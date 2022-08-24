NEVÜ Rektörü Aktekin, 'Büyük Deller' arkeolojik kazı alanında incelemelerde bulundu

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve mali desteğiyle NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanı Dr.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve mali desteğiyle NEVÜ Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü öğretim elemanı Dr. Pınar Çaylı başkanlığında Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Demirci Kasabası'nda yürütülen 'Büyük Deller' arkeolojik kazı alanında incelemelerde bulundu.

Büyük Deller Kazı alanı ve atölyelerde yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin'e bilgi veren Dr. Pınar Çaylı, 2021 yılından itibaren Cumhurbaşkanlığı Kararlı Kazı statüsünde yürütülen çalışmaların ikinci sezonunu T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izni ve mali desteğiyle Aksaray Üniversitesi Arkeoloji Bölümü öğretim üyesi Dr. Işıl Demirtaş'ın kazı başkan yardımcılığında, ulusal ve uluslararası bilim insanlarının katkılarıyla sürdüklerini söyledi.

Çaylı "Büyük Deller yerleşmesi Aksaray İli, Gülağaç İlçesi, Demirci Kasabası'nın yaklaşık 1700 metre kuzeydoğusunda, Gülağaç-Demirci karayolunun hemen doğusunda yer alan, doğal korunaklı kayalık bir yükseltinin üzerinde kurulmuş. Çevreye hakim konumuyla kayalık alan, 172.000 metrekare taban alanı ve üzerindeki kültür dolgusuyla, yaklaşık 65 metre yüksekliğinde oldukça sarp ve görkemli. Alanın tarihöncesi dönemlerden başlayarak, Geç Demir Çağı'nda da iskan gördüğü anlaşılmakta. Volkanik bir kayalık yükselti üzerindeki yerleşme, göreli tarihlemeye göre Orta Kalkolitik (M. Ö. 5200) ve Helenistik (M.Ö. 3-2.yy) dönemlerini içermekte olup, üzerinde tahrip edilmiş bir de tümülüs yer almakta. Zirve düzlüğünde takip edilen kesme taşlar geç dönem kale yapısına işaret ederken, tarihöncesi malzeme ve höyükleşmenin örenin doğu ve güneydoğusunda belirgin olduğu anlaşılmakta. Büyük Deller yerleşme alanı bilimsel değer ve arkeolojik görünürlük bakımından da, yakın çevresindeki diğer kültür varlıklarıyla değerlendirildiğinde turizm potansiyeli yüksek bir yerleşim alanı. Burada yürütmekte olduğumuz çalışmalar, bölgenin az bilinen Kalkolitik ve Helenistik Dönemlerini tanımlamaya yardımcı olacağı gibi bölge turizmine de büyük oranda katkılar sağlayacak" dedi.

Kazı ekibini yürüttükleri başarılı çalışmalarından dolayı tebrik eden Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin ise, 'Bölgesel Kalkınma Odaklı Üniversiteler' arasında 'Doğal ve Kültürel Miras Turizmi' alanında ihtisaslaşan üniversite olarak eğitim ile birlikte turizm, sanayi, tarım gibi birçok alanda bölgesel kalkınmaya büyük önem verdiklerini söyledi.

Aktekin, bu çerçevede üniversitenin Fen Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü ve Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri tarafından değişik bölgelerde bilimsel araştırma, kazı ve restorasyon çalışmaları yürüttüklerini sözlerine ekledi. - NEVŞEHİR