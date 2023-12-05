Mersin Büyükşehir, Mersin Halkı İçin Gönüllülerle El Ele

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü; toplumdaki dayanışmayı, sosyal sorumluluğu, empatiyi, farkındalığı ve kalkınmayı artırmak amacıyla hizmetlerine gönüllü katılım sağlanmasına olanak sunuyor. Mersin Büyükşehir bu sayede; bilgisini, zamanını ve emeğini iyiliğe dönüştüren, hiçbir karşılık beklemeden toplumun güçlenmesine ve gelişmesine katkı sunarak, toplumsal yardımlaşma örneği sergileyen gönüllülerle bugüne kadar, kadın ve çocuk alanında birçok çalışmaya imza attı. Mersin Büyükşehir, kent genelinde toplam 721 kayıtlı gönüllü ile el ele vererek çalışmalar yapmayı sürdürüyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Gönüllüler Şube Müdürlüğü; toplumdaki dayanışmayı, sosyal sorumluluğu, empatiyi, farkındalığı ve kalkınmayı artırmak amacıyla hizmetlerine gönüllü katılım sağlanmasına olanak sunuyor. Mersin Büyükşehir bu sayede; bilgisini, zamanını ve emeğini iyiliğe dönüştüren, hiçbir karşılık beklemeden toplumun güçlenmesine ve gelişmesine katkı sunarak, toplumsal yardımlaşma örneği sergileyen gönüllülerle bugüne kadar, kadın ve çocuk alanında birçok çalışmaya imza attı. Mersin Büyükşehir, kent genelinde toplam 721 kayıtlı gönüllü ile el ele vererek çalışmalar yapmayı sürdürüyor.

Bugüne kadar 'Evimiz Atölye Projesi' kapsamında, Mersinden Kadın Kooperatifi'nin iş birliği ve 6 gönüllünün katkılarıyla yürütülen projede, kadınlara Oyuncak Yapım Atölyesi'nde eğitimler verildi. Bu proje sayesinde, Mersin merkez ve ilçelerinde 31 mahallede toplam 1961 kadına ulaşıldı. Dönemsel olarak da oyuncak üretimleri devam ediyor.

GÖNÜLLÜLER, ATÖLYE ÇALIŞMALARI VE EĞİTSEL ÇALIŞMALARA DESTEK SUNUYOR

Gönüllülerin destek verdiği çocuk atölye çalışmaları ve eğitsel çalışmalar kapsamında; satranç, taş boyama, resim, masal anlatımı, capoeira dans, geri dönüşüm, matematik, fizik, çocuklara özel pasta yapımı, robotik kodlama atölyeleri ile beslenme alışkanlıkları eğitimi verildi. Gönüllülerin destek verdiği kadın atölye çalışmaları ile eğitsel çalışmalar kapsamında da; hasır örgü, punch nakışı, makrome, dokuma, seramik, kirmen (geleneksel yün eğirme) atölyeleri ile tiyatro çalışmaları, reyhan şerbeti yapım kursu, üretici kadınlara ürün paketleme, pazarlama eğitimleri ve geleneksel yöntemlerle gıda üretimi eğitimleri ile Büyükşehir'in etkinliklerinde müzik ve ritim dinletisi yapılıyor.

6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasındaki süreçte de Mersin Büyükşehir'in gönüllüleri, hem araç hem de insani yardım toplama ve paketleme desteği vererek dayanışmayı büyüttü.

BADEMSOY: "KIYMET VERİLEN YERDE GÖNÜLLÜLÜK YAPMAK AYRI BİR DUYGU"

Mersin Büyükşehir'in gönüllülerinden Yüksel Bademsoy, 15 yıldır Mersin'de yaşadığını ve Mersin'e gelmeden önce de Ankara'da gönüllü çalışmalarda bulunduğunu anlattı. Mersin Büyükşehir'in Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesindeki Gönüllüler Şube Müdürlüğü ile de arkadaşları sayesinde tanışma fırsatı elde ettiğini anlatan Bademsoy, "Ben işe gönüllü okuma-yazma eğiticiliği ile başlamıştım. İlk olarak kısa bir süre okuma-yazma eğitmenliği yaptım, ondan sonra hobim olan makrome ve el işleri devreye girdi" dedi. Gönüllülük işinin sadece el işiyle kısıtlı bir alan olmadığını da sözlerine ekleyen Bademsoy, "Gelen kişilerin çoğu ev hanımı ya da emekli olmuş insanlar. Oraya gelen kursiyerlerimden bu işi yapıp evine para götüren kadınlar oldu ve halen de devam ediyoruz" diye konuştu.

