Mersin Büyükşehir, Sosyal Belediyecilik Çalışmalarını 2023'te de Sürdürdü

Mersin Büyükşehir Belediyesi, hayata geçirdiği sosyal hizmetler ve projelerle 2023 yılında da vatandaşların her anında yanında olmayı sürdürdü. Büyükşehir, 2023 yılı boyunca Halk Kart uygulamasından Aşhane hizmetlerine, Hamile Bakım Sütü desteğinden okul sütü desteğine, yangından evleri zarar gören ailelere eşya yardımından 1 Ekmek 1 Çorba Projesi'ne ve Mahalle Mutfakları'ndan üniversite öğrencilerine Öğrenim Yardımı desteğine kadar pek çok sosyal belediyecilik çalışmasına imza attı.

Mersin Büyükşehir'in dar gelirli yurttaşlara yönelik hayata geçirdiği 'Halk Kart' uygulamasından 2023 yılında her ay yaklaşık 9 bin 712 hane faydalandı. Büyükşehir'in, 'Aşhane Hizmeti' ile de Merkez Aşhane'den 1321 haneye aylık ortalama 32 bin 422 kişilik, Tarsus Aşhane'den de 435 haneye aylık ortalama 10 bin 775 kişilik yemek götürülüyor.

'1 Ekmek 1 Çorba Projesi' kapsamında 13 ilçenin tamamında haftanın 6 günü belirlenen toplam 61 farklı noktada vatandaşlara çorba ikramı yapan Büyükşehir, 2023'te 653 bin 974 kişilik çorba dağıtımı gerçekleştirdi.

Dar gelirli yurttaşlar ve üniversite öğrencilerine sağlıklı ve ucuz öğün sağlamak amacıyla hizmet veren 'Mahalle Mutfakları'nda 3 çeşit yemek 2023 yılında 6 TL'den vatandaşlara sunuldu. Mahalle Mutfakları Mersin merkez, Tarsus ve Erdemli ilçelerinde toplam 49 farklı noktada hizmet verirken, ayrıca 1 adet gezici mobil TIR ile de diğer ilçelere hizmet veriliyor.

AİLELERİ VE ÇOCUKLARIYLA MUTLU BİR MERSİN

'Hamile Bakım Sütü Projesi'yle de kentte ikamet eden anne adaylarının gebelikleri süresince beslenmelerine katkı sağlanmasını amaçlayan Büyükşehir, başvurusu uygun bulunan hamilelere 45 günlük periyotlar halinde 1'er litrelik paketlerden oluşan toplam 12 paket süt desteği sağlıyor. 2023 yılında 'Hamile Bakım Sütü Projesi' ile 12 bin 960 paket teslimi yapıldı.

'Hoş Geldin Bebek Yeni Doğan Destek Paketi' ile kentte ikamet eden 0-1 ay arası bebeğe sahip ailelere bebek bakım çantası desteği sağlanıyor. 'Hoş Geldin Bebek Yeni Doğan Destek Paketi' desteği kapsamında 2023 yılında 2 bin 120 paket teslim edildi. Büyükşehir tarafından 'El Bebek Gül Bebek Projesi' kapsamında da kentte ikamet eden asgari ücret ve altı gelire sahip ve 6-12 ay arasında bebeği olan ailelere 2023 yılında 6 bin 323 paket teslim edildi.

Büyükşehir'in 'Süt Senin Gurur Mersin'in Projesi' 2023'te de minik öğrencilerin yüzünü güldürdü. Proje ile 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında 486 bin 444 adet, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında da 327 bin 677 adet süt dağıtıldı ve dağıtımlar devam ediyor. 'Kuruyemiş Dağıtımı' kapsamında da 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında 39 bin 629 paket, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında da 13 bin 770 paket kuruyemiş dağıtımı yapıldı ve dağıtımlar devam ediyor.

MERSİNLİ ÖĞRENCİLER HER ANLAMDA BÜYÜKŞEHİR'İN GÜVENCESİNDE

'İlk Çantam Projesi' ile Büyükşehir tarafından dezavantajlı mahallelerde bulunan okullarda eğitim gören ilkokul 1. sınıf öğrencilerine, içerisinde kırtasiye malzemelerinin yer aldığı çantalar veriliyor. 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında, içerisinde kırtasiye malzemelerinin yer aldığı 18 bin adet okul çantası dağıtımı yapıldı.

