Muğla Valisi İdris Akbıyık 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutladı

Muğla Valisi İdris Akbıyık 23 Nisan Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104'üncü yılı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Akbıyık, "Cumhuriyetimizin temellerinin atıldığı, hürriyet ve istiklal mücadelemizin temsil edildiği, Türkiye milli tarihinin başlangıcı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 104'üncü kuruluş yıldönümünü millet olarak, sevinç ve mutlulukla karşılıyoruz. Milli Egemenlik ve Çocuk Bayramı olarak kutlanan bugünde; tüm vatandaşlarımızı ve en değerli varlığımız, ümidimiz olan çocuklarımızı sevgiyle selamlıyorum. Milletimizin evlatlarına verdiği değerin, gençlerine duyduğu güvenin sembolü olan bu büyük bayram hepimize kutlu olsun. Milletin gücü ve desteği olmadan, millet iradesine dayanmayan hiçbir girişim ve hareketin başarılı olamayacağı inancıyla kurulan çağdaş devletimizin kuruluşu ve yönetimi de milli iradeye dayandırılmıştır. Bu düşüncenin varlık kazandığı kurum Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. "Egemenlik Kayıtsız Şartsız Milletindir" ilkesiyle kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi aynı zamanda milletimizin tam bağımsızlık hususunda azim ve kararlılığının tüm dünyaya ilanıdır.

Milli egemenlik ilkesi; bugün sahip olduğumuz çağdaş devletin temeli, Cumhuriyetimizin ise hayat kaynağıdır. Bağımsızlık mücadelemizde büyük bir kahramanlık destanı yazan millet iradesinin hayata geçirilmesidir. Milletimiz, devletimiz ve Cumhuriyetimizin geleceğinin sonsuza dek koruma kararlılığının anıtı Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün "Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir saadet parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız" dediği geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın içinde bulunduğumuz teknoloji çağında; Cumhuriyetimizin birikimiyle Dünya'nın bize sunduğu imkanlardan faydalanarak çağdaş bir eğitim ve öğrenim görerek yetişmeleri son derece önemlidir. Gençlerimizin ve çocuklarımızın tarihimize, kültürümüze, medeniyetimize ve değerlerimize sahip çıkarak sevgi, barış ve kardeşliğin hakim olduğu bir dünyada, huzur, güven ve mutluluk içerisinde yetişmeleri en büyük sorumluluğumuz ve temennimizdir. Bu duygu ve düşüncelerle; başta Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk meclis başkanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, birinci meclisimizin kahraman üyeleri ve Milli Mücadele'de emeği geçmiş olan kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyor, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum" dedi. - MUĞLA