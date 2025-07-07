Metan gazından şehit düşen askerleri mağaradan TTK tahlisiye ekibi çıkarttı

GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama-tarama faaliyetleri sırasında girdikleri mağarada metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit olan askerleri, metan gazına karşı arama ve kurtarma eğitimleri olan alanında uzman Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekiplerinin bölgeye giderek mağaradan çıkardıklarını açıkladı. Yeşil, "Oradaki arama ve kurtarma çalışmasına TTK tahlisiye ekibinden 10 arkadaşımız katıldı. Aldığımız bilgiye göre görevleri bitmiş ve tekrar Zonguldak'a dönüş yapacaklar. Çok üzgünüz. Ülkemizin tekrar başı sağ olsun" dedi.

Pençe Kilit Harekat Bölgesi'nde arama-tarama faaliyetleri sırasında daha önce bölücü terör örgütü PKK mensuplarınca hastane olarak kullanılan bir mağaraya giren 19 asker, metan gazından zehirlendi. Askerlerden 12'si, metan gazı zehirlenmesi sonucu şehit oldu. 6 askerin kaldırıldıkları hastanede tedavisinin sürdüğü açıkladı.

Metan gazı konusunda arama ve kurtarma eğitimi alan TTK tahlisiye ekipleri, Milli Savunma Bakanlığı'nın talebi üzerine helikopterle bölgeye sevk edildi. Zonguldak'tan bölgeye hareket eden 10 kişilik ekip, askerlerin zehirlendi mağaraya girerek kurtarma çalışmasına katıldı.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Yeşil, "Şehitlerimizin haberi ülkemizi, bizleri yasa boğdu. Haberin gelmesiyle TTK tahlisiye ekibimizden uzman arkadaşlarımız metan gazı zehirlenmesi olması nedeniyle teçhizatlarıyla bölgeye intikal ettiler. Oradaki arama ve kurtarma çalışmasına TTK tahlisiye ekibinden 10 arkadaşımız katıldı. Aldığımız bilgiye göre görevleri bitmiş ve tekrar Zonguldak'a dönüş yapacaklar. Çok üzgünüz. Ülkemizin tekrar başı sağ olsun. Rabbim yakınlarına sabırlar versin" dedi. - ZONGULDAK