Bu takım bu hale nasıl geldi? Altyapısında bir tane bile antrenör kalmadı
TFF 3. Lig ekibi Altay'da yönetim krizi nedeniyle A takım henüz yeni sezon hazırlıklarına başlayamazken, altyapıda da antrenör sorunu yaşanıyor. Geçen sezon görev yapan antrenörlerin sözleşmeleri sona erdiği için siyah-beyazlılarda görev alacak antrenör kalmadı.
TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da yönetim krizi nedeniyle A takım henüz yeni sezon hazırlıklarına başlayamazken, altyapıda da belirsizlik hakim durumda.
ALTYAPIDA ANTRENÖR KALMADI
Siyah-beyazlılarda geçen sezon alt yaş gruplarında görev yapan antrenörlerin sözleşmelerinin sona erdiği belirtildi. A Takım Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz'ün yanı sıra altyapı takımlarının başında yer alan antrenörler Kerem Şahin, İsmet Çelen, Kadir Demirel ve Çağdaş Cabak'ın kontratlarının bitmesi nedeniyle siyah-beyazlılardan ayrıldı.
KRİTİK GÜN CUMA
Öte yandan yönetim oluşturma hazırlıkları yapan Altay SK Çalışma Grubu'nun son kararını yarına kadar vereceği gelen haberler arasında.