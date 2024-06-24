Moda Tasarımcısı Tolga Çam, Teknede Yaşanan Kavga ve Taciz İddialarını Reddetti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde teknede yaşanan kavga ve taciz iddialarıyla ilgili konuşan moda tasarımcısı Tolga Çam, "Tanınıyor olduğumdan dolayı kadına taciz olarak adlandırıldı. Sahi Güvenlik'te verilen bir ifadede taciz olayı yok. Kesinlikle benimle arasında bir şiddet geçmedi. Kaptanın kızı yüzünü tırmalayarak, kaptanın eşi de kendine vurarak video çekmeye başladılar" dedi.

Moda tasarımcısı Tolga Çam, Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nde 15 Haziran'da ailesiyle birlikte kiraladıkları tekneyle denize açıldı. İddiaya göre, bir haftalık turda gidilen yerleri beğenmeyen Çam, 21 Haziran'da Şövalye Adası'na geldiklerinde teknenin kaptanı Remzi Kasapoğlu'na saldırdı. Çam, iddiaya göre araya girmek isteyen kaptan Kasapoğlu'nun eşi Emine Kasapoğlu'nu da darbetti. İhbar üzerine olay yerine gelen Sahil Güvenlik ekipleri, tekneden Tolga Çam ve ailesini alarak, Fethiye Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirdi. Teknesiyle limana yanaşan kaptan Remzi Kasapoğlu da, ailesiyle birlikte Sahil Güvenlik Komutanlığı'na götürülerek ifade verdi. Emine Kasapoğlu darp raporu da aldı. Teknede yaşananlar sosyal medyada darp ve taciz olarak yayıldı.

Olayla ilgili açıklama yapan moda tasarımcısı Tolga Çam, taciz olayının yaşanmadığını ve Sahil Güvenlik ifadesinde de bunun olmadığını söyledi.

"Kaptanın kızı yüzünü tırmalayarak, kaptanın eşi de kendine vurarak video çekmeye başladılar"

Yaşanan olay hakkında konuşan ünlü modacı Tolga Çam, "Bayram tatilini geçirmek için Fethiye'de bir tekne kiraladım. 5'inci gün kaptanla aramızda bazı anlaşmazlıklar oldu. Bunun üzerine tekneden inmek istedik. Bizi indiremeyeceğini söyleyip açığa demir attı. Kaptanın eşi tarafından sözlü şiddete maruz kalınca ben de kaptanın eşine haddini bilmesi gerektiğini ve onların her gününe para ödediğimi, bana hizmet etmeleri gerektiğini dile getirdim. Bunun üzerine kaptan bana, anneme ve aileme küfürler savurarak üzerimize yürüdü. Ben olduğum yerde durduğum esnada teknede olan dayım kaptana fiziki bir temasta bulundu. Şiddet gösterdi. Fakat tahrik edildik. Ağza alınmayacak küfürlerde bulununca insanın da bir sabrı var. Kaptan da zaten bize küfür ederek bizi tahrik ettiğini itiraf ediyor. Dayımla çıkan arbede esnasında ben ön taraftaydım. Kavga bittikten sonra arkaya geçtim. Kaptan bana tekrardan küfür etti. Kaptanın üzerine 'Ne diyorsun sen' diye yürürken kaptanın kızı yüzünü tırmalayarak, kaptanın eşi de kendine vurarak video çekmeye başladılar. 'Bizi taciz ediyorlar, bizi öldürüyorlar' diye. O esnada da kaptan Sahil Güvenliği aradı. 12 kişi tarafından linç ediliyoruz. Bizi öldürüyorlar acil koşun diye. Biz şaşkınlıkla onlara bakarken birkaç dakika içerisinde Sahil Güvenlik geldi. Olay bundan ibaret" dedi.

Teknede çalışanların izin belgesi olmadığını söyleyen Çam, "Aile boyu teknedeler. İzinleri de yokmuş. Kaptanın bile o gün o hafta geçerli kaptanlık belgesi yok. Eşinin mürettebatlık belgesi yok. Tek belgesi olan kızı ve teknede çalışan diğer çocuğun bile ne izin ne de sigorta belgesi hiçbir şey yokmuş. Kızın da sadece kaptanlık belgesi varmış. Biz de daha önceden kirama yaptığımız bir acentadan kiraladık bu tekneyi. Hiç aklımıza gelmedi belgeleri kontrol etmek. Kesilen cezalarla öğrendik bunu. Sigortasız işçi çalıştırma, kaptanlık belgesi olmadan tekne kullanma, izinsiz mürettebat bulundurma gibi birçok sorundan ceza almışlar" ifadelerini kullandı.

Taciz iddiası ile ilgili adli işlem başlattıklarını belirten Çam, "Tanınıyor olduğumdan dolayı kadına taciz olarak adlandırıldı. Bu beni gerçekten çok üzdü. Şu an sosyal medyada bir linç kampanyası altındayım. İtibarım zedeleniyor. Avukatım da bu iddiayı atanları, doğrulayanları ve kötü yorum yapan herkese adli işlem başlattı. Adi vaka durumu. Kavga, taciz ortaya atılan iddia sosyal medyada" diye konuştu.

Sahil Güvenlik'e verilen ifadede taciz olmadığını vurgulayan Çam, "Bizi normalde cumartesi günü sabah saatlerinde indirmesi gerekiyordu. Fakat bu olayı cuma günü yapmaya çalıştı. Bir gün erken yapmaya çalıştığı için. Haklı olarak parasını ödediğim bir gün ve tatilimi zehir ettiği için küçük bir tartışma yaşadık. Kesinlikle benimle arasında bir şiddet geçmedi. Ben ve ailem 12 kişiydik, kaptan, eşi kızı, bir de mürettebat vardı, onlar da 4 kişiydi. Toplam 16 kişiydik. Sahi Güvenlik'te verilen bir ifadede taciz olayı yok. Sadece kaptana yapılan bir saldırı var. Bunun da kimin yaptığı belli ki inkar da etmiyoruz. Çünkü tahrik edildik. Bu olay bir anda nasıl tacize döndü bizi üzen bu" dedi. - İSTANBUL