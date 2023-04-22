Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Gürün, Bayramı Deprem Bölgesinde Kutladı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ramazan Bayramı'nı deprem bölgesi Malatya’da bulunan personeli ve bölge halkı ile birlikte kutladı. Gürün ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte depremzedelere verilen kahvaltıya katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Ramazan Bayramı'nı deprem bölgesi Malatya'da bulunan personeli ve bölge halkı ile birlikte kutladı. Gürün ayrıca İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile birlikte depremzedelere verilen kahvaltıya katıldı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, deprem bölgesinde çalışmalarda bulunmak üzere Malatya'ya gitti. Başkan Gürün, bayramın birinci gününde Malatya'da görevine devam eden Büyükşehir Belediyesi personeli ve deprezede vatandaşlarla birlikte bayramlaştı. Deprem bölgesindeki bayramlaşma töreninde Gürün'e, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen de eşlik etti.

Bayramlaşmanın ardından Muğla ve Eskişehir Büyükşehir Belediyeleri tarafından depremzedeler için kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıya, Osman Gürün'ün yanı sıra İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağababa, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen katıldı.

Gürün, kahvaltının ardından Malatya Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti, bölgede incelemelerde bulundu.