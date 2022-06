Mersin Büyükşehir Başkanı Seçer, Anamur'da Üreticilerle Bir Araya Geldi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer öncülüğünde kentte tarımsal üretimi artırmak ve üreticiye destek olmak adına makine ekipman, fide-fidan, sulama borusu ve hayvan dağıtımlarını bu yıl da sürdürüyor. Hayata geçirilen desteklerin yeni sahipleri Anamur, Bozyazı ve Aydıncık ilçelerindeki üreticiler oldu. Seçer'in katılımıyla Anamur'da ' Anamur, Bozyazı Sulama Borusu ve Makine-Ekipman Dağıtım Töreni' düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Başkan Vahap Seçer ' Anamur, Bozyazı Sulama Borusu ve Makine-Ekipman Dağıtım Töreni'nde üreticilerle buluştu. Anamurluların yoğun ilgisiyle karşılaşan Seçer, hizmetlerinde ayrımcılığa asla yer vermediklerini belirtti. Başkan Seçer'in Anamur programındaki ilk durağı Anamur Kaymakamlığı oldu. Kaymakam Bilal Bozdemir'i ziyaret eden Başkan Seçer, Anamur'daki çalışmalar hakkında Kaymakam Bozdemir'le sohbet etti.

MERSİN BÜYÜKŞEHİR'İN DESTEKLERİ ANAMUR'DA ÜRETİCİYLE BULUŞTU

Anamur Tropikal Meyve Üretim ve Pazarlama, S.S Anamur Muz Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, Anamur Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği ve Bozyazı'da faaliyet yürüten DOKUDER'e 1'er adet muz dal parçalama makinesi teslim edilen törende; Anamur Anıtlı ve Güneybahşiş Mahallelerine toplam 1.404 metre ve Bozyazı Kızılca Mahallesi'ne de 1.404 metre HDPE sulama borusu verildi. Ayrıca Anamur'da 7, Bozyazı'da da 4 mahalleye hamur yoğurma makinesi dağıtıldı.

Törene; Başkan Seçer'in yanı sıra Anamur Çaltıbükü Mahalle Muhtarı Nazım Saydam, Anamur Muz Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Niyazi Sarıoğlu, Güneybahşiş Tarımsal Sulama Kooperatifi Başkanı Atilla Yalçın, Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyeleri, bürokratlar ve daire başkanları ile çok sayıda üretici katıldı.

"YURTTAŞLARIMIZA ADALETLİ HİZMETİ GÖTÜRMEK İÇİN GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATIYORUZ"

Seçer, Tarsus'tan Anamur'a uzanan 16 bin kilometrekare alana sahip Mersin'in her noktasının kendileri için önemli olduğunu vurgulayarak başladığı konuşmasında şunları söyledi:

"Adana sınırından Antalya sınırına kadar, Çamlıyayla'dan Mut'a kadar, Karaman Pozantı sınırına kadar bütün bölge, belediye sorumluluğundaki alanlarda hiçbir ayrım yapmadan, bunun altını çiziyorum, günümüzün en büyük hastalığı. Toplumu kokuşturan, Türkiye'yi, toplumu geren, dibine dinamit koyan, ayrımcılık, ötekileştirme. Bunlardan uzak, bütün yurttaşlarımıza adaletli hizmeti götürmek için gecemizi gündüzümüze katıyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi, bize yüklediğiniz görevi kalan 2 yıllık süremizde de aynı şekilde, daha da güzel hizmetler yaparak devam ettireceğiz. Bundan hiçbir endişeniz olmasın."

İlerledikleri yolda bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da hiçbir engel ve olumsuzluğun kendilerini geri çevirmeyeceğini sözlerine ekleyen Seçer, "Azimliyiz, şevkliyiz ve milletimize güveniyoruz. Bizlerin bu niyetini bilen, bu yolda bizleri destekleyen, bizlere güç olan, hayır dualarıyla, teşekkürleriyle bizlere enerji veren siz halkımıza güveniyoruz" dedi.

"BELEDİYECİLİK RANTTAN İBARET DEĞİLDİR. SADECE ASFALT, BİNA DEĞİLDİR."

