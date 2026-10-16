Haberler
Haberler.comHaberler.com haberlerini kaçırma! YÜKLE

"Alo Adalet 135" hattı tüm adliyelerde hizmete sunuldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
'Alo Adalet 135' hattı tüm adliyelerde hizmete sunuldu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adalet Bakanı Akın Gürlek, 1 Eylül'de 3 adliyede pilot olarak uygulamaya alınan Alo Adalet 135 hattının bugün itibarıyla 81 ildeki tüm adliyelerde hizmete sunulduğunu açıkladı.

  • Alo Adalet 135 hattı, 1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot uygulama olarak başlatıldı.
  • Hat, bugün itibarıyla 81 ildeki tüm adliyelerde hizmete sunuldu.
  • Vatandaşlar, 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını bu hat üzerinden iletebilecek.

Bakan Gürlek, sosyal medya hesabından "Alo Adalet 135 artık 81 ilde" başlığıyla yaptığı açıklamada, adalete erişimin kolaylaşacağını belirtti.

ALO ADALET HATTI, BAŞVURULARI ALMAYA BAŞLADI

Adalet Bakanı olarak göreve başladığı günden bu yana vatandaşların adalet hizmetlerinden duyduğu memnuniyeti artırmak için var güçleriyle çalıştıklarını bildiren Gürlek, Alo Adalet 135 hattını kurarak, vatandaşların 5 yılı aşan dava ve 3 yılı aşan soruşturma dosyalarına ilişkin başvurularını iletebilecekleri bir iletişim kanalı oluşturduklarını anlattı.

Uygulamayla vatandaşların devam eden dosyalarına ilişkin bilgiye erişimini güvenli biçimde sağlayarak, gecikmeleri etkin şekilde takip edip, yargılama süreçlerinin hızlanmasına katkı sunacaklarını vurgulayan Gürlek, şunları kaydetti:

81 İLDE HİZMET VERİYOR

"1 Eylül'de Ankara Batı, İzmir ve Kayseri adliyelerinde pilot olarak uygulamaya aldığımız Alo Adalet 135 hattını, bugün itibarıyla 81 ilimizdeki tüm adliyelerde vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın güçlü liderliğinde, 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma' hedefimiz doğrultusunda, adalete erişimi kolaylaştıran ve yargı hizmetlerinin etkinliğini artıran reformlarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."

Kaynak: AA
Bu haber 621 sitede yayınlandı.
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi değişebilir

Dev derbi öncesi sürpriz karar! Resmi açıklama an meselesi

Sarıyer'de sel sularına kapılan otomobilde yürek yakan detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...

Sel felaketinde acı detay! Anahtar kontakta, eşyaları araçta ama...
Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz

Hülya Avşar, Kanlı Nigar’ı oynayacak: Karakter olarak benziyoruz
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMehmet Yılmaz:

bakana güveniyorum iyi çalişıyor

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı

Park ettiği otomobilinden geriye hurda kaldı
9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu

9 kişinin öldüğü evde korkunç manzara! İçeri giren polislerin kanı dondu
İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi

İstanbul'un yanı başına kış geldi! Bu görüntüler az önce çekildi
10 yıl sonra cesedi bulunan Gülizar Bingöl davasında sanığın eski eşi konuştu! 'Çevremdekiler Mehmet'ten şüpheleniyordu'

1,5 ayda bin 27 kez konuşmuşlar! Sanığın eski eşi anlattı
İsveç'ten Çorum'a dönen emekli çiftin köylerine açtığı pizzacı rağbet görüyor

40 yıl gurbette çalıştı, emekli olunca köyüne dönüp açtı
Brent petrol 110 dolara yükseldi

Bir anda fırladı, rakamları gören gözlerine inanamadı
Hem bilim insanı hem sporcuydu! 25 yaşında gelen acı haber

Hem bilim insanı hem sporcuydu! Acı haberi geldi