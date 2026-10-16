Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a vasiyeti ortaya çıktı! Yıllarca saklı kalan emanet

Kazım Koyuncu'nun ölümünden önce Volkan Konak'a ilettiği bir isteğin ayrıntıları, aradan geçen 21 yılın ardından yeniden hatırlandı. İki sanatçının yollarını birleştiren bu hikayenin merkezinde, Karadeniz müziğinin önemli enstrümanlarından kemençe ve tulumu çalan Selim Bölükbaşı bulunuyor.

ÖLMEDEN ÖNCE VOLKAN KONAK'TAN TEK BİR ŞEY İSTEDİ

Karadeniz müziğine getirdiği özgün yorumla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Kazım Koyuncu, akciğer kanseri nedeniyle 25 Haziran 2005'te, henüz 33 yaşındayken hayatını kaybetti. “Hayde”, “İşte Gidiyorum”, “Didou Nana” ve “Gelevera Deresi” gibi eserleriyle hafızalara kazınan sanatçı, hastalığı sırasında da müzikten uzaklaşmadı. Ancak Koyuncu'nun yaşamının son döneminde yalnızca kendi müzik kariyerini değil, birlikte çalıştığı arkadaşlarının geleceğini de düşündüğü anlatıldı. Koyuncu'nun Volkan Konak'a emanet ettiği isim, grubunda kemençe ve tulum çalan Selim Bölükbaşı'ydı.

"BU ÇOCUĞA SAHİP ÇIK, ONU YANINA AL"

Radyocu Altekin Erginel'in daha önce bir programda aktardığına göre Kazım Koyuncu, hayatını kaybetmeden önce Volkan Konak'la görüşerek genç müzisyen Selim Bölükbaşı'na destek olmasını istedi. Koyuncu'nun Konak'a yönelik isteğini “Bu çocuğa sahip çık, onu yanına al” sözleriyle dile getirdiği anlatıldı. Bu sözler, Koyuncu'nun birlikte müzik yaptığı arkadaşına duyduğu güveni ve onun geleceğine verdiği önemi ortaya koydu. Koyuncu'nun yalnızca Konak'la konuşmadığı, Selim Bölükbaşı'na da gelecekte kiminle çalışması gerektiğini söylediği belirtildi. Sanatçının Bölükbaşı'na “Selim, benden sonra sana yakışan ve çalışman gereken tek kişi Volkan Konak olmalı.” dediği aktarıldı.

VASİYETİ YERİNE GELDİ! YILLARCA AYNI SAHNEYİ PAYLAŞTILAR

Kazım Koyuncu'nun 2005 yılındaki ölümünün ardından Volkan Konak, Selim Bölükbaşı'na birlikte çalışma teklifinde bulundu. Bölükbaşı, daha önce yaptığı açıklamada Konak'ın kendisini ekibine davet ettiğini anlatmıştı. Böylece Kazım Koyuncu'nun ölümünden önce dile getirdiği istek gerçekleşti. Bölükbaşı, uzun yıllar boyunca Volkan Konak'ın yanında sahne aldı. Karadeniz müziğinin iki önemli ismi arasındaki dostluk, Selim Bölükbaşı'nın müzik yolculuğunda da belirleyici oldu.

ÖNCE KAZIM KOYUNCU'YU, SONRA VOLKAN KONAK'I KAYBETTİ

Yıllarca Volkan Konak'la çalışan Selim Bölükbaşı, sanatçının vefatıyla birlikte müzik hayatında önemli bir yere sahip olan ikinci ismi de kaybetti. Daha sonra katıldığı bir etkinlikte iki sanatçıyla çalışma fırsatı bulduğu için kendisini çok şanslı hissettiğini anlatan Bölükbaşı, her ikisini de erken kaybetmenin büyük acısını yaşadığını dile getirdi. Kazım Koyuncu'nun Volkan Konak'a bıraktığı emanet, yıllar süren bir sahne arkadaşlığına dönüşürken iki sanatçının ardından geriye dostluk ve vefa dolu bir hikaye kaldı.

Kaynak: Haberler.com