Pandemi sürecine rağmen güzel işlere imza attıklarını belirten Seçer, bundan sonra daha güzel işler başaracaklarını kaydetti. Pandemide büyük binaların ve köprülü kavşakların karın doyurmadığını vurgulayan Başkan Seçer, o süreçte belediye olarak her yurttaşın yanında olduklarının altını çizerek, "Şimdi evine ekmek götüremeyen, dükkanını açamayan, çocuğuna süt alamayan, mama alamayan annelere, ailelere, babalara destek verme zamanı' dedik ve her zaman bu bunalımlı süreç içerisinde yurttaşlarımızın yanında olduk. Gıda desteklerinden mama desteğine, süt desteğine. Evde kendi işini göremeyen büyükannelerimizin, büyükbabalarımızın, yaşlı insanlarımızın ihtiyacına kadar, sıcak yemeğine kadar her zaman onların yanında bir evlat hassasiyetiyle davrandık. Zaten belediye böyledir. Belediye anadır, babadır, abladır. Belediye kardeştir, belediye evlattır. Belediyecilik budur. Belediyecilik ranttan ibaret değildir. Sadece asfalt, bina değildir. Bunu her zaman söylüyoruz" dedi.

Gittikleri her yerde Mersinlilerin kendilerini güler yüz ve nezaketle karşıladıklarını belirten Başkan Seçer, "Halkımıza saygımız büyük. Halkımızla el eleyiz, kol kolayız ve inanıyorum ki gelecek günler bugünlerden çok daha güzel olacak. Çok daha güzel bir Türkiye'de hep beraber yaşayacağız" dedi.

"BİZ ÇİN İŞİ İŞ YAPMAYIZ. SAPASAĞLAM YOLUNUZU YAPTIK."

Başkan Seçer, Anamur'da yakın zamanda yaptıkları yol çalışmalarından da söz etti. İlçenin kalbi konumundaki İskele Caddesi'nin Büyükşehir Belediyesi tarafından en iyi şekilde yenilendiğini belirten Seçer, "Çin işi iş yapmıyoruz. Sizlerin gözlerini de boyamıyoruz. Gelsin asfalt, dökelim. Sonra? Kış geldi, yağmur yağdı, asfalt bozuldu. Çünkü altyapısı yok. Ağır tonajlı bir kamyon geçti, asfalt çöktü. Çünkü altı çamur, altı sağlam değil, zemin sağlamlaştırılmamış. O yolların durumu buydu. Biz Çin işi iş yapmayız. Sapasağlam yolunuzu yaptık. Altyapısını yaptık, asfaltını döktük. Güzel günlerde kullanın, sizlere yakışır" diye konuştu.

"TOPLAMDA 6 BİN 150 METRELİK YOLU ŞU ANDA SİZLERİN HİZMETİNE SUNDUK"

Başkan Seçer, 2 bin 200 metre gidiş ve 2 bin 200 metre geliş olmak üzere 4 bin 400 metrelik İskele Caddesi'ndeki, 900 metrelik İsmet İnönü Caddesi'ndeki ve 550 metrelik Turgut Reis Caddesi'ndeki çalışmaları tamamladıklarını belirtirken, bu yıl programda olmayan Adnan Menderes Caddesi'ni de programa alarak 300 metrelik kısmını yenilediklerini vurguladı. Seçer, "Toplamda 6 bin 150 metrelik yolu şu anda sizlerin hizmetine sunduk. Çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

İskele Caddesi'ndeki yürüyüş yolunu da oldukça güzel bir noktaya getirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Seçer, "Şimdi Anamur'un dışından yazlıkçılar gelecek. Onlara da çok güzel bir sürpriz olacak. Tertemiz caddelerde güzel yaz akşamlarını, çocuklarıyla hep beraber gezinti yaparak huzur içerisinde geçirecek Anamur halkı" diye konuştu.

