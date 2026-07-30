Bakan Tekin açık açık uyarmıştı! Öğretmen duyduğu maaşa inanamadı

Yeni açılan bir eğitim kurumuna iş görüşmesine giden 4 yıllık tecrübeli okul öncesi öğretmeni, 2 saat boyunca hazırlanarak gittiği mülakatta karşılaştığı tabloyu anlattı.

Kurumun velilerden öğrenci başına talep ettiği ücret ile öğretmene teklif edilen maaş arasındaki uçurumu dile getiren genç öğretmen, "Velilerden, öğrenci başına 1,5 asgari ücret alıyorlar. Bana da asgari ücret teklif ettiler, tabii ben de güldüm. 'Teşekkür ederim' deyip, düşüneceğimi söyledim ve oradan ayrıldım." diyerek yaşadığı hayal kırıklığını anlattı.

"DENEYİMLİ BİRİNE BU TEKLİF EDİLEMEZ"

Sektörde geçirdiği 4 yıllık deneyime dikkat çeken ve emeğin bu şekilde değersizleştirilmesine tepki gösteren öğretmen, bu tarz düşük tekliflerin kabul edilemez olduğunu belirterek, "4 yıllık deneyimi olan birine asgari ücret teklif edemezsiniz" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

BAKAN TEKİN NE DEMİŞTİ?

Özel sektördeki öğretmenlerin çalışma şartları ve maaş adaletsizliği yeniden tartışma konusu olurken, yaşanan olay Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayı akıllara getirdi.

Özel okul öğretmenlerine seslenen Bakan Tekin, sömürüye karşı net bir duruş sergileyerek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Eğer asgari ücretin altında ya da insani olmayan koşullarda çalıştırılan arkadaşımız varsa bana başvursun. Ben hemen o okulla ilgili soruşturma açayım."

Kaynak: Haberler.com