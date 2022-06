Menemen'de rahvan at kıyasıya yarıştı

Rahvan at yarışlarında bakıcılar zor anlar yaşadı

İZMİR - Menemen Belediyesi tarafından 8'inci kez düzenlenen Rahvan At Yarışları nefes kesen mücadelelere sahne oldu. Türkiye'nin dört bir yanından jokeylerin katıldığı yarışmada atlar, bakıcılarına zor anlar da yaşattı.

Menemen Belediyesi ve Geleneksel Spor Dalları Federasyonu işbirliğiyle Seyrek Arena'da gerçekleştirilen 8. Rahvan At Yarışları renkli görüntüler oluşturdu. Yarışmaların yapılacağı alana Başkan Yardımcıları ile birlikte at üzerinde gelen Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, vatandaşların alkışları eşliğinde turunu tamamladı.

Yarışlar öncesi şehitler için saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Duaların okunmasından sonra Menemen Belediyesi Halk Oyunları ekibi ve Turgutlu Yedi Eylül Mehter Takımı gösterisi sundu. Sunuculuğunu Abdullah Yıldırım'ın yaptığı programın açılış konuşmasını Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral gerçekleştirdi. Rahvan At Yarışları'nın öneminden bahseden Küçükmeral, "Atalarımızdan aldığımız emaneti doğru taşımak zorundayız. Bu anlamda katkılarından dolayı Menemen Belediyemize ve Türkiye'nin dört bir yanından gelen misafirlerimize teşekkür ediyoruz" dedi.

Yarışmak istemeyen atlar zor anlar yaşattı

Öte yandan yarış öncesi bazı atlar, bakıcılarına zor anlar yaşattı. Anlık olarak yarışmak istemeyen atlar piste girmek istemezken, bakıcılar atları güçlükle piste soktu.

"Kültürümüzü Menemen'de yaşatacağız"

Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz kültür etkinlerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz Mart ayında Türkelli'de düzenlediğimiz 10. Folklorik Deve Gösterimizde on binlerce vatandaşımızı ağırlamıştık. Bugün de kıymetli hemşehrilerimizle birlikte ata sporlarımızdan olan Rahvan At Yarışları'nı düzenliyoruz. Rahvan atlar, Orta Asya'dan Anadolu'ya göç eden Türklerle birlikte gelen gerçek Türk atlarıdır. Selçuklu ve Osmanlılar tarafından korunarak günümüze kadar ulaşmıştır. Bu yüzden atın olduğu yerde milli ve manevi değerlerimiz vardır. Bu kültürümüzü 6000 yıldır tüm medeniyetlere, tüm kültürlere doğal yaşam alanı olmuş Menemenimizde yaşatmaktan dolayı çok mutluyuz. Organizasyonumuzun gerçekleşmesinde yoğun emekleri olan Geleneksel Spor Dalları Federasyonumuza, bu kültürümüzün gönüllü elçisi olan rahvan atçılarımıza ve bizleri bugün burada yalnız bırakmayan kıymetli misafirlerimize ve halkımıza canı gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Seyrek'e pazar yeri müjdesi

Seyreklilere bir de müjde veren Pehlivan, şöyle devam etti, "Seyrek Mahallemize güzel bir pazar yeri inşa ediyoruz. İhalemizin gerçekleştirdiğimiz pazar yerimizi 3 ay sonra hizmetinize açmış olacağız. Pazar yerimizin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum."

Veysel Şahin: "Her daim yanınızdayım"

Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Ata sporumuzu Menemenimizde izlemenin keyfini hep birlikte yaşıyoruz. Bu güzel organizasyonda kıymetli Başkanımız başta olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Her zaman da yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyorum" ifadelerini kullandı.

Hamza Dağ'dan tesis müjdesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ da atların, Türk kültürünün en önemli sembollerinden biri olduğuna dikkat çekti. Dağ, "At, kültürümüzde bizlere her daim bir dost, bir kardeş olmuştur. Atalarımızın pusulası, yoldaşı olmuştur adeta Bununla ilgili 'Sabah kalk atanı gör, andan sonra da atını' diye çok güzel bir söz vardır. Bu kültürümüzü devam ettiren Belediye Başkanımızı ve tüm rahvancılarımızı tebrik ediyorum. Biliyorsunuz geçmiş dönemlerde Ödemiş'e çok güzel bir rahvan at yarışı tesisi kazandırmıştık. İnşallah daha güzelini de Menemenimize kazandıracağız. Daha nice güzel yarışmalarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun" dedi.

Türkiye'nin dört bir yanından 84 atın katıldığı rahvan at yarışları, baş, baş altı, büyük orta, küçük orta, dörtlü tay, üçlü tay, ithal A grubu, ithal B grubu, dörtnal ve kadınlar kategorilerinde düzenlendi. Binlerce kişinin takip ettiği yarışlar çok çekişmeli geçti. Gün boyunca heyecanlı anlara sahne olan yarışların sonunda dereceye giren atların sahiplerine ödül verildi.

Menemen Belediyesi 8. Rahvan At Yarışları'na, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Aliağa Kaymakamı Ömer Karaman, AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Milliyetçi Hareket Partisi İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İzmir İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Özen, siyasi parti temsilcileri, kamu kurumları ve sivil toplum örgütleri temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve at severler katıldı.

İhlas Haber Ajansı / Yerel