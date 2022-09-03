Muş haber | 18. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Muş'ta yapıldı

18. Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Türkiye Finali Muş'ta yapıldı

MUŞ Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 18. Erkek Din Görevlileri Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması Finali Muş'ta gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanlığınca Muş'taki Salih-Muhlise Çağlayan Camiinde düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına 10 bölgeden 9 erkek din görevlisi katıldı. Seçici kurul jüriliğini Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üye Başkanı Osman İyişentürk gerçekleştirirken, üyeler ise Davut Kaya, İbrahim Noğman, İbrahim Halil Demir ve Salih Akyüz'den oluştu. Jüri ve dinleyiciler karşısında birbirinden güzel sesleri yarıştıran din görevlisi yarışmacılar, seslendirdikleri ayetlerle takdir topladı. Yarışma sonunda seçici kurul tarafından belirlenen puanlamaya göre 1. Erzurum'dan Burhan Bozkurt, 2. Trabzon'dan Muhammed Saka, 3. ise Kastamonu'dan Esat Tuna oldu. Yarışma, dereceye giren din görevlilerine hediye takdimlerinin yapılması ve duaların edilmesiyle sona erdi.

"Birinciler arasından birinciyi seçtik"

Programın ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Muş İl Müftüsü İbrahim Halil Demir, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Din Görevlileri Haftası münasebetiyle, din görevlileri arasında Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasını Muş'ta düzenlediğini söyledi. Yarışmaya vatandaşların büyük bir teveccüh gösterdiğini kaydeden Demir, "Camimiz tamamen doldu. Çok heyecanlı oldu. Burada birinciler arasından birinciyi seçtik. Türkiye'miz de 10 bölgede yarışmalar oldu. Bu 10 bölgedeki yarışmalarımızın birincilerini bugün Muş'ta ağırladık. Bu bölgemizin birincisi de Muş ilimizden bir din görevlimizdi. Öncelikle katılımcı kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Her birisi hem illerinin hem bölgelerinin birincisiydi. Burada da Türkiye finali yaptık. Diyanet İşleri Başkanlığımızdan Mushaflar ve Kıraat Kurulu Başkanımız bizatihi ilimize geldiler. Jüri üyemizin tamamı Mushaflar ve Kıraat Kurulundan oluştu. Bu işin ehli olan kardeşlerimizdi. Çok güzel bir yarışma neticesinde burada, Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma yarışmasında Türkiye 1'incisini, 2'ncisini ve 3'üncüsünü seçtik. Burada manevi bir ziyafet verildi. Biz her birisini tebrik ediyoruz" dedi.

"Cami içerisinde ağlamamak için kendimi zor tuttum"

Hediyesini Muş Vali Vekili Hasan Taş'ın elinden alan yarışma birincisi Burhan Bozkurt ise "Yarışmaya Erzurum'dan katıldım. Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2022 yılı Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışmasına katıldım. İlk önce Erzurum'da kendi şehrimizde seçildikten sonra, daha sonra Gümüşhane'de bölge yarışmasına girdik. Bugün burada Türkiye finaline katıldık. Burada da birincilik nasip oldu. Rabbime şükürler olsun. Rabbim bu yoldan bizleri ayırmasın. Birincilik açıklanınca çok duygulandım. Cami içerisinde ağlamamak için kendimi zor tuttum. Gerçekten çok güzel bir duygu. Önemli olan gelip burada okumak" diye konuştu.