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NATO Mayın Görev Grubu komutasını Türkiye devraldı

NATO Mayın Görev Grubu komutasını Türkiye devraldı
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NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutası Romanya'dan Türkiye'ye geçti.

NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri (MKT) Görev Grubu-2'nin (SNMCMG-2) komutası Romanya'dan Türkiye'ye geçti.

Balıkesir'in Erdek ilçesindeki Erdek Mayın Filo Komutanlığı'nda düzenlenen devir teslim töreni ile NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu 2'nin komutası Romanya'dan Türkiye'ye geçti. Üst düzey askeri yetkililer ve davetlilerin katıldığı törende görevi devralan Deniz Albay Kürşat Kurnaz, "Ben ve personelim, tüm görevleri profesyonellik, kararlılık ve NATO değerlerine sarsılmaz bir bağlılıkla yerine getirmeye hazırız. Birlikte operasyonel mükemmeliyeti sağlamaya ve ittifakımızın kolektif güvenliğine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Birlikte daha güçlü olacağız. Özellikle değerli dostum Kaptan Sebastian Barote'ye minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. Sebastian, bu özverili komutayı sizden devralmak bir onurdur. Size ve ailenize en iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.

Tören sonrası basın mensuplarının sorularını cevaplayan Albay Kurnak, Türkiye'nin NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'nin komutasını 7. defa devraldığını belirterek, göreve 6 ay süreyle Türk Deniz Kuvvetleri'nin komuta edeceğini söyledi. Albay Kurnak, "Komutamız süresince diğer NATO üyesi ülkelerden mayın avlama gemileri bu kuvveti iştirak edecektir. Aynı zamanda Yüzbaşı Güngör Durmuş gemimiz bu kuvvetin komuta gemisi olarak benim karargahımla beraber bu kuvvete iştirak edecektir. Bu görev süresince neler yapacağız? 5 tane NATO'nun büyük tatbikatına katılacağız. İspanya'da İspanyol Mayın Tatbikatı, İtalya'da İtalyan Mayın Tatbikatı, yine Yunanistan'da tatbikata katılacağız. İspanya'da NATO'nun en büyük tatbikatlarından birisi olan Dynamic Mariner Tatbikatı'na katılacağız. Yine aynı şekilde Yunanistan'da Setfestart tatbikatına katılacağız ve temmuz ayı başında bu komutayı İtalyanlara devredeceğiz" dedi.

NATO Müttefik Deniz Kuvvetleri Herakat Başkanı Tuğamiral Stefan Pauly ise, konuşmasında şunları söyledi:

"Türk donanmasına bu töreni Erdek Deniz Üssü'nde nazikçe ev sahipliği yaptıkları için en derin şükranlarımı sunuyorum. Bu üssün varlığı, Türkiye'nin ittifaka ve bu hayati bölgenin güvenliğine vazgeçilmez katkılarının somut bir hatırlatıcısı olarak hizmet etmektedir. Donanma Kuvvetlerimiz içerisinde bir komuta değişiminin öneminin fazlasıyla bilincindeyim. Denizin geniş enginliklerinde seyredenler için bu tören askeri gelenekler ve örfler arasında benzersiz bir yere sahiptir. Denizde gemilere komuta etmek, bir komutana duyulan özel bir güveni ve inancı gerektirir. Zira donanmaların faaliyet gösterdiği zorlu deniz ortamları ve bir deniz subayının denizdeki emsalsiz sorumlulukları oldukça büyüktür. Bugün, bu köklü denizcilik geleneğini, komutanlığın bir saygın liderden diğerine devredilmesini kutluyoruz. Görevden ayrılan Komutan Kaptan Barote'ye ve onun liderliğinde görev yapan olağanüstü erkek ve kadınlara derin şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca görevi devralan Komutan Kaptan Kurnaz'ı kutluyoruz. Kaptan Barote Sebastian, geçtiğimiz altı ay boyunca liderliğiniz, sarsılmaz adanmışlığınız ve örnek ekip çalışmanız, NATO'nun denizcilik ruhunun özünü temsil etmiştir. Bugün, derin bir saygıyla üstün liderliğinizi ve komutanlığınız altında görev yapanların kayda değer başarılarını, ayrıca Yunanistan, İtalya, Romanya, İspanya ve Türkiye'den gemilerden oluşan çok uluslu görev grubunuzun olağanüstü başarılarını takdir ediyoruz. SNMCMG2'nin kolektif çabaları, dünyanın stratejik olarak en önemli denizcilik bölgelerinden birinde seyir özgürlüğünü sağlamakta, mayın tehditleriyle mücadele etmekte ve küresel ticareti destekleyen hayati deniz yollarının güvenliğini temin etmekte önemli bir rol oynamıştır. Görev grubunuz, en zorlu deniz ortamlarında faaliyet gösterme konusunda dikkate değer bir yetenek sergilemiştir. Dynamic Move, Nusret 24, Neptune Strike 24-2 gibi kritik tatbikatlara aktif olarak katılım sağlamış ve diğer görevlerde başarı göstermiştir. NATO Müttefikleri ve Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri gibi ortaklarla yürütülen ortak eğitimler ve operasyonlar sayesinde müttefik iş birliğini önemli ölçüde güçlendirdiniz. Ayrıca, grubunuz NATO'nun Sea Guardian Operasyonu'na önemli bir katkı sağlamış, doğu ve merkezi Akdeniz'de mayın karşı tedbir operasyonlarını titizlikle yürüterek hayati deniz yollarının ve kritik deniz altı altyapısının güvenliğini sağlamıştır. Bölgede gerçekleştirilen liman ziyaretleri ve lojistik duraklamalar, NATO'nun varlığını etkili bir şekilde pekiştirerek ittifakın nüfuslarımızı koruma konusundaki kararlılığını vurgulamıştır. Günümüzde hızla değişen güvenlik ortamında, mayınlar uluslararası deniz taşımacılığına yönelik en tehlikeli tehditlerden biri olmaya devam etmektedir. Son altı ayda SNMCMG2 tehditleri etkili bir şekilde caydırmış, temizleme operasyonlarını gerçekleştirmiş ve üst düzey profesyonellik ve yetenekler sergilemiştir. Olağanüstü başarıları, NATO ittifakının gücünün ve barış, güvenlik ve küresel istikrara olan bağlılığımızın bir kanıtıdır."

