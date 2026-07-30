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Bu takım bu hale nasıl geldi? Altyapısında bir tane bile antrenör kalmadı

Bu takım bu hale nasıl geldi? Altyapısında bir tane bile antrenör kalmadı
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TFF 3. Lig ekibi Altay'da yönetim krizi nedeniyle A takım henüz yeni sezon hazırlıklarına başlayamazken, altyapıda da antrenör sorunu yaşanıyor. Geçen sezon görev yapan antrenörlerin sözleşmeleri sona erdiği için siyah-beyazlılarda görev alacak antrenör kalmadı.

TFF 3. Lig ekiplerinden Altay'da yönetim krizi nedeniyle A takım henüz yeni sezon hazırlıklarına başlayamazken, altyapıda da belirsizlik hakim durumda. 

ALTYAPIDA ANTRENÖR KALMADI

Siyah-beyazlılarda geçen sezon alt yaş gruplarında görev yapan antrenörlerin sözleşmelerinin sona erdiği belirtildi. A Takım Teknik Direktörü Mehmet Can Karagöz'ün yanı sıra altyapı takımlarının başında yer alan antrenörler Kerem Şahin, İsmet Çelen, Kadir Demirel ve Çağdaş Cabak'ın kontratlarının bitmesi nedeniyle siyah-beyazlılardan ayrıldı. 

KRİTİK GÜN CUMA

Öte yandan yönetim oluşturma hazırlıkları yapan Altay SK Çalışma Grubu'nun son kararını yarına kadar vereceği gelen haberler arasında.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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