"TOPLAMDA 22 BİN 110 METREKARE KALDIRIMI DA YENİLEMİŞ OLDUK"

Kaldırım çalışmalarından da söz eden Başkan Seçer, "Bu bölgelerde kaldırım çalışmalarını bitirdik. İsmet İnönü Caddesi'nde 8 bin 113 metrekare kaldırım yaptık. Yine Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi'nde yani İskele Caddesi'nde 11 bin 406 metrekare. Böyle devam ediyor. Toplamda 22 bin 110 metrekare kaldırımı da orada yenilemiş olduk" dedi. Özel gereksinimli bireylerin kullanımına uygun zeminler hazırladıklarına da dikkat çeken Başkan Seçer, "Onlara engelsiz bir Anamur yaratmak için çabalıyoruz" dedi.

"GELECEK YIL İTİBARİYLE BU BÖLGEDE, BU BAHSETTİĞİM CADDELERİN TAMAMI KAYMAK GİBİ OLACAK"

Büyükşehir'e ait yollarda ilerleyen süreçte gerçekleştirecekleri çalışmalardan da söz eden Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Şu anda 2200 metrelik 19 Mayıs Caddesi'nde 1800 metrelik kısmı, yani parke olan, bozuk olan kısmı yapıyoruz. Şu anda çalışmalarımız devam ediyor. 400 metrelik kısmında hiçbir sorun yok. Yine Hızır Reis Caddesi'nde, burası da toplamda 700 metrelik bir cadde. Buranın da çalışması devam ediyor. Adnan Menderes Caddesi'nde 300 metrelik bölümünü yapmıştık, kalan kısmı da programda onları da bitireceğiz. Toplamda bu 3 cadde, 3 bin 400 metrelik yol yapımı da bu yıl içinde programda zaten, devam ediyor. Çok kısa zamanda da yapmaya gayret ediyoruz. Sizlerin hizmetine sunacağız. Ama bitmeyecek. Ahmet Yesevi Caddesi ve Mehmet Akif Caddesi. Bu toplamda 5 bin metrelik bir güzergah. Bunların MESKİ altyapısını en hızlı şekilde projelendirdi. Yakın zamanda girecek. Buralar bittiği zaman onların da yapımını tamamlamış olacağız. Gelecek yıl itibariyle bu bölgede, bu bahsettiğim caddelerin tamamı kaymak gibi olacak."

Seçer, raf değeri yüksek ürünlerin yetiştiği Anamur'daki kırsal mahallelerde bu sezon 87 kilometre uzunluğunda sathi kaplama yapacaklarını da duyurdu.

"ANAMUR HALKI EĞİTİMLİ HALKTIR"

Başkan Seçer, sosyal hizmetlerin önemine dikkat çekti

Sosyal hizmetlerden bahseden Başkan Seçer, Evde Sağlık ve Bakım Hizmeti'ni Anamur'da da başlattıklarını belirterek, "Allah kimseyi kimseye muhtaç etmesin. Onun için belediye önemli. Hepimiz bir başına kalabiliriz. Yarınımızın, sağlığımızın ne olacağı belli değil" dedi.

Eğitime büyük önem verdiklerini vurgulayan Seçer, "Anamur halkı eğitimli halktır. Anamur halkı çağdaştır, moderndir, Atatürkçüdür. Biz de O'nun izinden gidiyoruz" diye konuşurken, ilkokula giden çocuklar için sürdürdükleri Süt Senin Gurur Mersin'in projesinin devam edeceğini söyledi. Dosthane, El Bebek Gül Bebek, Hamile Bakım Sütü gibi Büyükşehir'in sosyal desteklerini anlatan Başkan Seçer, desteklerden yararlanmaları için vatandaşlara Alo 185'i ve Teksin Mersin uygulamasını işaret etti.

"3 ÇEŞİT YEMEĞİ 3,5 LİRAYA MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ 30 NOKTADA VERİYOR"

Mahalle Mutfakları ile 3 çeşit yemeği 3,5 TL'ye sunduklarını, Mobil Mutfak Tırı'nın da en son Anamur'da kavurma ve pilavdan oluşan menüsüyle hizmet verdiğini vurgulayan Başkan Seçer "Biz seçim öncesi 'Mahalle Mutfakları kuracağız' dedik. 'Ben milletvekilliği yaptım' dedim, bu Meclis'te yemekler çok ucuz. 1 lira, 2 lira, 3 lira neyse. Biz de vatandaşımıza bu fiyattan yemek verebiliriz dedim. Kimse bana inanmadı. Şimdi? 3 çeşit yemeği 3,5 liraya Mersin Büyükşehir Belediyesi 30 noktada veriyor" diye konuştu.