NATO'nun deniz varlığının bölgedeki istikrar için önemli olduğunu ifade eden Tuğamiral Pauly, "NATO ulusları arasındaki iş birliği, bizi birleştiren ortak amaç ve sürekli değişen güvenlik ortamına uyum sağlama ve karşılık verme konusundaki kolektif yeteneğimiz, karşılaşabileceğimiz tüm zorluklara hazır olmamızı sağlayacaktır" dedi.

Görev devreden Albay Sebastian Barote, "Bugün NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'nin öneminin hiç bu kadar belirgin olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Sürekli, hazır ve yetenekli deniz kuvvetlerine ihtiyaç duyulan, gelişen deniz güvenliği zorluklarının olduğu bir çağda SNMCMG2'nin bu kalıcı misyona katkısı, ittifakımızın denizcilik gücünün yalnızca teknolojik üstünlük veya taktiksel yeterlilikten değil, temel birliğimizden geldiğini göstermektedir. Romen Deniz Kuvvetleri ve şahsım için SNMCMG2'ye komuta etmek, ulusal ya da kişisel bir başarıdan çok daha fazlasını temsil etmiştir. Bu, NATO'nun denizcilik yeteneklerini güçlendirme ve müttefik ilkelerine bağlılığımız konusundaki sarsılmaz kararlılığımızı sembolize etmiştir. İttifak tarafından bize duyulan güven, yalnızca bu görevlendirme süresince ortaklarımızdan aldığımız olağanüstü destekle eşleşmiştir. Altı ay önce NATO Daimi Mayın Karşı Tedbirleri Görev Grubu-2'nin komutasını devraldığımda ittifakın denizcilik kapasitesinin temel taşı olan bir misyonu benimsedik. Müttefik deniz kuvvetlerinin sürdürülebilir varlığı, her zaman denizleri ve ortak değerlerimizi korumaya hazırdır. Geçtiğimiz altı ay boyunca kuvvetimiz geniş bir yelpazede deniz faaliyetlerinde dikkat çekici operasyonel yeterlilik sergilemiştir. Dynamic Move 2024-II'nin uygulanmasıyla karmaşık bir senaryoda mayın savaşı operasyonlarında operasyonel ve taktik uzmanlığımızı geliştirdik. Bu da ortaya çıkan tehditlere yanıt verme kolektif yeteneğimizi artırdı. Nusret 2024 ve Gripos 2/24 INVITEX'in başarılı bir şekilde tamamlanması bu çabaların bir kanıtıdır. Neptune Strike 24-2 gibi gelişmiş gözetim faaliyetleri, farklı müttefik kuvvetlerle sorunsuz bir şekilde entegre olma kapasitemizi gösterdi. Sea Guardian operasyonuna katkımız, NATO'nun sorumluluk alanımızdaki kapsamlı deniz güvenliği çerçevesini güçlendirdi. Müttefik ve ortak uluslarla birlikte ortak faaliyet alanlarımızdaki etkileşimlerimiz, NATO'nun geliştirmeye devam ettiği iş birliğine dayalı deniz güvenliği ağını daha da güçlendirdi. SNMCMG2'nin bu görev süresindeki başarıları, operasyonel ve taktik yeterliliğin ötesine geçmiştir. Bu başarılar, NATO'nun temel ilkelerinin-standartlaşma, birlikte çalışabilirlik ve çok uluslu entegrasyon yoluyla kolektif savunma-pratik bir yansımasıdır. Her tatbikat, her eğitim ve her lojistik durak, NATO deniz varlığının stratejik önemini ve ittifakın çıkarlarına bağlılığını güçlendirmiştir. Komutayı devrederken gurur ve minnettarlık dolu bir duygu içerisindeyim" dedi. - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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