Üye Girişi
Haberler

Muğla Valisi İdris Akbıyık 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla Valisi İdris Akbıyık, 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yılı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Vali Akbıyık, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kuruluş yıldönümünü sevinç ve mutlulukla karşıladıklarını belirterek, tüm vatandaşları ve çocukları sevgiyle selamladı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, hürriyet ve istiklal mücadelemizin temsil edildiği, Türkiye milli tarihinin başlangıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü kuruluş yıldönümünü millet olarak, sevinç ve mutlulukla karşılıyoruz. Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan bugünde; tüm vatandaşlarımızı ve en değerli varlığımız, ümidimiz olan çocuklarımızı sevgiyle selamlıyorum. Milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine duyduğu güvenin sembolü olan bu büyük bayram hepimize kutlu olsun. Milletin gücü ve desteği olmadan, millet iradesine dayanmayan hiçbir girişim ve hareketin başarılı olamayacağı inancıyla kurulan çağdaş devletimizin kuruluşu ve yönetimi de milli iradeye dayandırılmıştır. Bu düşüncenin varlık kazandığı kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesiyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı zamanda milletimizin tam bağımsızlık hususunda azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilanıdır.

Milli egemenlik ilkesi; bugün sahip olduğumuz çağdaş devletin temeli, Cumhuriyetimizin ise hayat kaynağıdır. Bağımsızlık mücadelemizde büyük bir kahramanlık destanı yazan millet iradesinin hayata geçirilmesidir. Milletimiz, devletimiz ve Cumhuriyetimizin geleceğinin sonsuza dek koruma kararlılığının anıtı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir saadet parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız" dediği geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın içinde bulunduğumuz teknoloji çağında; Cumhuriyetimizin birikimiyle Dünya'nın bize sunduğu imkanlardan faydalanarak çağdaş bir eğitim ve öğrenim görerek yetişmeleri son derece önemlidir. Gençlerimizin ve çocuklarımızın tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize ve değerlerimize sahip çıkarak sevgi, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünyada, huzur, güven ve mutluluk içerisinde yetişmeleri en büyük sorumluluğumuz ve temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk meclis başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, birinci meclisimizin kahraman üyeleri ve Milli Mücadele'de emeği geçmiş olan kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

İdris Akbıyık 23 Nisan Türkiye Çocuk Muğla Yerel Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Hamilelikte mide bulantısı ne zaman başlar? Hamilelik bulantılarına hangi yiyecekler iyi gelir? Yağmur Taktaş öldü mü? İşte Benim Stilim yarışmacısı Yağmur Taktaş neden öldü? SURVIVOR YENİ BÖLÜM TANITIMI | Survivor yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? Eleme adayları belli oldu mu? İstanbul 23 Nisan etkinleri ve konserleri nerede? ?? 23 Nisan'da kimler konser verecek? İstanbul 23 Nisan bayramı nerede kutlanacak? 23 Nisan 1920 TBMM'nin ilk açılış konuşmasını kim yaptı? Mehmet Şerif Bey kimdir, görevi neydi? Atatürk 23 Nisan'ı neden çocuklara armağan etti? 23 Nisan Çocuk Bayramı neden ilan edildi, neden kutlanır? Patiswiss'in ödediği vergi ne kadar? Patiswiss şirketi kime ait? 23 Nisan 1920'de ne oldu? 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedir? 23 Nisan'ın önemi nedir? 23 Nisan Bayramı İçin En Güzel Mesajlar! Resimli, Yazılı ve Kısa 23 Nisan Mesajları Neler? BAHAR YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE! Bahar yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde ne oldu? 23 NİSAN Bayram mesajları! 23 Nisan Bayram mesajları neler? Sevdiklerinize gönderebileceğiniz mesajlar! ŞANLIURFA ÇIPLAK KADIN olayı ne? Şanlıurfa'daki sokakta çıplak gezen kadın kim? 23 NİSAN HAVA DURUMU: 23 Nisan'da hava nasıl olacak? İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu Rüyasında evleneceği kişiyi görmek isteyenler buraya! Uyumadan önce 11 zeytin yerseniz bakın ne oluyormuş... Cem Yılmaz ve Serenay Sarıkaya neden ayrıldı? Serenay ile Cem Yılmaz fotoğraf olayı nedir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title