"ÇOK DAHA GÜZEL HİZMETLER YAPACAĞIZ"

Artan hayat pahalılığında Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlara destek sunduklarına dikkat çeken Başkan Seçer, "Filesini doldurmak için önceden 200 TL harcayan şimdi 2 bin TL de harcasa fileyi yarım dolduruyor. Bu büyük bir yük. Ama bu yaptıklarımız pandemide daha da önemli oldu. Dedim ki 'demek ki doğru yoldayız.' Sonra o bizimle dalga geçenler de bize hak verdi. 'Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal projeler konusunda yaptıkları Türkiye'de diğer belediyelere örnek' dediler. Bunu demek zorunda kaldılar. İnşallah çok daha güzel hizmetler yapacağız" dedi.

"YURTTAŞLARIMIZ BUNU BERABER KULLANACAKLAR, KİŞİYE DEĞİL, KÖYE GÖNDERİYORUZ."

Yaptıkları ekipman desteklerinden en değerli olanının hamur yoğurma makinesi olduğunu belirten Başkan Seçer, Anamur'da 8 ve Bozyazı'da 4 adet hamur yoğurma makinesi desteği sunduklarını söyledi. Mersin genelinde oluşan taleplerle toplam 80 adet hamur yoğurma makinesi dağıtmış olduklarını vurgulayan Seçer, "Hangi köy bizden talep ederse etsin hiçbir sorgulamaya gerek yok, o köye bir tane hediye ediyoruz. Buradan da muhtarlarımıza duyuralım. İhtiyacı olan her köy. Tabii ki yurttaşlarımız bunu beraber kullanacaklar, kişiye değil, köye gönderiyoruz. Bugün burada da bize müracaat eden bazı mahallelerimizin teslimatını yapacağız. Toplamda 8 adet dağıtacağız" dedi.

Anamur Tropikal Meyve ve Sebze Pazarlama Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ile Anamur Yaş Sebze Meyve Komisyoncuları Derneği'ne 4 adet muz dal sap parçalama makinesi teslim edeceklerini kaydeden Başkan Seçer, sulama borusu desteğinden de bahsederek, "Toplamda Bozyazı'yla beraber 2 bin 800 metre HDPE dediğimiz sulama borusu desteğimiz olacak. Bunun 1400 metresi Anamur Anıtlı ve Güneybahşiş köylerine, 1400 metre de Bozyazı Kızılca'ya verilecek. Tüm üreticilerimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

"KENDİ EMEĞİNİZLE, KİMSEYE MUHTAÇ OLMADAN GEÇİMİNİZİ SAĞLAMANIZ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUM"

Anamur'da güzel ürünler yetiştiğini belirten Seçer, passiflora fidesi dağıttıklarını söyledi. Eylül ayında da Aydıncık, Bozyazı ve Anamur'da toplam 5 bin adet avokado fidanı dağıtacaklarını duyuran Başkan Seçer, "Bunlar geliri yüksek yani katma değeri yüksek ürünler. Raf değeri yani pazar değeri yüksek ürünler. Küçük aile işletmeleri için, kadın üreticilerimiz için bunları önemsiyorum. Ev ekonomisine bir parça katkısı bile çok değerli. Kendi emeğinizle, kimseye muhtaç olmadan geçiminizi sağlamanız için çok önemli olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

"BU YIL 1500 HAYVAN DAĞITACAĞIZ AMA BUNUN 527 ADEDİ BU ÇİFTLİKLERDEN GELDİ"

Üreticilere küçükbaş hayvan desteği sağladıkları Haydi Gel Köyümüze Destek Verelim Projesi'nin 3'üncü yılına girdiğini hatırlatan Başkan Seçer, şunları söyledi:

"Buralar Yörük elleri. Toroslar'ın etekleri. Hayvancılıkla uğraşıyor, çok önemsiyorlar. Bizim yaptığımız siyaseten 3 adet bir yere, 5 adet bir yere, 2 adet bir yere, biri aradı torpille ona 5 adet, ona 8 adet değil. Bir proje bu. Her yıl 60 aileye her birine 25 adet küçükbaş veriyoruz, damızlık. Bir işletme kuruyoruz ona. Yemini, veteriner hizmetlerini 1 yıl veriyoruz. Sonra çarkı kendi döndürecek ve 1 yıl sonra çarkı kendi döndürmeye başlarken, 25 hayvandan elde ettiği kuzuları da bize 2-3 yıl içinde duruma göre iade edecek."

2020-2021 yılında Anamur'da 8 yetiştiriciye 200, Bozyazı'da ise 6 yetiştiriciye 150 hayvan verdiklerini kaydeden Seçer, geri dönüşü olan projenin sürdürülebilirliğine dikkat çekerken, "Bu yıl 1500 hayvan dağıtacağız ama bunun 527 adedi bu çiftliklerden geldi" dedi.

"BU HİZMETLERİ KENTİNE SUNAN BİR BELEDİYEYİZ"

Göreve geldikten sonra Anamur'un ormanlara saçılan çöplerini Silifke'ye taşıyarak bertaraf ettiklerini hatırlatan Başkan Seçer, kredi konusunda yaşanan bazı sıkıntılara değinerek, "Bugüne kadar doğru dürüst borçlanma yapamadan 3 yılı aştık. Bu hizmetleri kentine sunan bir belediyeyiz biz ve kimseye muhtaç olmadan. Türkiye'nin en saygın, en mali disiplini olan belediyesiyiz" diye konuştu.

Artan hayat pahalılığını hiçbir zaman bahane etmeden hizmetlerini sürdürdüklerine dikkat çeken Seçer, "Mazot geçen yıla göre kaç kat arttı? Üreticiler burada, 4 kat. 7 lira olan mazot 28 lira oldu. Geçen yıl demir 7 liraydı şimdi 14 lira. Yüzde 200, yüzde 100, yüzde 150. Tarım yapıyorsunuz, ziraat yapıyorsunuz. Fiyatlara baktım, en az artan son bir yılda gübre, yüzde 150 artmış. Yüzde 300 artan var. Zirai ilacın yanına yaklaşılmıyor" dedi.

"ÇOK DOĞAL BİR TALEP"

Gençlerin kendisinden park talebi olduğunu ancak tahsis sıkıntısı yaşadıklarını belirten Başkan Seçer, "Çok doğal bir talep. Ancak yaklaşık 3 yıla yakın bir süredir sahibi belli olmayan, bakımını Büyükşehir'in yaptığı Rauf Denktaş Parkı'nı ve yanındaki Milli Emlak'a ait olan arsaları güzel bir parka dönüştürmek için, bir proje uygulamak için tahsis istediğimizi ve alamadığımızı biliyor musunuz? Bunun adı engelleme değil, değil mi? Bu algı. Öyle, algı" dedi.

Mersin'in en fazla cirosunu yapan sebze hali noktasında da ilçede aynı sıkıntılarla karşı karşıya kaldıklarını sözlerine ekleyen Başkan Seçer, şöyle devam etti:

"Yapamıyoruz. İşte tahsis, arsa lazım. Arsa kamunun, Hazine'nin, senin. Yapacak olan belediye, benim. Ben kimim? Kamuyum, sensin. Ama tahsisi yapılamıyor. İşte bakın Erdemli Belediyesi'nin sınırlarında olan hal sorunluydu, inşaat yarım kalmıştı, müteahhit kaçmıştı, el attık. Şu anda hali bitirmek üzereyiz. Çok da güzel bir hal haline getirdik. Ancak Bozyazı ve Anamur'da tahsis gecikmelerinden ya da tahsis verilememesinden dolayı arzu ettiğimiz, yapmak istediğimiz yaş sebze ve meyve halimizi yapamıyoruz. Buradan da tüm Anamurlulara bunu duyurmak istiyorum."

