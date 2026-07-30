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"Bunun da kaçağı olur mu?" demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi

'Bunun da kaçağı olur mu?' demeyin, oluyormuş: Mersin'de ele geçirildi
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Mersin’de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde, irsaliyesiz, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 877 kilogram küçükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi.

Mersin'de jandarma ekiplerince gerçekleştirilen yol kontrolünde, irsaliyesiz, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşınan 877 kilogram küçükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi.

TAM 877 KİLOYU PİYASAYA SÜRECEKLERDİ

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin Otoyolu Adana istikameti Yenice mevkisinde yürüttükleri yol kontrol faaliyeti sırasında şüphe üzerine bir kamyoneti durdurdu. Araçta yapılan kontrolde, irsaliyesiz, veteriner sağlık raporu bulunmayan ve hijyen kurallarına aykırı şekilde taşındığı belirlenen yaklaşık 877 kilogram küçükbaş hayvan sakatatı ele geçirildi.

HEPSİ İMHA EDİLDİ

Olayla ilgili Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekiplerince idari para cezası uygulanırken, ele geçirilen sakatatlar Tarsus İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince imha edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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