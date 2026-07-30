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Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı

Bir ilimizde gündem bu heykel! CHP ve İYİ Parti olayı yargıya taşıdı
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Malatya kent merkezindeki 80 yıllık Atatürk Anıtı'nda yer alan 'çıplak genç' heykeline TikTok videosuyla tepki gösteren İrfan Yılmaz, siyasetin gündemine oturdu. Videodaki sert ifadeleri nedeniyle CHP ve İYİ Parti tarafından Atatürk'e hakaret iddiasıyla hakkında suç duyurusunda bulunulan Yılmaz, "Atatürk'e değil, yandaki çırılçıplak heykeli eleştirdim" diyerek kendisini savundu. Yıllardır tartışılan anıtın simgesel anlamı ve yaşanan kriz kentte yeniden gündem oldu.

Malatya’da senelerdir davalara ve basın açıklamalarına konu olan kent merkezindeki 'Çıplak Genç' heykeli bir kez daha gündemde. Sosyal medyada yayınladığı TikTok videosuyla heykelin kaldırılmasını isteyen İrfan Yılmaz isimli vatandaşa, CHP ve İYİ Parti tarafından Atatürk'e hakaret iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

"DEPREMDE HER YER YIKILDI, BU HEYKEL KALDI"

Malatya kent merkezinde bulunan Atatürk Anıtı'nın yanındaki çıplak genç heykeli, yıllardır süren tartışmaların ardından yeniden kriz yarattı. Malatyalı İrfan Yılmaz, çektiği TikTok videosunda heykele tepki göstererek şu ifadeleri kullandı: "Depremde her yer yıkıldı. 80 yıllık bu g.t kaldı. Bunu kaldırın da işimiz rast gitsin. Biz bunu Malatya’da istemiyoruz."

CHP VE İYİ PARTİ'DEN SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Yılmaz’ın tepki videosu kısa sürede yayılırken, CHP ve İYİ Parti Malatya teşkilatları harekete geçti. İki parti, Yılmaz hakkında "Atatürk’e Hakaret Kanunu" (5816) kapsamında savcılığa suç duyurusunda bulundu. Konuyla ilgili sert bir açıklama yapan İYİ Parti Malatya İl Başkanı Serdar Yıldız, "Kurucumuz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e uzanan bu kirli diller, aziz milletimizin hafızasında ve vicdanında hak ettiği en sert cevabı alacaktır" ifadelerini kullandı.

"ATATÜRK'E DEĞİL, YANDAKİ ÇIPLAK HEYKELE TEPKİ GÖSTERDİM"

Hakkında yapılan suç duyurularının ardından Malatya'da yayın yapan 44 Derece kanalına konuşan İrfan Yılmaz, suçlamaları reddetti. İYİ Parti'ye ve eleştirilere yanıt veren Yılmaz, şu savunmayı yaptı: "İYİ Parti’nin işi gücü yok herhalde. Ben Atatürk’e hakaret etmiyorum; sol taraftaki kim olduğu belirsiz, çırılçıplak heykeli eleştiriyorum."

TARTIŞMALARIN ODAĞINDAKİ HEYKELİN HİKAYESİ NE?

Malatya'da on yıllardır tartışılan anıtın temeli Cumhuriyetin ilk yıllarına dayanıyor:

  • 1945-1946 Yılları: Malatya’da İsmet İnönü ve Atatürk anıtları yaptırılması için büyük bir bağış kampanyası düzenlendi.
  • Toplanan Bütçe: Kampanyada toplanan 290 bin liranın 160 bin lirası Vilayet Konağı önündeki İnönü heykeline, 130 bin lirası ise Atatürk Anıtı'na harcandı.
  • Simgesel Anlamı: Anıtta yer alan Atatürk figure, çıplak genç atlet ve aralarındaki Türk bayrağı; Atatürk’ün milli egemenliği ve geleceği Türk gençliğine emanet edişini sembolize ediyor.

Tarihi ve sanatsal değerine rağmen heykel, kentte kıyafetiz görünümü sebebiyle yıllardır belirli kesimlerin tepkisini çekmeye ve siyasi tartışmaların merkezinde yer almaya devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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