Beyoğlu'nda Kırım Kilisesi'ne saldırı iddiası asılsız, olay kavga çıktı

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İstanbul Beyoğlu'nda bulunan Kırım Kilisesi'ne yönelik sosyal medya hesaplarından paylaşılan saldırı iddiaları asılsız çıktı.

Bazı sosyal medya platformlarında Beyoğlu ilçesinde bulunan Kırım Kilisesi'ne saldırı yapıldığı paylaşımları yer aldı. Paylaşımlar üzerine Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Kırım Kilisesi ve çevresinde inceleme yapan ekipler, olayın kiliseyle ilgisi bulunmayan şahıslar arasında meydana gelen kavgadan ibaret olduğunu tespit etti. Polis ekipleri bölgede güvenlik tedbiri alırken, kiliseye saldırı iddialarının asılsız olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı