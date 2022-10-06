Mersin yerel haberi: Çbk Mersin Yenişehir Belediyesi Yeni Sezona Hazır

Bu sezon 4 kupa hedefiyle yola çıkan Çukurova Basketbol Kulübü( ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi'nin 2022-2023 sezonu lansmanı yapıldı. Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit'in ev sahipliğinde gerçekleşen lansmana, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan da katıldı.

Geçen yıl Yenişehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mersin'de gerçekleşen Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazanan, Kadınlar Avrupa Kupası'nda final four, Süper Lig'de ise final oynayarak büyük bir başarıya imza atan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, yeni sezona, mücadele edeceği 4 kupada şampiyonluk parolasıyla hazırlanıyor. Bu sezon kadın basketbolunun kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan EuroLeague'de mücadele edecek Mersin temsilcisi, kupayı Türkiye'ye getirerek tarih yazmak istiyor.

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi yeni sezon lansmanını gerçekleştirdi. Lansmana, Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Fuat Gedik, Vali Yardımcıları Alp Eren Yılmaz ve İbrahim Küçük, Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Oğuz Bavbek, Yenişehir Kaymakamı Nevzat Şengök, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, TRT Çukurova Bölge Müdürü Sebahattin Kahraman, Milli Eğitim Müdürü Adem Koca, ASKF Başkanı Mithat Ertaş, ÇBK Başkanı Serdar Çevirgen, Asbaşkan Ali Adalıoğlu, Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) Başkanı Kaya Tepe, Mersin İnternet Gazetecileri Derneği (MEİGDER) Başkanı Vahap Şehitoğlu, Yenişehir Belediye Meclis Üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda iş insanı katıldı.

Lansmanın açılışında konuşan Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nin tesislerinden övgüyle söz etti. Konuşmasında Yenişehir Belediyesi'nin desteklerine dikkat çeken Vali Pehlivan, şunları söyledi:

"Kısa süre içerisinde hem tesisleşme anlamında hem de liglerdeki başarısı anlamında çok mesafeler kat etmiş bir takımı konuşuyoruz. Bugün yeni bir başlangıcın, yeni bir sezonun arifesindeyiz. Görüyoruz ki, ekrana yansıtılan başlıktan da anlaşılacağı üzere hedef belli, şampiyonluk. Gençlik Spor Bakanlığımızın destekleri ile İlimizde tesis sayısı şu anda 87'ye ulaşmış durumda. Her branşta spor yapılabilen tesislerimiz var. Bu tesisler sporcular, sporseverler tarafından kullanıldığı, faydalanıldığı ölçüde çok daha kıymetli hale gelir. İşte bu, devletimiz tarafından yapılan tesislere ilave olarak Yenişehir Belediyesinin destekleriyle, kulüp başkanı Serdar kardeşimizin atmış olduğu adımlarla ilimize kazandırılan, basketbola kazandırılan ve özgün mimarisi, ergonomik dizaynı ile gerçekten takdire değer, Çukurova Basketbol Takımının tesisleri de var."

"ABDULLAH BAŞKANI VE SERDAR BAŞKANI KUTLUYORUM"

Sezon boyunca takımın yanında olacaklarını kaydeden Vali Pehlivan, şöyle devam etti:

"Türkiye Kupası'nı almaları büyük bir başarı. Avrupa'da final four'a kalmak, belki nihai netice geçen yıl elde edilemedi ama o da büyük bir başarı. Öncelikle bu başarılarından dolayı tebrik ediyorum. U16 takımını da Türkiye Şampiyonu olma başarısından dolayı da tebrik ediyorum. Özellikle de altyapıya verilen önemden dolayı da ayrıca tebrik ediyorum. Profesyonel takımlar ulusal düzeyde hatta uluslararası düzeyde en iyi oyuncuyu, en iyi teknik direktörü getirme konusunda bir çaba içerisinde olabilirler. Bununla birlikte öz kaynak dediğimiz, tabandan beslenme anlamında hem yeni yeteneklerin keşfedilmesi, gençlerin önünün açılması, bu anlamda yeteneklerini sergileyecekleri fırsatlar oluşturulması, hem de takıma bir omurga kazandırılması bağlamında altyapı çok önemli. Bunu da yine kulübümüz başarıyla yapıyor. Gençlik Spor İl Müdürlüğümüze ait Servet Tazegül Spor salonunu ziyaret ettiğimde yine birkaç ay önce orada minik çocukları görünce çok mutlu oldum ve sordum. Dediler ki biz Çukurova Basketbol takımının alt yapısında kurslar alıyoruz. Kendimizi bu konuda bir gün inşallah o takımda yer alacak şekilde yetiştirmeye çalışıyoruz dediler. Çocukların bu heyecanından mutluluk duydum. Kulübün gelişim sürecindeki desteklerinden dolayı Abdullah başkanı ve Serdar başkanı kutluyorum. Serdar kardeşimiz, 'bu sene hiç unutamayacağınız maçlar izleteceğiz, çünkü takım çok güçlü, çok iyi de hazırlanıyor' dedi. Bunun sözünü aldık. Biz de ailece inşallah maçlara zaman ayırıp gideceğiz. Mersinli hemşerilerimizle birlikte maçlarda takımımızın yanında olacağız. Bu sene futbol takımlarımız da güzel başlangıçlar yaptı. Tarsus İdman Yurdu ikinci ligde, Mersin İdman Yurdu, üçüncü ligde mücadele ediyor."

BAŞKAN ÖZYİĞİT: "BU SEZON HEDEFİMİZ DAHA DA BÜYÜK"

Mersin Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ise ÇBK'nın Mersin'in desteğine ihtiyaç duyduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yıl önemli başarılara imza atan teknik ekibimize, oyuncularımıza, yönetimimize ve desteğini esirgemeyen tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bu 5 yıl gibi kısa süre önce kurulan ve özellikle bir Anadolu takımı için büyük bir başarı. Ancak bu sezon hedefimiz daha da büyük. Kadın basketbolunun kulüpler bazında Avrupa'nın en büyük organizasyonu olan EuroLeague'de mücadele edeceğiz. Dünya çapında isimleri transfer ettik, tarih yazmak istiyoruz. Mersin'in en büyük spor organizasyonu olan ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, kısa sürede Türkiye'nin de en büyük basketbol organizasyonlarından biri haline de geldi. ÇBK'nin büyümesi, başarılar elde etmesi Mersin'imize her alanda katkı sunmaya devam edecek. Ancak kurulduğu günden bu yana her geçen gün büyüyen ÇBK'nın da Mersin'in desteğine ihtiyacı var."

"BU YIL MERSİN'E 4 KUPA GETİRMEK İÇİN ÖNÜMÜZDE HİÇBİR ENGEL YOK"

Başkan Özyiğit, "Çukurova Basketbol sadece profesyonel bir basketbol takımı değil, aynı zamanda çocuklarımıza büyük imkanlar sunan bir basketbol okuludur" dedi.

Özyiğit, konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

"Tüm yaş kategorilerinde milli takımlara oyuncu gönderen tek kulüp ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesidir. Bunun ne kadar değerli olduğunu göz ardı edemeyiz. Yani geleceğin yıldızları Mersin'de, Yenişehir'de yetişiyor. Geçtiğimiz sezon U16 basketbol takımımızla da Türkiye Şampiyonu olduk. Bu da en büyük göstergesi. Tüm imkanlarımızla çocuklarımızın yanındayız, onların başarısı bizim geleceğe umutla bakmamızı sağlayacak. Dolayısıyla hep birlikte bu kulübe sahip çıkmamız gerekiyor. Bu yıl Mersin'e 4 kupa getirmek için önümüzde hiçbir engel yok. İhtiyacımız olan tek şey birliktelik ve dayanışma. Sizlerin de bu anlamda desteğinizi esirgemeyeceğinize yürekten inanıyorum. Bugün buraya gelen herkes, Mersin'in bir değeri haline gelen ÇBK için sorumluluk duymakta, Mersin'e sahip çıkma noktasında hareket etmektedir. Desteğiniz için her birinize şimdiden teşekkür ediyor, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi kadın basketbol takımımıza şampiyonluklar diliyorum."