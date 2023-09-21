Mersin Erdemli'nin süper başkanı, üretimden eğitime her projesiyle artı değer kattı

Mersin Erdemli'nin sıra dışı başkanı Mükerrem Tollu, eğitimden turizme, tarımdan çevreye kadar birçok projeyi hayata geçirerek örnek oldu

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun hayata geçirdiği üretim ekonomisi projeleriyle atıl tarım arazileri ekonomiye kazandırıldı, GES ile enerji giderleri sıfırlandı, ücretsiz eğitimle gençlerin başarısına katkı sağlandı, uygulamaya geçen tatil köyünü andıran turizm projesi ise artı değer kattı

MERSİN - Mersin Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun hayata geçirdiği üretim odaklı projelerle atıl tarım arazileri ekonomiye kazandırıldı, GES ile enerji giderleri sıfırlandı, ücretsiz eğitimle gençlerin başarısına katkı sağlandı, uygulamaya geçen tatil köyünü andıran turizm projesi ise artı değer kattı.

Mersin'in yaklaşık 150 bin nüfuslu ilçesi Erdemli'de Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun uygulamaya koyduğu projelerle yöre insanına destek olundu, hem de belediyenin giderleri birçok alanda sıfırlandı. Belediye tarafından ilçede bulunan atıl dağlık alandaki araziye kurulan GES projesinden üretilen elektrikle enerji giderleri sıfırlandı ve kara geçildi. Özellikle atıl durumdaki tarım arazilerinin üretime kazandırılması için yapılan çalışmada 490 çiftçiye tohumdan, sürüme, ekimden hasada kadar destek verildi. Proje sayesinde üretime geçene araziler sayesinde hem ülke hem de ailelerin ekonomisine destek sağlanmış olduğu kaydedildi. Özellikle eğitimde önemli bir çalışma yapan belediyenin Erdemli'nin birçok noktasında kurduğu LGS, YKS'ye hazırlık eğitim merkezlerinden ise 10 bin öğrenci faydalandı. Bu sene LGS'de iki birinci çıkaran belediye kurs merkezlerine gelen öğrencilerden de hiçbir ücret alınmadığı ifade edildi.

İlçe sakinlerinin hayatına önemli katkılar sunan belediyenin tatilciler için hazırlayarak uygulamaya koyduğu proje ise örnek oldu. Bungalov ve glampinglerden oluşan tatil köyünü andıran turizm projesi büyük talep görmeye başladı. İlçedeki tüm yolları asfaltlayan belediye ekiplerinin ise bu sene Türkiye rekoru kırdığı kaydedildi.

Gençlerle zeybek, köylerde kurulan tenis kortlarda kızlarla tenis oynayan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, "Belediyenin en önemli görevi, en önemli misyonu da kentin geleceğini planlamak, kentin geleceğini doğru planlamak ve programlamak. Bunu yaparken de sadece devlet imkanlarıyla bu işlerin olmayacağını biz biliyoruz. Üreten belediyeciliğin, üretken belediyecilik anlayışını kentte hakim kılmamız gerekiyor. Biz elbette kentte yol yapmak, köprü yapmak, fiziki hizmet sunmak gerçekten önemli ve çok değerli. Bunu zaten biz çok mükemmel bir şekilde yapıyoruz. Bu sene 2023 yılında sadece yola yaptığımız yatırım miktarı 450 Milyon TL bu bir Türkiye rekoru" dedi.

Atıl alanlar üretime kazandırıldı, turizm projesiyle değer kattı

Hayat geçen projeler hakkında bilgi veren Başkan Tollu, "Yeni turizm anlayışı bungalovlarda, glampinglerde bunu mükemmel bir şekilde dizayn ediyoruz. Üretken belediyeciliğin en güzel örneğini burada biz yaşıyoruz, yaşatıyoruz. Erdemli artık bir turizm merkezi ve yüzlerce, binlerce turisti biz Erdemli Çamlığı'nda ağırlamanın ve kentimize artı değer katmanın huzurunu, mutluluğunu yaşıyoruz. Bunun yanında atıl olan tarım alanları vardı. Bu atıl olan tarım alanlarında biz 490 tane 49 köyde onlarca çiftçimize tohum ve sürüm desteği vererek orada üretime çok ciddi manada katkı sunduk ve üretken belediyecilik anlayışını da biz köylerimizde de hakim kılmanın hazzını ve gururunu yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

GES projesiyle elektrik masrafı bitti, belediye kara geçti

Güneş ve doğanın bölgeleri için ciddi bir avantaj olduğuna dikkat çeken Tollu, "Kurduğumuz Güneş Enerji Santrali sayesinde belediyenin enerji giderlerini sıfırladığımız gibi artı kara geçtik. Bu üretken belediyeciliğin en güzel örneklerinden bir tanesi tabi ki" diye konuştu.

