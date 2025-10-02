MSB: 'Bölgede KKTC haklarının var olduğu kayda geçirilmiştir'

Milli Savunma Bakanlığı Kaynakları, Norveç bayraklı bir geminin Kıbrıs Adası'nın güneyinde gerçekleştireceği faaliyet için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) yayınladığı NAVTEX hakkında, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve ülkemiz Dışişleri Bakanlıkları tarafından, bahse konu geminin faaliyetlerine karşı gerekli protestolar yapılmış, sahada da gemi sorgulanarak ve ikaz edilerek bölgede KKTC haklarının var olduğu kayda geçirilmiştir. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısı bu hafta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Girne'de Boğazköy Şehitliği'nde gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, gündeme dair son gelişmeleri aktardı. Tuğamiral Aktürk, Garanti ve İttifak Antlaşmaları çerçevesinde, 'tek millet, iki devlet ve tek yürek' anlayışıyla Kıbrıs Türklerinin yanlarında olmaya devam edeceklerini aktararak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) Ada'daki dengeyi bozan ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) güvenliğine yönelik tehdit oluşturan faaliyetlerine karşı gerekli tüm tedbirleri almayı sürdüreceklerini kaydetti.

"4'üncü kez Kosova Operatif İhtiyat Taburu görevini 3 ay süreyle devralmıştır"

Birleşmiş Milletler (BM), NATO, Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT) ve Avrupa Birliği (AB) ile ikili ilişkiler kapsamında birçok coğrafyada başarıyla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin dünya güvenliği, barışı ve istikrarına önemli katkılar sağlamayı sürdürdüğünü dile getiren Aktürk, "NATO Kosova Gücü (KFOR) ihtiyat birliği rotasyon planlaması kapsamında, 25-26 Eylül'de kara ve hava yolu ile Kosova'ya intikal eden İhtiyat Taburumuz, 1 Ekim'de 4'üncü kez Kosova Operatif İhtiyat Taburu görevini 3 ay süreyle devralmıştır. Ülkemiz, 2023-2024 döneminde başarıyla yerine getirdiği KFOR Komutanlığı görevini ise yarın düzenlenecek törenle İtalya'dan devralacaktır" ifadelerini kullandı.

Filistin halkının davasını gelecek nesillere aktarmak amacıyla, Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokullarının 2025-2026 Eğitim ve Öğretim Yılı açılışı kapsamında Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu tarafından "Filistin'de 800 Yıl" konulu ilk ders verileceğini vurgulayan Aktürk, Filistin'in Türk hakimiyetindeki barış ve huzur dolu dönemleri ile günümüzde yaşanan insanlık krizine giden sürecin ele alınacağını belirtti.

"İmha edilen tünel uzunluğu 642 kilometreye ulaşmıştır"

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesine, sınırları korumaya, karada, denizde ve havada Türkiye'nin savunma ve güvenliğini sağlamaya azim ve kararlılıkla devam ettiğine dikkati çeken Aktürk, "Pençe-Kilit başta olmak üzere operasyon bölgelerinde tespit edilen teröristlere ait mağara, sığınak ve barınaklarda ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve muhtelif malzeme kullanılamaz hale getirilmiş, 'Suriye Harekat Alanları'nda Tel Rıfat (262 km) ve Münbiç'de (380 km) imha edilen tünel uzunluğu 642 kilometreye ulaşmıştır. Tesis edilen kademeli güvenlik sistemiyle uluslararası standartlarda korunan hudutlarımızda ise 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 188 şahıs yakalanmış, 1 Ocak'tan bugüne kadar yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 177 olmuştur. Hafta içerisinde engellenen 735 şahıs ile bu yıl içerisinde engellenen kişi sayısı da 51 bin 876'ya ulaşmıştır. Yine, bu hafta içerisinde, Van hudut hattında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde yaklaşık 118 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilmiştir" diye konuştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin etkinliği ve caydırıcılığı noktasında envantere kabul edilen ürünler hakkında bilgi veren Aktürk, "Kara Kuvvetleri Komutanlığımızca muhtelif miktarda, 5,56 mm Piyade Tüfeği ile Sırt Tipi Karıştırma Sistemi (KARSİS), muayene ve kabul faaliyetleri tamamlanarak envantere alınmıştır. Hava Kuvvetleri Komutanlığımız tarafından ise yarın (3 Ekim), T-70 Genel Maksat Helikopterinin envantere alınması planlanmaktadır. Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketimiz tarafından ise çeşitli adet ve çapta silah ve mühimmatın teslimatı tamamlanmıştır. Şirketimizin; gelişmiş üretim kabiliyetini müttefik ülkelere aktarmak amacıyla Moğolistan'da kurduğu Fişek İmla Montaj Hattı Fabrikasının açılışı 3 Ekim'de Sayın Bakanımızın katılımı ile gerçekleştirilecektir" ifadelerini kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı Basın Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk'ün bilgilendirme toplantısı sonrasında Milli Savunma Bakanlığı kaynakları gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı.

"Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından takip edilmektedir"

Bakanlık kaynakları, Suriye'deki son duruma ilişkin sorular üzerine de "Terör örgütü SDG'nin Suriye Geçici Hükümetine entegrasyonu ile ilgili hususlar Bakanlığımız tarafından dikkatle ve hassasiyetle takip edilmektedir. Bu minvalde bahse konu hususlara yönelik Bakanlığımızın resmi açıklamalarının dikkate alınmasının uygun olacağı değerlendirilmektedir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile İranlı mevkidaşının görüşmesi

Bakanlık kaynakları, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in dün İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Aziz Nasirzade ile görüşmesine ilişkin sorular üzerine, "Türkiye ve İran uzun bir ortak sınırı ve geçmişi yüzyıllar öncesine uzanan ortak tarih ve medeniyeti paylaşan iki komşu ve kardeş ülkedir. İran Savunma ve Silahlı Kuvvetler Lojistik Bakanı Tuğgeneral Aziz Nasirzade ziyareti vesilesiyle yapılan görüşmelerde terör ve düzensiz göçle mücadele başta olmak üzere ortak sınırımızın güvenliği bağlamında yapılabilecek işbirliği de ele alınmıştır" açıklaması yaptı.

Trabzon açıklarında tespit edilen İDA: "SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir"

Bakanlık kaynakları, Trabzon açıklarında balıkçılar tarafından tespit edilen ve sürüklendiği belirlenen bomba yüklü bir İnsansız Deniz Aracı (İDA) ile ilgili sorular üzerine de "Karadeniz'de bölgesel sahiplik ilkesi çerçevesinde; deniz yollarının açık tutulması ve seyir serbestisinin sağlanması kapsamında sürüklenen mayın/İHA/İDA'ların tespiti ve imhası maksadıyla havadan ve denizden (KarakolUçağı, Helikopter, İHA, Tuzla Sınıfı KarakolGemileri ve Mayın Avlama Gemileri ile) 24 saat keşif ve gözetleme faaliyetlerine devam edilmektedir. Rusya-Ukrayna Savaşının başlangıcından itibaren; çok sayıda sürüklenen mayın, İDA ve İHA/Maket Uçak tespit ve imha edilmiştir. Son olarak 29 Eylül'de bir balıkçı teknesi tarafından Trabzon açıklarında İDA olduğu değerlendirilen şüpheli cisim tespit edildiği, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bildirilmiştir. Patlayıcı ihtiva ettiği değerlendirilen İDA, bölgeye gönderilen SAS timlerimiz tarafından imha edilmiştir. Bu olayda da görüldüğü gibi şüpheli cisim gören, tespit eden balıkçılarımız başta olmak üzere tüm vatandaşlarımız dikkatli olmalı ve herhangi bir müdahale bulunmadan ivedilikle güvenlik birimlerimize haber vermelidir" ifadelerini kullandı.

"Bölgede KKTC haklarının var olduğu kayda geçirilmiştir"

Bakanlık kaynakları, Norveç bayraklı Ramform Hyperion adlı geminin GKRY'nin yayımladığı NAVTEX ile adanın güneyinde gerçekleştirdiği faaliyetlere ilişkin sorular üzerine ise "Adanın deniz yetki alanlarında her iki halkın da eşit hakları bulunmaktadır. KKTC'nin bölgedeki mevcut ruhsat sahaları ve adanın tamamındaki hakları görmezden gelinerek icra edilmeye çalışılan faaliyetlere karşı gereken karşılıkları vermekteyiz. KKTC ve ülkemiz Dışişleri Bakanlıkları tarafından, bahse konu geminin faaliyetlerine karşı gerekli protestolar yapılmış, sahada da gemi sorgulanarak ve ikaz edilerek bölgede KKTC haklarının var olduğu kayda geçirilmiştir. Sahadaki durumu yakından takip ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu. - GİRNE