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ'NİN DİĞER BİR KURUMU BENİM KURUMUMA BAKARKEN SİYASİ BİR GÖZLÜKLE BAKAMAZ"

Bozyazı'nın çöplerini Silifke'ye taşımamak için yapmak istedikleri katı atık depolama tesisi ve Otluca'nın içme suyu için son derece önemli olan projelere kredi kullanımında İller Bankası'yla sıkıntılar yaşadıklarını belirten Başkan Seçer, "Bu bir şikayet değil, bu bir sızlanma değil, bu bir bahane üretme değil. Burası Türkiye Cumhuriyeti. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin bir kurumunun başkanıyım. Türkiye Cumhuriyeti'nin diğer bir kurumu benim kurumuma bakarken siyasi bir gözlükle bakamaz. Siyasetçi onu zehirliyorsa ki buradan halkıma o siyasetçileri de şikayet ediyorum. Hesaplaşma mercii seçimdir, sandıktır. Halkımız da bunları görsün, bunları takip etsin. Bu ülke kimsenin babasının çiftliği değil. Mahkeme kadıya mülk değil. Bugün varız, yarın olmayacağız. Biz gidiciyiz, bu koltuk kalacak, bir başkaları gelecek. Hangi makam olursa olsun. Bu, halkın koltuğu. Biz bu koltukta kaldığımız sürece, sizin bize tanıdığınız süre dolana kadar gecemizi gündüzümüze katacağız, ah vah demeyeceğiz ve yaptıklarımızla akşam da kafamızı yastığa koyduğumuz zaman vicdanımız rahat, huzur içerisinde uyuyacağız. Bizim düşüncemiz budur" dedi.

"KADIN KOOPERATİFLERİ VE TARIMSAL KALKINMA KOOPERATİFLERİNE ÇOK CİDDİ DESTEKLER VERİYORLAR"

Seçer'e tarımsal ve kadın kooperatiflerine verdiği önemden dolayı teşekkür eden Anamur Muz Üreticileri Tarımsal Kalkınma Kooperatif Başkanı Niyazi Sarıoğlu, "Öncelikle Sayın Başkanıma bölge çiftçisine verdiği destekten dolayı şükranlarımızı sunmak istiyorum. Ayrıca başkanımızı seçildiği günden beri yakinen takip ediyoruz. Bölgedeki kadın kooperatifleri ve tarımsal kalkınma kooperatiflerine çok ciddi destekler veriyorlar. Onlar için de ayrıca teşekkür ediyorum. Kendisi ziraat mühendisi, meslektaşımız. Onun için de bunun bir farklılık olduğunu düşünüyorum. Huzurlarınızda tekrar teşekkür ederim. Bu desteklerin devamını bekliyoruz inşallah" dedi.

"BİZE BİR İLKİ YAŞATTINIZ""

Çaltıbükü Mahalle Muhtarı Nazım Saydam, yıllardır yapılmayan yollarını yaptığı için Başkan Seçer'e teşekkürlerini ileterek, "Mersin'in Çamlıyayla'sından Anamur Kaledran'a kadar bize bir köprü bağladınız, size öncelikle teşekkür ediyorum. Hepinizden Allah razı olsun, bütün çalışanlardan, bütün emekçi kardeşlerimden. Anamur'da yapılmaz denen bir yolumuz vardı; bir grup yolu. Anamur Çaltıbükü'nün grup yolu. 60 yıldır hizmet görmeyen bir yoldu; Allah razı olsun, çocuklarının muradına er; bütün çalışanlarımız, bir hayat gördük, bir yol gördük. Teşekkür ediyorum ayrıca. İki gün önce bana mesaj geldi; bir yol açılışı için. Dedim ki bu yola bakayım geleyim neyin nesi. Benim yoldan iyi mi kötü mü? Baktım ki böyle bir yolu ben televizyonlarda görüyorum Sayın Başkanım. Bize bir ilki yaşattınız. Anamur'un çehresini değiştirdiniz. Hepinize teşekkür ederim" diye konuştu.

Başkan Vahap Seçer programların ardından akşam saatlerinde Anamur'da yürüyüş yaparak vatandaşlarla sohbet etti.

