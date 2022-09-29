Omü ve Omkan İşçilerinden Skeçli Toplu Sözleşme Eylemi

MEHMET REBİİ ÖZDEMİR

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı (OMKAN) işçilerinin 6 haftadır süren toplu sözleşme görüşmelerinde işverenin yüzde 5 oranındaki zam teklifini protesto etti. İşçiler, eylemde kendi yazdıkları skeci sahneledi.

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şubesi, OMÜ ve OMKAN işçilerinin 6 haftadır sonuçlanamayan toplu sözleşme görüşmeleriyle ilgili eylemlerini sürdürüyor. Üniversite kampüsü içindeki Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi önünden OMÜ Rektörlüğü önüne yürüyen işçiler, yüzde 5 oranındaki zam teklifini protesto etti. Açıklama öncesinde işçiler, kendi yazdıkları bir skeci de sahneledi. Eyleme Samsun KESK Şubeler Platformu, Kuzey Kültürevi Derneği, CHP Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ve CHP Samsun İl Örgütü de destek verdi.

"YÜZDE BEŞ LANETİNDEN KURTULANA KADAR BURADA OLACAĞIZ"

Tez-Koop-İş Sendikası Samsun Şube Başkanı Tarık Sayın, şunları söyledi:

"Biz hakkımızı alana kadar yüzde 5 lanetinden kurtulana kadar burada olacağız çünkü bizim işçilerimizin bugün aldığı ücretler gerçekten yoksulluk değil, yoksulluğun, ölüm ücretleridir. Burada 6 bin lira civarında ücretlerle hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. O yüzden burada bu ücretlerimizi belli bir yaşam seviyesine çekene kadar mücadelemiz devam edecektir. Bu konuda hem değerli basınımızı hem de işçi arkadaşlarımızı bilgilendirmek istedik."

"İŞÇİLERİN HAKLARINI VERMEDİKLERİ GİBİ BASKI UYGULUYORLAR"

KESK Samsun Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Ersin Gür, şöyle konuştu:

"Emekçilerin işçilerin ücretleri enflasyon karşısında değersizleşirken, krizin faturası emekçilerin, sırtına yüklenmektedir. Ülkemiz emek düşmanı politikalarla ucuz iş gücü pazarına çevrilmiştir. Maalesef emeği ucuzlatanlar, sermayeyi nasıl büyüttüklerini söyleyerek övünmektedir. Bin bir tülü oyunla, küçük gösterilen enflasyon oranlarıyla milyonlarca çalışanın ve emeklinin cebindeki paraya göz dikilmektedir. Oysaki ekonominin büyüdüğünü her fırsatta dile getirenler, işçinin emekçinin bu büyümeden payını dile getirmemektedir. Hatta bırakın büyümeden pay almayı, enflasyon farkını bile vermek istemeyen bunun için baskı uygulayan, işverenler ve kamu kuruluşları, şunu bilmelidir ki; işçilerin haklı mücadelesi karşısında ne yaparlarsa yapsınlar, hangi oyunları oynarlarsa oynasınlar, birleşen mücadele eden, dayanışma içinde olan işçilerin karşısında pes edeceklerdir."

CHP PM Üyesi ve Samsun Milletvekili Neslihan Hancıoğlu ise, "Çok değerli arkadaşlarım fazla söze hacet yok. Geçenlerde de buradaydık, ülkemizde yaşanan enflasyonun karşılığında siz fazla bir şey istemiyorsunuz, sadece alın terinizin, emeklerinizin karşılığını istiyorsunuz. Bu haklı talebiniz karşısında her zaman yanınızda olduğumu bir kez daha buradan sizlere söylemek istiyorum. İnşallah sonuna kadar direnip karşılığında istediğimiz ücreti alacağız" dedi.

"SİZE ÖLÜMÜ GÖSTERİYORLAR KANSERE RAZI EDİYORLAR"

CHP Samsun İl Başkanı Fatih Türkel de şunları söyledi:

"2018 yılında bu ülkenin evlatları bir karar verdi. 'Biz cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle yani tek adam sistemiyle yönetilmek istiyoruz' dedi. Bundan yaklaşık bir yıl önce, bu tek adam sistemi tek kişilik parlamento dedi ki, 'faiz sebeptir enflasyon sonuçtur'. Bu sözü söylediğinde dolar 6 liraydı, bugün dolar 25 lira. Bundan bir yıl önce 1 ekmek 1 lira idi bugün 4 lira. Bundan bir yıl önce un iki buçuk lira idi bugün 12 buçuk lira. Bundan bir yıl önce okullarımız açıldı çocuğumuza çocuklarımıza aldığımız defter 8 lira idi bugün 40 lira. Bağımsız Araştırma Kurulu'nun verilerine göre, bu ülkede fiilen yaşanılan enflasyon yüzde 160, sarayın araştırma kurumu TÜİK'e göre enflasyon yüzde 81 iken, arkamızda bu makamlarda bu sırça köşklerde oturan, beyefendiler rektör bey ve arkadaşları demişler ki, OMKAN işçisi OMÜ işçisine gelin yüzde 5'e razı olun. Peşine de diyorlar ki almış olduğumuz haberlere göre, dışarıda bir sürü işsiz var. Dışarıda bir sürü aşsız var. Bir sürü boş gezen var, siz enflasyonun yüzde 80 olduğu Samsun'da ölmeyin ama açlığa razı olun. Yani siz ölümü gösteriyorlar, kansere razı ediyorlar.

