Arda Güler'e Mbappe'den sitem! Milli yıldızın cevabı güldürdü

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Arda Güler, Real Madrid efsanesi Zinedine Zidane ile çektirdiği fotoğrafın ardından Kylian Mbappe'nin esprili sitemiyle karşılaştı. Milli futbolcunun takım arkadaşına verdiği yanıt, ikili arasındaki samimi ilişkiyi gözler önüne serdi.

ARDA GÜLER ZIDANE İLE POZ VERDİ

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, İspanyol devinin unutulmaz isimlerinden Zinedine Zidane ile bir araya geldi. Genç yıldızın Fransız futbol efsanesiyle çektirdiği fotoğraf, takım arkadaşı Kylian Mbappe'nin dikkatinden kaçmadı. Fotoğrafı çeken ismin Mbappe olduğu, Fransız yıldızın Arda Güler'e yaptığı esprili yorumla ortaya çıktı.

MBAPPE'DEN ARDA GÜLER'E ESPRİLİ SİTEM

Kylian Mbappe, Arda Güler'in Zidane ile çektirdiği fotoğrafın ardından genç futbolcuya takılmadan edemedi. Fransız yıldız, fotoğrafı kendisinin çektiğini hatırlatarak şu ifadeyi kullandı: "Fotoğrafı kimin çektiğini yazmak yok mu?" Mbappe'nin sözleri, fotoğrafın arkasındaki ismin de en az karedeki futbolcular kadar ünlü olduğunu ortaya koydu. Ancak Arda Güler'in takım arkadaşına vereceği cevap da gecikmedi.

ARDA GÜLER'DEN TEK CÜMLELİK YANIT

Milli futbolcu, Mbappe'nin esprili sitemine futbol sahalarından tanıdık bir ifadeyle karşılık verdi. Arda Güler: "Bu sefer asist senden."

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Kaynak: Haberler.com