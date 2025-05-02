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Obezite ve Diyabet Dergileri 2025 Nisan Sayıları Yayınlandı

Obezite ve Diyabet Dergileri 2025 Nisan Sayıları Yayınlandı
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Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Batı Karadeniz Tıp Dergisi ve Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi'nin 2025 Nisan sayıları okuyucuyla buluştu. Dergilerin bilimsel içeriği için titiz bir değerlendirme süreci uygulanıyor.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Tıp Fakültesi tarafından yayımlanan "Batı Karadeniz Tıp Dergisi" ile Obezite ve Diyabet Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından yayımlanan "Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi"nin 2025 Nisan sayıları okuyucuyla buluştu.

2017'de yayın hayatına başlayan ve 2019'dan bu yana TÜBİTAK ULAKBİM TR Dizin kapsamında indekslenerek yılda üç sayı halinde çıkarak güncel ve bilimsel yayınlarla literatüre katkı sağlamaya devam eden Batı Karadeniz Tıp Dergisi ile Türkiye Diyabet ve Obezite Dergisi'nin 2025 Nisan sayıları çıktı.

İki derginin de baş editörü olan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, dergilerin bilimsel içeriğinin yükseltilmesi amacıyla her bir makaleye, değerlendirme aşamasında büyük bir titizlik ve özen gösterildiğini ifade etti. Türkiye ve dünyadaki literatüre büyük katkılar sağlamayı hedefleyen dergilerin yeni sayılarını okuyucuyla buluşturmaktan büyük bir gurur duyduklarını aktaran Prof. Dr. Bayraktaroğlu, dergilerin yayımlanmasındaki desteklerinden dolayı başta BEUN Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer olmak üzere yazarlara, hakemlere, danışma kuruluna, dil redaksiyon kuruluna, yayın kuruluna, Kütüphane ve Dökümantasyon Dairesi Başkanlığına ve yayınevine teşekkürlerini sundu. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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