6 Şubat depreminin ardından Mersin'in göç aldığını ve kente göç ederek gelen kadın, çocuk ve ailelere Büyükşehir'in de büyük yardımlarda bulunduğunu kaydeden Bademsoy, "Elimizden geldiğince onlara da destek olmaya çalıştık. Büyükşehir Belediyesi ile severek ve isteyerek, çok uyumlu bir şekilde çalışıyoruz. İnsanlar nasıl karşılıksız gittiğimizi anlamıyorlar. Ama bunun hazzını, herkesin bir kere olsun yaşamasını tavsiye ediyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir çatısı altında Gönüllüler Şube Müdürlüğü'nün yer almasının çok güzel ve kıymetli bir çalışma olduğunu da sözlerine ekleyen Bademsoy, "Büyükşehir Belediyesi'nin Gönüllüler Şubesi bu konuda gerçekten çok iyi ve uyum içinde çalışıyor. İnsan olarak kıymet ve değer görüyorsunuz, karşılık alıyorsunuz. Bizim görüşlerimize de değer vermeleri çok önemli" dedi.

KUŞ: "İNSANLARI BİR NEBZE GÜLÜMSETEBİLDİYSEK NE MUTLU"

Mersin Büyükşehir'in gönüllülerinden Muhittin Kuş, Büyükşehir ile tanışmasının eşinin üretici kadınlara dahil olmasıyla başladığını söyleyerek, kendisinin nasıl gönüllü olduğunu anlattı. 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremlerin ardından Büyükşehir'in gönüllülük esaslı toplantılarına katılmaya başladığını aktaran Kuş, neler yapabileceklerini düşündükleri noktada daha organize bir şekilde yardımda bulunmak için Büyükşehir'in Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ile temasa geçtiklerini söyledi. Süreci anlatan Kuş, "Mersin'de olan arkadaşlarımız ve çevremiz, Büyükşehir aracılığıyla yardım ürünleri tedarik etmeye başladılar. Bizler de deprem bölgesine gitmeye başladık. Belediye'nin burada en güzel yönü, bize imkan sağlamış olmasıydı. Çünkü oturduğumuz yerden bir şey olmuyor. Araç lojistiğine, teçhizata, sevkiyatlara ihtiyacımız vardı. Bunları sağ olsun Büyükşehir karşıladı" dedi.

Deprem bölgesinde arama-kurtarma ekiplerine de yardımcı olmaya çalıştıklarını belirten Kuş, "Arama ve kurtarma ekipleri ciddi anlamda yoruluyor ve yıpranıyordu. Onların da aynı şekilde ihtiyaçlarını karşıladık. İnsanları o durumda bile bir nebze gülümsetebildiysek ne mutlu. Daha büyük felaketler de yaşayabiliriz, ama bizim gülümsemeye ihtiyacımız var. Bundan dolayı elimizden geleni yaptık, yapacağız ve yapmalıyız" diye konuştu.

En büyük hedefinin çocuğuna örnek bir ebeveyn olmak olduğunu ve bu yüzden gönüllülük esaslı çalışmaları çok önemsediğini vurgulayan Kuş, "Çocuk yetiştiriyoruz. Bizden güzel şeyler aldıkça, güzel bir nesil gelecek. Bundan dolayı böyle bir şey yapmak istedim" ifadelerini kullandı. Büyükşehir'in bu tür organizasyonlarda koordine edici olmasının da önemli olduğuna dikkat çeken Kuş, "Belediyenin koordinasyonu harikaydı. Bütün emeği geçen, sahada olan kim varsa tebrik ediyorum. İşimizi çok güzel bir şekilde yaptık" dedi.