Öğrencilere her alanda destek olmayı sürdüren Büyükşehir'in, Mersin'in 10 ilçesinde toplam 20 'Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezi' bulunuyor. Büyükşehir'in Üniversite Hazırlık kurslarından 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında 4 bin 847 öğrenci, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında da 4 bin 152 öğrenci faydalandı. Yine Büyükşehir'in Lise Hazırlık kurslarından 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında 1131 öğrenci, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında ise 2 bin 886 öğrenci yararlandı.

Büyükşehir'in üniversite öğrencilerine yönelik verdiği 'Öğrenim Yardımı' desteği ile de lisans öğrenim yardımından 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında 7 bin 562 öğrenci, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında da 7 bin 611 öğrenci faydalandı. Önlisans öğrenim yardımından da 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında 4 bin 538 öğrenci, 2023-2024 Eğitim ve Öğretim yılında da 4 bin 364 öğrenci yararlandı.

'YKS Ücreti Desteği' ile de Büyükşehir'in Eğitim ve Öğretim Kurs Merkezleri'nde eğitim görmekte olan öğrencilerin ve Halk Kart kullanan ailelerin üniversiteye hazırlanan çocuklarının YKS ücretleri Büyükşehir tarafından ödeniyor. 2023 yılında Büyükşehir, 4 bin 165 öğrencinin sınav ücretini ödedi.

Büyükşehir'in Tarsus ve Mersin'de şubeleri bulunan 'Çamaşır Kafe' hizmetinden de 2023 yılında Mersin Çamaşır Kafe'den 600 öğrenci, Tarsus Çamaşır Kafe'den de 738 öğrenci faydalandı. Verdiği rehberlik ve psikolojik destek hizmeti ile eğitim hayatı boyunca öğrencilerin yanında olan 'MERCİ Öğrenci Danışmanlık Merkezi' ile 2023 yılında 1357 kişiye danışmanlık hizmeti sağlandı.

ÖĞRENCİLERİN BARINMA SORUNU DA BÜYÜKŞEHİR İLE ORTADAN KALKIYOR

Öğrencilere sunduğu barınma hizmetleri ile de onların hayatlarını kolaylaştırmayı amaçlayan Büyükşehir; Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu ve Gülnar Konukevi ile 2022-2023 Eğitim ve Öğretim yılında açılan 120 öğrenci kapasiteli Mersin Büyükşehir Belediyesi Yükseköğrenim Erkek Öğrenci Yurdu ile üniversite öğrencilerine barınma hizmeti sağlıyor. Gülnar Yükseköğrenim Kız Öğrenci Yurdu'ndan 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında 68 kız, 52 erkek öğrenci, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında ise 68 kız, 52 erkek öğrenci faydalandı. Erkek Öğrenci Yurdu'ndan ise 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında 10, 2023-2024 Eğitim Öğretim yılında ise 73 öğrenci faydalandı.

'HELLO MERSİN' İLE 2023 YILINDA 785 KİŞİYE HİZMET VERİLDİ

Çocuklardan yetişkinlere kadar her yaş grubundan vatandaşın drama, dil oyunları, sunumlar, grup çalışmaları gibi faaliyetlerle İngilizce konuşma becerilerini geliştirmek ve daha akıcı konuşmayı başarmalarını sağlamak amacıyla hizmet veren 'Hello Mersin' ile 2023 yılında 785 kişiye hizmet verildi.

'Mesleki Eğitim ve Meslek Edindirme Merkezi MERCEK' ile proje kapsamında verilen eğitimlerle vatandaşların meslek öğrenebilmelerini sağlayan Büyükşehir, birçok sektörün de kalifiye eleman ihtiyacının karşılanması ile kursiyerlerin kişisel gelişim ve becerilerine katkıda bulunmalarını amaçlıyor. 2023 yılında Yenişehir MERCEK'te 2 bin 138 kişi, Tırmıl MERCEK'te 153 kişi, Halkkent MERCEK'te 1203 kişi ve Hal MERCEK'te de 105 kişi kurs hizmetinden yararlandı.

BÜYÜKŞEHİR'İN HAMURUNDA 2023'TE DE 'DAYANIŞMA' VARDI

Büyükşehir, 3 yıldır 'Hamurumuzda Dayanışma Var' sloganıyla sürdürdüğü 'Un Katkısı Projesi' ile vatandaşların yüzlerini güldürmeyi sürdürüyor. Büyükşehir tarafından 2023 yılında 30 bin adet un dağıtımı gerçekleştirildi. Kentte ikamet eden çölyak hastalarına yönelik bir hizmet olan 'Glütensiz Ekmek ve Un' desteğinden ise 2023 yılında 620 kişi yararlandı.

2023'TE 120 BİN ADET GIDA KOLİSİ DAĞITIMI YAPILDI

Büyükşehir tarafından 'Ramazan Gıda Kolisi' desteği ile 2023 yılı Ramazan ayı içerisinde toplam 120 bin adet gıda kolisi dağıtımı yapıldı. Çölyak tanısı almış ihtiyaç sahibi yurttaşlara da Ramazan ayında, içerisinde glütensiz ürünlerin bulunduğu gıda kolisi desteği sağlandı ve bu destek ile 2023 yılında 750 adet glütensiz gıda kolisi dağıtımı yapıldı.

Büyükşehir'in'Kıyafet Evi' desteği ile de sosyal güvencesi bulunmayan ve 0-12 yaş aralığında çocuğu olan ailelere kıyafet desteği veriliyor. Büyükşehir'in Merkez, Tarsus ve Silifke ilçelerinde şubeleri bulunurken; 2023 yılında Merkez Kıyafet Evi'nden 3 bin 562 hane, Tarsus Kıyafet Evi'nden 1643 hane ve Silifke Kıyafet Evi'nden de 31 hane yararlandı.

'Yangından Zarar Gören Hanelere Eşya Yardımı' hizmeti de veren Büyükşehir, eşya desteğinin yanı sıra, hiçbir koşulda hanelerini yenileme imkanı bulamayacak olan yurttaşlara ya da sağlık problemi gibi sebeplerle temel tamirata başvuramayacak afetzedelerin hanelerinde de boya-badana işlemini kapsayacak tamiratlar yapıyor. Büyükşehir, 2023 yılında 95 aileye eşya yardımı, 11 aileye de ev tadilatı hizmeti verdi.

Mersin Büyükşehir ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliğinde faaliyetlerine devam eden 'Sosyal Uyum Merkezi'nde, kentte yaşayan hassas gruplar için koordineli, verimli ve ölçülebilir hizmet sunumu gerçekleştirilerek ev sahibi toplulukla sosyal uyum teşvik ediliyor. Sosyal Uyum Merkezi'nden hukuk danışmanlığı, sosyal hizmet, iş ve meslek, sağlık, eğitim, sosyal aktiviteler ve toplum destek, tercüme desteği alanlarında hizmet vermektedir. Merkez'den 2023 yılında 7 bin 483 kişi yararlandı.

Büyükşehir'in 'Emekli Evi' hizmeti; Yenişehir, Toroslar, Mezitli ve Tarsus olmak üzere 4 ilçede veriliyor. Yenişehir Emekli Evi'nde 2 bin 210, Tarsus Emekli Evi'nde 891, Mezitli Emekli Evi'nde 79 ve Toroslar Emekli Evi'nde ise 135 üye bu hizmetten yararlanıyor.

Mersin merkez ilçelerinin kırsal mahalleleri ile merkez dışı ilçelerde ikamet eden ve Mersin'deki Üniversite Hastanesi veya kamu hastanelerinde tedavi gören hasta ve hasta yakınlarının geçici olarak kalabileceği 'Refakatçi Evi' hizmetinden ise 2023 yılında 635 hasta ile 722 refakatçi faydalandı.

BÜYÜKŞEHİR, EMEK EVİ İLE EMEKÇİNİN DE YANINDA

Büyükşehir'in 'Emek Evi' ile sabah erken saatlerde gündelik işlere giden vatandaşların, işe giderken ve iş dönüşü rahat bir ortamda beklemeleri ve dinlenmeleri amaçlanıyor. Vatandaşlara; Emek Evi'nde geçirdikleri süre içerisinde ücretsiz çay ve çorba ikramı yapılırken, herhangi bir başvuru koşulu da bulunmuyor. 2023 yılı Ağustos ayı içerisinde hizmete giren Emek Evi'nden toplam 1937 kişi yararlandı.

