya Sivas, Samsun, Amasya, Rize, Giresun, Trabzon, Yozgat, Ordu ve Tokat illeri katıldı.

"Böyle bir yarışmanın en sahibi olmaktan gurur duyuyoruz"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan Genç Muhafızlar Hafızlık Yarışması açılışında konuşan Ünye Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Muammer Öztürk, "İlimiz adına Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak böyle hayırlı bir yarışmanın organizasyonuna ev sahipliği yapmaktan onur, gurur ve şeref duyuyoruz. Bugün burada Kur'an-ı Kerim'i okumada, anlamada ve ezberlemede yarışan hafız gençleri dinleyeceğiz. Her biri birinci olan hafız öğrencilerimiz bizlere Kur'an ziyafeti sunacaklardır. Asıl burada öğrencilerimizi yarıştırmak değil, kelamların en güzeli olan kitabımız Kur'an-ı Kerim'i zikretmek ve vesile olmak için bulunmaktayız" dedi.

"Bu yarışma kaybedenin olmayacağı etkinliklerdir"

Düzenlenen yarışmanın kaybedeni olmayan bir yarışma olduğunu söyleyen Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, "Peygamberimizin 'Sizin en hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir' Hadis-i Şerifini hepimiz biliyoruz. Bugün bizler Ünye'de en hayırlıları misafir ediyoruz. Bundan dolayı mutlu ve gururluyuz. Bu etkinlik her katılımcının ve dinleyicinin derece ile mükafatlandığı bir etkinliktir. Elinde, dilinde, gönlünde Kur'an-ı Kerim taşıyan ve bunu bize en güzel şekilde sunmak için gelen hafızlarımızın Kur'an-ı Kerim'i duymak muhakkak çok güzel olacak. Bu tür etkinlikler kaybedenin olmayacağı etkinliklerdir" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Şube Müdürü Hüseyin Demirbaş ise "İmam hatip liseleri olarak mesleğe ne kadar güzel öğrenci hazırlarsak mihraplarımız, minberlerimiz o kadar dolu olacak. Geleceğe güvenle bakacağız. Öğlencilerimizi üniversitelerin çeşitli bölümlerine ne kadar güzel hazırlarsak iyi yetişmiş donanımlı nesiller yetiştirmeye gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından hafızlık yarışmasının jüri komisyon başkanlığını Ordu Üniversitesiİlahiyat Fakültesi öğretim görevlisi Mustafa Hatipoğlu, komisyon üyeliklerini öğretim görevleri Yağızhan Genç ve araştırma görevlisi Samet Karahüseyin, vaizler İlyas Demirci ve Niyazi Yılmaz yaptı.

Yarışmada ortaokullar kategorisinde, Sivas Zeki Hayran İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Alperen Yaşar birinci, Samsun Atakum Tevfik İleri İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Zekeriya Mücahit ikinci ile Amasya Suluova 15 Temmuz Milli İrade İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Ahmet Emin Taşçı ikinci ve Rize Güneysu Kaptan Ahmet Erdoğan Anadolu İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Muhammet Emin Börek üçüncü oldu. Liseler kategorisinde ise Rize Anadolu Lisesi öğrencisi Abdullah Karali birinci, Sivas Uluslararası Şehit M. Murat Ertekin Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Zaid Aboelenin Badawy Elayed ikinci ve Ünye Yusuf Bahri Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi İsmail Kotaman ile Amasya Suluova Şehit Osman Karakuş Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Furkan Ekici üçüncü oldu.

Yarışma sonunda birincilere 2 bin lira para ödülü ile çeşitli hediyeler, 2.'lere bin 500 lira para ödülü ile çeşitli hediyeler, 3.'lere bin lira ve çeşitli hediyeler verilirken dereceye giremeyen öğrencilere ise beş yüz lira mansiyon ödülü ile çeşitli hediyeler verildi.