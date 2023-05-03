Meral Akşener : "Allah Allah nidalarıyla seçime gidiyoruz"

" Bursa'ya ne düşündüğümüzü, ne yapacaklarımızı söylemeye geldik"

BURSA - İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Seçime gidiyoruz seçime. Bursa'ya ne düşündüğümüzü, gençlerimiz için neler planladığımızı, onlar tarafından kovulan doktorlar için, sağlık çalışanları için, öğretmenler için ne yapmak istediğimizi, KPSS mağdurları için ne yapacağımızı, tarım, sanayi, işsizliği ne yapacağımızı söylememiz gerekirken, Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Bursa Kent Meydanı'nda miting düzenledi.

Akşener, iktidarın hakaret ederek yol yürüdüğünü iddia ederek, "14 Mayıs akşamı helal oylarınızla bu seçimi kazanacağız. Kemal Kılıçdaroğlu 13. Cumhurbaşkanı olacak. Recep Bey ve arkadaşlarını emekli edeceğiz. Ben de başbakan olacağım. Partimizi birinci parti çıkaracaksınız. Ben de helal oylarınızla başbakan olacağım" dedi.

"Bu arkadaşlara göre biz işgalciyiz"

"Seçime gidiyoruz seçime. Bursa'ya ne düşündüğümüzü, gençlerimiz için neler planladığımızı, onlar tarafından kovulan doktorlar için, sağlık çalışanları için, öğretmenler için ne yapmak istediğimizi, KPSS mağdurları için ne yapacağımızı, tarım, sanayi, işsizliği ne yapacağımızı söylememiz gerekirken, Allah Allah nidalarıyla savaşa gidiyoruz. Bu arkadaşlara göre biz işgalciyiz" diyerek eleştirilerini sürdüren Akşener, "Ne zaman milli iradenin sahipleri bu ülkede işgalci oldu? Bu nasıl bir psikolojidir. Erdoğan beni ve Kılıçdaroğlu'nu Gabar'a gömüyordu. Mezar kazarken petrol bulmuş. Hayırlı bir işe vesile olmuşuz. Gabar'da mezar kazdılar, petrol çıkmış. Şimdi Cudi'de de kazmaya başlayacak. Orada petrol, doğalgaz bir şey bulur da Türkiye kazanır. Böyle Cumhurbaşkanı olamaz. Cumhurbaşkanı bu ülkede yaşayan her vatandaşın namusunun, şerefinin, güvenliğinin, malının, mülkünün emniyetinden sorumludur. Muhalefete oy verecek asil milletin mensuplarına işgalci diyemez" ifadelerini kullandı.

"100 bin öğretmen atayacağız"

Tarım, gençler, atanamamış öğretmenler için ne düşündüklerini değil, başka eleştirilere maruz kaldıklarını vurgulayan Akşener, "Biz, 1 ay içinde 100 bin öğretmen tayin edeceğiz, bunu söylüyoruz. Arkasından 150 bin öğretmen daha tayin edeceğiz çünkü bütün köylerde okulları yeniden açacağız. Bir veteriner, bir ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni ve bir öğretmeni oraya tayin edeceğiz ve devletten maaş alacaklar. Bütün köylerde yaş ortalaması 50-55 arasında. Gençlerin köylerine dönerek tarım üretimi yapmaları için SSK ya da Bağ-Kur birimlerini 5 yıl devlet olarak biz ödeyeceğiz. Aynı zamanda ev kadınlarımıza, 18-26 yaşındaki gençlerimize hiçbir soru sormadan, 2 bin 500 lira maaş bağlayacağız. Tarımın mazot, gübre, elektrik, ilacında indirimlere gidip süspansiyonları en başında yapacağız. Havza bazlı tarım hayata geçireceğiz. Alım garantisi ve fiyat garantisi vereceğiz. 2 yıl içinde Türkiye'deki sığınmacıları geri göndereceğiz" dedi.

Öte yandan, mitingde kürsüye ilk çıkan Mansur Yavaş oldu. Ankara'da geçmiş dönem Belediye Başkanı Melih Gökçek'i eleştiren Yavaş, "16 milyar lirayı Ankapark gibi ucube bir projeye gömdü. Çin'den malzemeleri getirenler de aynı işletenler de aynı. Bunların ortaya çıkmasını istemiyorlar. Ankara'ya girişte kapılar var. Ne işe yaradığı belli değil. 135 milyon harcanmış. Her tarafa plastik saat kulesi diktiler onlara harcanan para 100-150 milyon lira. Ankara'nın asli sorunları dururken oralara para yatırdılar. 2013'ten beri nüfus artmış, bir tane otobüs alınamamış" dedi.