"SİZLER TÜCCAR DEĞİLSİNİZ"

Buradan sayın rektöre sesleniyorum. Bu kamu kurumunu yönetenlere sesleniyorum. Burası ticarethane değildir. Sizlerde müflis tüccar değilsiniz. Burada bin tane OMÜ, OMKAN işçisi en az 40-50 bin kişilik bu ilçede, ilçe büyüklüğünde bir üniversitede, sizin temizliğinizi yapıyor, sizin sekretaryanızı yapıyor, size destek hizmetleri veriyor, sizin çiminizi biçiyor, size hizmet ediyor bu üniversiteyi ayakta tutuyor, siz diyorsunuz ki biz size yüzde 5 vereceğiz. Direne direne kazanacaksınız. Söke söke bu hakkınızı alacaksınız ve buradan burayı ticarethane mantığıyla yönettiğini iddia edenler sesleniyorum. Aklınız başınız alın. Burada çocuğuna çoluğuna ekmek götüremeyen işçiler sizin gece gündüz hizmetinizi ederken, siz burada verilen emeği burada verilen çabayı yok sayamazsınız."

"NUH DİYOR PEYGAMBER DEMİYOR"

Tez-Koop-İş Sendikası Şube İdari Sekreteri Buket Özden ise şu ifadelere yer verdi:

"Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinin üzerinden 2 ay geçmesine rağmen hala anlaşma sağlanamaması nedeniyle Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçileri taleplerini dile getirmek için eylemlere başlamıştır. Sendikamız OMÜ Rektörlüğü ve bağlı işyerlerinde uzun yıllardır örgütlüdür ve toplu iş sözleşmesi imzalamaktadır. Bu dönem işveren sendikası TÜHİS'e üye olan üniversitede sendikamızın işverene iletmiş olduğu toplu iş sözleşmesi teklifine karşı hiçbir ilerleme kaydedilmemiş; TÜHİS kendi teklifini dayatma yaparak toplu pazarlık sürecinin sağlıklı bir biçimde ilerlemesini engellemiştir. TÜHİS'in yüzde 5 dayatmasında nuh diyor peygamber demiyor. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine birinci altı ay dönemi için yüzde 5 ücret zammı teklif etmiştir. Hayat pahalılığının giderek arttığı, enflasyon oranlarının rekor seviyelere ulaştığı, elektrik, doğalgaz, gıda, yakıt gibi yaşamsal önemdeki temel tüketim maddelerine ve hizmetlere her geçen gün yeni zamlar eklendiği, çalışanların giderek daha fazla yoksullaştığı bir dönemde işveren sendikasının yüzde 5 ücret zammı teklifi kabul edilebilir değildir. Diğer yandan OMKAN'da da benzer bir süreç yaşanmaktadır. OMKAN'da uzun yıllardır büyük bir özveriyle çalışan işçilere de OMKAN tarafından sefalet zammı teklif edilmiştir. Asgari ücret düzeyinde ücretlerle çalan işçilere toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde önerilen zam oranları ne akla ne de vicdana sığmaktadır.

"BİRİ YER BİRİ BAKAR KIYAMET ONDAN KOPAR"

Diğer yandan kamu idarelerinde çalışan 700 binden fazla, işçi için hükümet ile işçi sendikaları konfederasyonları arasında imzalanan, kamuda en düşük ücretleri ve ücrete bağlı hakları belirleyen 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nün uygulandığı kamu işyerlerinde benzer işlerde çalışan işçilerin almakta oldukları ücretlerin çok altında ücret teklif edilmesi Anayasa'nın özenle korunduğu hem eşitlik ilkesi ve ayrımcılık yasağına hem de sosyal adalet ilkesine aykırıdır. Eşitlik ilkesine uygun olarak kamu kurumlarında benzer hizmet gruplarında çalışan işçiler arasında ücrette ve sosyal haklarda eşitlik sağlanmalıdır. Yıllarca verilen mücadeleler sonucu toplu iş sözleşmesi ile kazanılmış olan haklar geriye götürülmemelidir. Açıklanan nedenlerle, ekonomik krizin bu denli derinden hissedildiği bir dönemde toplu iş sözleşmesi sürecinin uzaması ekonomik sıkıntılarla da birleşince çalışanlar arasında ciddi huzursuzluklara yol açmış, çalışma barışını ortadan kaldırmıştır. Daha fazla geciktirilmeden bir an önce işçilerin mağduriyeti giderilmelidir. Ondokuz Mayıs Üniversitesi işçilerine diğer kamu kurumlarındaki işçi ücretlerinin altında ücret dayatmasından vazgeçilmelidir. Yıllardır gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan OMÜ ve OMKAN işçileri, harcadığı emeğin, döktüğü alın terinin karşılığını almalıdır."