Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 2024 seçimlerinde tekrar aday oldu

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün 31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olduğunu açıkladı.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Seçimlerinde yeniden Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı oldu. Başkan Ergün'ün adaylığını, MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz kamuoyuna açıkladı. Resmi açıklamanın ardından bir mesaj yayınlayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Hizmetkarı olmaktan onur ve gurur duyduğum çok değerli Manisalı hemşehrilerim; Doğduğum, havasını soluduğum, çocukluğumu, gençliğimi, mutluluğumu ve hüzünlerimi yaşadığım bu güzel şehre, gösterdiğiniz teveccühle 3 dönemdir Belediye Başkanlığı yapıyorum. Büyük bir heyecanla 2009 yılında başladığım bu kutlu yolculukta hem Manisalı hemşehrilerimin hem de mensubu olmaktan onur duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi'nin temsilcisi olarak şehrimize en güzel hizmetleri götürmenin gayreti içerisinde oldum. Dönüp geriye baktığımda, ortaya koyduğumuz birbirinden önemli, şehrimizi geleceğe taşıyan ve siz değerli hemşerilerimin ihtiyacı olan proje ve hizmetleri hayata geçirdik" dedi.

"Türkiye Yüzyılı'na proje ve hizmetlerimizle katkı sağladık"

Başkan Ergün, "Üretken Belediyecilik ilkesiyle Milliyetçi Hareket Partimizin insan odaklı belediyecilik anlayışını Manisa'mızda en güzel şekilde yansıttık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Bilge Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin öncülüğünde; özünde vatan sevgisi ve Türk milletine mensubiyet şuuru bulunan Cumhur İttifakı'nın yerel yöneticileri olarak Türkiye Yüzyılı'na proje ve hizmetlerimizle katkılar sağladık. Bildiğiniz gibi, 31 Mart 2024 tarihinde yerelde yöneticilerimizi seçmek için sandığa gideceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezimiz tarafından şahsımın yeniden Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğu resmi olarak açıklanmıştır" ifadelerine yer verdi.

"Hakkımızda hayırlısı olsun"

Başkan Ergün, mesajını şöyle noktaladı: "Öncelikle şahsıma olan güvenleri ve yeniden aday göstermeleri nedeniyle başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve bilge liderimiz, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli olmak üzere; Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Sadir Durmaz'a, genel merkezimizin tüm değerli yöneticilerine, Cumhur İttifakımızın değerli milletvekillerine, Milliyetçi Hareket Partimiz ve AK Parti il, ilçe teşkilatları ile Ülkü Ocakları il ve ilçe teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, ilk günkü aşk ve heyecanımızla Manisa'mıza en güzel hizmetleri vermek, Cumhur İttifakının ve Milliyetçi Hareket Partimizin örnek ve üretken belediyecilik anlayışını ortaya koyacağımız projelerle tüm yurtta göstermek için canla başla çalışmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum. Hakkımızda hayırlısı neyse o olsun. Teşekkürler Manisa" - MANİSA