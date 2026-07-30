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Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı Haber Videosunu İzle
Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı
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İş görüşmesine giden 4 yıllık deneyime sahip bir okul öncesi öğretmeni, yeni açılan bir eğitim kurumunda kendisine teklif edilen maaşa isyan etti. Kurumun velilerden öğrenci başına yüksek meblağlar talep ederken, öğretmene asgari ücret önermesi tepki çekti. Yaşanan bu olay, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in özel okul öğretmenlerine yönelik "İnsani olmayan koşullarda çalıştırılan varsa bana başvursun" çağrısını yeniden akıllara getirdi.

Yeni açılan bir eğitim kurumuna iş görüşmesine giden 4 yıllık tecrübeli okul öncesi öğretmeni, 2 saat boyunca hazırlanarak gittiği mülakatta karşılaştığı tabloyu anlattı. 

Kurumun velilerden öğrenci başına talep ettiği ücret ile öğretmene teklif edilen maaş arasındaki uçurumu dile getiren genç öğretmen, "Velilerden, öğrenci başına 1,5 asgari ücret alıyorlar. Bana da asgari ücret teklif ettiler, tabii ben de güldüm. 'Teşekkür ederim' deyip, düşüneceğimi söyledim ve oradan ayrıldım." diyerek yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

"DENEYİMLİ BİRİNE BU TEKLİF EDİLEMEZ"

Sektörde geçirdiği 4 yıllık deneyime dikkat çeken ve emeğin bu şekilde değersizleştirilmesine tepki gösteren öğretmen, bu tarz düşük tekliflerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "4 yıllık deneyimi olan birine asgari ücret teklif edemezsiniz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Özel sektördeki öğretmenlerin çalışma şartları ve maaş adaletsizliği yeniden tartışma konusu olurken, yaşanan olay Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

Özel okul öğretmenlerine seslenen Bakan Tekin, sömürüye karşı net bir duruş sergileyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer asgari ücretin altında ya da insani olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma açayım."

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıstary nights:

Bu açgözlülük Anadolu insanının başını yiyecek en sonunda. Hadi hayırlısı..??

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Haber Yorumlarıosman kara:

Öğretmenleri bakan tekine ulaşma seslerini duyurma şansları varmı?

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