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Beyoğlu'nda Kırım Kilisesi'ne saldırı iddiası asılsız, olay kavga çıktı

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Beyoğlu'ndaki Kırım Kilisesi'ne yönelik sosyal medya hesaplarından paylaşılan saldırı iddialarının asılsız olduğu belirlendi. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayın kiliseyle ilgisi bulunmayan şahıslar arasındaki kavgadan ibaret olduğunu tespit etti.

İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Kırım Kilisesi'ne yönelik sosyal medya hesaplarından paylaşılan saldırı iddiaları asılsız çıktı.

Bazı sosyal medya platformlarında Beyoğlu ilçesinde bulunan Kırım Kilisesi'ne saldırı yapıldığı paylaşımları yer aldı. Paylaşımlar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kırım Kilisesi ve çevresinde inceleme yapan ekipler, olayın kiliseyle ilgisi bulunmayan şahıslar arasında meydana gelen kavgadan ibaret olduğunu tespit etti. Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alırken, kiliseye saldırı iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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