2023 yılı Eylül ayında hizmete giren ve uzak köylerle mahallelerden gelen kadınların merkezdeki işlerini bitirdikten sonra dinlenmeleri, otobüs saatini bekledikleri süre boyunca kaliteli ve verimli vakit geçirebilmeleri, aynı zamanda sosyalleşmeleri; yazın sıcakta, kışın soğukta beklememeleri amacıyla hizmet veren 'Hanım Evi'nden 264 kişi yararlandı.

Büyükşehir'in 'Taziye Evi', cenaze sahibi ailelerin, başsağlığı ve taziye ziyaretine gelen misafirlerini ağırlamaları amacıyla hizmet veriyor. Hal ve Halkkent Sosyal Yaşam Merkezleri'nde hizmet veren taziye evlerinde 2023 yılında 50 cenaze sahibi ailenin yakınları ağırlandı. Ayrıca, 2023 yılı Aralık ayında Turunçlu ve Mevlana Mahalleleri'nde Taziye Evleri açıldı. Vatandaşların acılarına ortak olmak amacıyla 4 merkez ilçe ve Tarsus'ta talepte bulunan tüm cenaze sahiplerine ilk gün yemeği olarak, Büyükşehir'in pişirim fırınında hazırlanan 50 kişilik lahmacun paketleri ulaştırılıyor. 2023 yılında 2 bin 80 aileye taziye yemeği hizmeti verildi.

Merkez ve merkez dışı ilçelerde, ağırlıklı olarak kırsal kesimde yaşayan ve kuaför hizmeti alamayan vatandaşlara verilen 'Mobil Kuaför Hizmeti'nden 2023'te 4 bin 895 kişi faydalandı.

2023 yılında Ramazan Bayramı'nda beslenme kabı içerisinde çocuklara şeker ve kuruyemiş hediye eden Büyükşehir, 2023'te 60 bin adet bayram şekeri dağıttı. Büyükşehir, 'Vahap Amca ile Tatlı Günler Projesi' kapsamında da ücretsiz olarak limonlu dondurma, mamül ve limonata dağıtımları yapıyor. Büyükşehir 2023 yılında 46 bin 530 adet limonlu dondurma, 31 bin 437 bardak limonata ve 7 bin 496 adet de kek dağıtımı yaptı.

Muharrem Ayı kapsamında da 13 ilçenin tamamında ve belirlenen alanlarda vatandaşlara Büyükşehir'in Aşhanesi'nde hazırlanan aşurelerin dağıtımını yapan Büyükşehir, talep eden Cemevleri'ne de aşure ve lokma malzemesi desteği sağlıyor. 2023 yılında Muharrem Ayı'nda 32 bin 306 adet aşure dağıtımı gerçekleşti. Kandil Günleri'nde 13 ilçede belirlenen noktalarda kandil simidi dağıtımı ve Kadir Gecesi'nde de lokma tatlısı dağıtımı yapan Mersin Büyükşehir, 2023 yılında 60 bin adet kandil simidi, 10 bin adet de lokma tatlısı dağıtımı yaptı.

Kent genelinde havanın soğuması ve hastalıkların artış göstermesi sebebiyle Merkez ilçeler ve Tarsus'ta haftanın 6 günü, belirlenen 6 noktada kaynar içeceği dağıtımı yapılırken, 2023 yılında toplam 14 bin 90 bardak kaynar dağıtıldı.

Mersin Büyükşehir, şehit ailelerine ve gazilere yönelik psiko-sosyal destek hizmeti sağlayıp, ev ziyaretleri gerçekleştirip, şehitleri anmaya yönelik özel günlerde, dini ve milli bayramlarda mevlit ve taziye yemeği hizmetleri de veriyor. 2023 yılında 25 bin 370 kişilik mevlit yemeği, 8 bin 420 kişilik helva, su ve ayran ikramı yapıldı ve 239 şehit ailesine ziyarette bulunuldu.

Büyükşehir'in sosyal yardımlarından faydalanmak isteyen vatandaşlar, ALO 185 veya Teksin üzerinden başvuruda bulunabiliyor.