Öğrencilere ücretsiz eğitim desteği

Eğitime yapılan örnek çalışmayla ilgili de bilgi veren Tollu, "Yine aydınlık Türkiye'mizin yarınlarını emanet edeceğimiz gençlerimizin eğitimi ile alakalı orada da çok ciddi gayretlerimiz var. Yüzlerce hatta binlerce öğrencimizi kurduğumuz kurs merkezlerinde devletimizin en prestijli üniversiteleriyle buluşturmanın ve en iyi fen liseleriyle gençlerimizi buluşturmanın gururunu birlikte yaşıyoruz ve bunu yaparken de gençlerimizden tek kuruş bedel almıyoruz. Benim belediyem, benim ömrümün sonuna kadar fakruzaruret içerisine düştüğümde benim belediyem muhannete muhtaç etmeden ömrümün sonuna kadar bana insanca yaşamamı sağlar anlayışıyla biz hakim kılıyoruz. Kurduğumuz sosyal projelerle hayata geçirdiğimiz Limon Çiçeği projesiyle bu insanlarımızın engellisine, düşkününe, yaşlısına, fakruzaruret içerisinde olan insanlarımıza en iyi şekilde el uzatıyoruz, kimseyi çok şükür kentimizde yaşayan birçok yoksul vatandaşımızı bile muhannete muhtaç etmiyoruz" şeklinde konuştu.

"Üreten ve üretilene artı değer katan anlayışla çalıştık"

Başkan Tollu konuşmasının devamında, "Üreten, üretilene artı değer katan anlayışla çalıştık ve bu çalışmamızı da sürdürüyoruz. Bütün belediyemizin imkanlarını, devletimizin tüm kaynakları üretimden yana ve bunca yatırımın arkasında yatan en büyük sebep de bizim üretim anlayışımız ve üretime değer katan anlayışımızla birlikte başarımızın yegane kaynağı budur. Gittiğimiz her mahallede, köyden mahalleye dönüşen yerlerimizde şunu söylüyoruz; siyasetçiler gelir geçer, belki siyasetçilerden çok köylerimize giden gelen biziz yılda birkaç kere gidiyoruz ama köyde yaşayan insanlarımızın tasasının bir olduğunu, sevincinin bir olduğunu ciddi bir beraberlik, kardeşliğin tesir etmesi adına gayretlerimizi sürdürüyoruz ve bunda çok başarılıyız" ifadelerine yer verdi.

Çiftçi de öğrenci de mutlu

Yapılan projelerin kendilerine önemli bir katkı sunduğunu ifade eden çiftçi ve öğrenciler, bu sayede önemli fayda elde ettiklerini kaydetti.

Belediyenin verdiği destekle toprağını ektiğini ve bu yılki hasattan memnun kaldığını ifade eden çiftçi Mesut Topal, "Erdemli Belediyesi'nin çiftçilere sağladığı ekim projesinde bu yıl ben de faydalandım. Mazot ve tohum desteği aldım. Normalde girdi maliyetleri yüksek olduğu için ekim bu kadar yoktu. Projenin sayesinde ekim oranı bayağı bir yükseldi" diye konuştu.

İki yıldır ücretsiz kurs merkezine giderek sınavlarda başarılı olduğunu ifade eden Halil Ercan Çarpar ise, "Aselsan Lisesi'ni kazandım. İki yıldır Erdemli Belediyesi Ortaokul Kurs Merkezi'nde ücretsiz olarak eğitim, öğretimime devam etmekteyim. Kurs merkezinde okuyan arkadaşlarımla beraber en güzel yerlere yerleştik ve bundan dolayı çok mutluyum" şeklinde konuştu.