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Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı

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Mersin'de bir cep telefonu dükkânında, iki kız çocuğu 'pomeranian' cinsi bir köpeği severken ölümüne neden olup hızla uzaklaştılar. Olayın ardından köpeğin sahibi kızlardan şikayetçi olurken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde olayın şok edici detayları ortaya çıktı. Kızların köpeği yere düşürüp hiç bir şey olmamış gibi sevmeye devam ettikleri anlaşıldı.

Mersin'de 2 kız çocuğu bir cep telefonu dükkanında bulunan pomeranian cinsi köpeği severken ölümüne neden oldu.Köpeğin öldüğü anlara ilişkin görüntüler, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki kız çocuğunun dükkanın kapısında bağlı halde olan köpeği kucaklarına alarak sevdikleri anlarla köpeği yere düşürdükleri sırada hayvanın çırpındığı anlar yer aldı. Köpeğin sahibi genç kızlardan şikayetçi oldu.

HAREKETSİZ YATARKEN BULDU

Akıllara durgunluk veren olay, merkez Mezitli ilçesi Merkez Mahallesi Fındıkpınarı Caddesi üzerindeki bir cep telefonu dükkanında meydana geldi. İddiaya göre, kimlik l eri belirlenemeyen iki kız çocuğu, cep telefonu satışı yapan dükkanının önünden geçerken kapıda bağlı halde bulunan pomeranian cinsi köpeği sevmeye başladı. Kızlardan biri daha sonra köpeği kucağına alarak sevmeye devam etti. Bir süre sonra ise köpeği kapının önünde yere bırakıp el sallayarak uzaklaştılar. O sırada dükkandaki bir müşteri ile ilgilenen iş yeri sahibi Şahin Akat, kapının önündeki köpeğinin hareketsiz halde yattığını fark etti. Köpeği hemen kucağına alan Akat, veterinere götürdü. Ancak veteriner tarafından yapılan kontrollerde köpeğin öldüğü anlaşıldı.

Mersin'de İki Kız Çocuğunun Sevgisi, Köpeğin Ölümüne Neden Oldu

DEĞERİ 45 BİN TL

Olayın ardından polis merkezine giden Şahin Akat, kız çocuklarından köpeğini kasıtlı olarak öldürdükleri iddiasıyla şikayetçi oldu. Akat, yoldan geçen tanımadığı 2 kız çocuğunun, iş yerinin kapısında bağlı halde olan köpeğini severken ölümüne neden olduklarını ileri sürdü. Köpeğinin Tarım Bakanlığı'na kayıtlı ve değerinin 45 bin TL olduğunu ifade etti.

Öte yandan, köpeğin öldüğü anlara ilişkin görüntüler, iş yerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, iki kız çocuğunun dükkanın kapısında bağlı halde olan köpeği kucaklarına alarak sevdikleri anlarla köpeği yere düşürdükleri sırada hayvanın çırpındığı anlar yer aldı. Kız çocuklarının daha sonra yerde çırpınan köpeği tekrar kucaklarına aldıkları, bir süre süre sonra da kapının önünde yere bırakarak köpeğe el sallayıp uzaklaştıkları anlar görüntülere yansıdı. Ardından iş yeri sahibi Şahin Akat'ın köpeğinin yerde hareketsiz halde yattığını fark ederek kucağına aldığı görüldü.

Mersin'de İki Kız Çocuğunun Sevgisi, Köpeğin Ölümüne Neden Oldu

Köpeği severken ölümüne neden oldular, detaylar kameralar incelenince ortaya çıktı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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Yorumlar (5)

Mehmet hakan Çelik:

Görüntülerde yere düşme yok,çırpınmada yok,nasıl haber yapıyorsunuz

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Sibel Çakır:

Benimde aynı cins den var çok narin ırk sevmek isteyenler var sevdirmiyorum ısırır diyorum sevmesinlerdiye iyi yapmış şikayetçi olsun

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ekrem celebi :

bellkı cocuklar kormus bu ndenle sessızce uzaklasmıslar ve ısteyerek yapılan bır sey değil..kastı bır durum yoksa polıste uzerıne dusmez

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S. M.:

arkadaki kız çantasından bir şişe çıkartıp şişedeki şeyi köpeğe içiriyor. şeffaf birşey belki zehir belki alkol ama su değil bence kesin

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