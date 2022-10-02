Muğla haberleri! Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca: 'Bizler Mazeret Üretmedik'

Muğla yerel haberine göre Fethiye Belediyesi ve Karaçulha Spor Kulübü iş birliğinde organize edilen etkinlik Karaçulha Kovanlık Futbol Sahasında düzenlendi. Karaçulha’ya yaptığı hizmetleri anlatan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, “Bizler mazeret üretmedik. Gece gündüz haftanın yedi günü personelimizle birlikte sizlere verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirebilmek adına çok çalıştık” dedi.

Fethiye Belediyesi ve Karaçulha Spor Kulübü iş birliğinde organize edilen etkinlik Karaçulha Kovanlık Futbol Sahasında düzenlendi. Karaçulha'ya yaptığı hizmetleri anlatan Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, "Bizler mazeret üretmedik. Gece gündüz haftanın yedi günü personelimizle birlikte sizlere verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirebilmek adına çok çalıştık" dedi.

Geçen sezon Muğla 1. Amatör Küme play-off müsabakalarında Marmaris Belediyespor'u yenerek Muğla Süper Amatör Lig'e yükselen Karaçulhaspor 2022 – 2023 sezonunun açılışını yaparken, bir yandan da bölge sakinleri yıllardır bekledikleri tapularına kavuştu. Program Fethiye Belediyesi'nin son 3 yılda hizmetlerinin anlatıldığı video ile başladı. Daha sonra Karaçulha Mahallesi'nde Fethiye Belediyesi'nin yaptığı hizmetleri içeren film gösterildi.

TOPLAM 386 TAPU HAK SAHİPLERİNE TESLİM EDİLECEK

Fethiye Belediyesi Plan ve Proje Müdürü Süreyya Alim, bölgedeki imar çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Fethiye Belediyesi tarafından 3 yıldır 8 ayrı bölgede yürütülen plan proje çalışmalarında sona gelindiği programda açıklandı. Bu çerçevede, Karaçulha Köyiçi mevkiinde toplam 110 dönümü kapsayan 18 no'lu uygulama bölgesinde 168 adet tapu hak sahiplerine teslim edilmekte olduğu açıklandı.

Süreyya Alim ayrıca, son aşamaya gelen 15, 16 ve 23 no'lu uygulama bölgelerinde ise Tapu Sicil Müdürlüğü'nde tescil aşamasına gelindiğini belirterek, "Çalışmalar tamamlandığında 15 no'lu uygulama bölgesinde toplam 208, 16 no'lu uygulama bölgesinde 129 ve 23 no'lu uygulama bölgesinde ise 49 adet tapunun hak sahiplerine teslim edilecek. Kısa bir süre zarfında bahse konu bu alanlarda da teknik çalışmaların biteceği öğrenilirken, kalan 4 farklı uygulama alanında da çalışmalarımız sürüyor" dedi.

KARAÇULHA HALK EVİ KISA BİR SÜRE İÇERİSİNDE AÇILACAK

Karaca döneminin ilk üç yılında, Karaçulha bölgesinde Belediye Fen İşleri Müdürlüğü'nce 3.440 metre yeni yol açıldı ve genişletme çalışmalarının yapıldığı belirtildi. Aynı dönemde ayrıca 15.380 metrekare parke ve 88.805 metrekare asfalt dökümünün düzenlendiğini açıklandı. Fethiye ilçe merkezinde 2, Göcek'te ise 1 Halk Evi'ni hizmete sokan Fethiye Belediyesi'nin, yapımı tamamlanan Karaçulha Halk Evi'nin de kısa bir süre içerisinde açılacağı belirtildi.

"BİZLER MAZERET ÜRETMEDİK"

Program Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın konuşmasıyla devam etti. Karaca, "Üç buçuk yıl önce bu bölgede seçim çalışması yaparken Kültür Merkezi sizlerle buluşmuştuk. Sizlere orada Büyükşehir Belediye Başkanımız Osman Gürün'le birlikte sözler vermiştik. Bu sözleri mazeretimiz olmadan yerine getireceğimizi söylemiştik. Sizler de görüyorsunuz üç buçuk yıllık süreç içerisinde gerçekten olağanüstü olaylarla karşı karşıya kaldık. İki yıldır tüm dünyayı kavuran pandemiyle karşı karşıyaydık. Akabinde Türkiye'nin bugüne kadar yaşayabileceği en büyük krizle karşı karşıya kaldı. Ama bizler mazeret üretmedik. Gece gündüz haftanın yedi günü personelimizle birlikte sizlere verdiğimiz sözleri tek tek yerine getirebilmek adına çok çalıştık.

"KİM NE YAPARSA YAPSIN BİZLER KENDİ KAYNAKLARIMIZLA YAPABİLECEĞİMİZ ŞEYLERİ EN İYİ ŞEKİLDE YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sadece güzel mesire alanı yapacağımıza (kayıkseki) ve bu bölgeyle yakışan çok güzel bir alan olacağına, sosyal tesisleriyle birlikte halkımızın hoşça vakit geçireceği güzel bir alan yaratmak istedik. Ama maalesef üç buçuk yıldır tahsis talebimize cevap verilmiyor. Kim ne yaparsa yapsın bizler kendi kaynaklarımızla yapabileceğimiz şeyleri en iyi şekilde yapmaya devam edeceğiz. Sizlerin bir kuruşuna dahi sahip çıkıyorum, evlatlarımın da kursağından bir lokma haram geçirmedim. Fethiye Belediyesi'ni kendi asfaltını üreten bir belediye haline getirdik, bünyemize araç filosu kazandırarak maliyetleri azalttık. Asfaltımızı artık kendimiz üretiyoruz" dedi.

TAZİYE EVİ VE HALK EVİ AÇILACAK

Karaca konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Karaçulha'mızda bir taziye evi olmadığı, yörük kültürünün yaşatıldığı mahallemizdeki bu eksiği gidereceğiz. Karaçulha Halk Evi'ni hizmete açıyoruz. İmar uygulaması sadece belediye bünyesinde çözülecek bir sorun değil, 6-7 kurumla ortak yapılan bir işlemdir. İmar çalışmalarına devam edeceğiz. Bu bölgemizde yeni parklar yapacağız, ışıklandırma sorununu çözmek için gerekli girişimlerde bulunacağız. Hizmet sadece şehir merkezinden ibarettir düşüncesini yıkacağız, her mahallemize hizmet götüreceğiz! İmarı olmayan bir yerde altyapı çalışması olmaz, vatandaşlarımızın dava açma hakkı olduğu için sürecin tamamlanması yıllar sürüyor. Bizler bu bölgemizin imar sorununu çözdükten sonra, altyapısına el atacağız."

BAŞKAN KARACA TAPULARI DAĞITTI

Konuşmanın ardından tapu dağıtımına geçildi, sembolik olarak yapılan tapu dağıtımı esnasında tapularına kavuşan Karaçulhalı yurttaşlar Başkan Karaca'ya hizmetleri ve imar uygulamasında verdiği emekler için memnuniyetlerini dile getirdiler.

Karaca'nın konuşmasının ardından Karaçulha Spor için açık arttırma yapıldı. Daha sonra ise Türk Halk Müziği sanatçısı Ümmü Erbil, sahneye çıktı.