Menderes Belediye Başkanvekili Özkan: "Chp Emekçileri Kurtuluşu Yerelden Örgütleyecek Güce Sahiptir.

CHP Menderes İlçe Kongresi’nde konuşan Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, “Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi masa başında, otellerde kurulan bir parti değil, savaş meydanlarında temeli atılan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi’nin olmadığı bir Türkiye düşünülemez. Yarının daha zor bir mücadeleye sahne olacağı bellidir. Üyesi ve bir neferi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi’nin emekçileri kurtuluşu yerelden örgütleyecek, ülkemize sahip çıkacak güce sahiptir. Bu nedenle biz şimdiden ve hızla buna hazırlanmalı ve örgütlenmeliyiz” dedi.

CHP Menderes İlçe Kongresi'nde konuşan Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, "Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi masa başında, otellerde kurulan bir parti değil, savaş meydanlarında temeli atılan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı bir Türkiye düşünülemez. Yarının daha zor bir mücadeleye sahne olacağı bellidir. Üyesi ve bir neferi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçileri kurtuluşu yerelden örgütleyecek, ülkemize sahip çıkacak güce sahiptir. Bu nedenle biz şimdiden ve hızla buna hazırlanmalı ve örgütlenmeliyiz" dedi.

CHP Menderes İlçe Örgütü'nde düzenlenen kongrede Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan birlik ve beraberlik mesajı verdi. Başkanvekili Özkan, çıkan sonuç ne olursa olsun kazananın CHP olacağını söyledi. İlçe kongresinin demokrasi şöleni olduğunu kaydeden Özkan, şunları dile getirdi:

"CHP özelinde parti içi demokrasi şölenleri yaşıyor olsak da hepimizin içinde bulunduğu ekonomik buhran, sıcaklarla birlikte tüm toplumumuzu nefes alamaz hale getirmiş durumda. Aslında bu durum, AKP iktidarının yıllardır uyguladığı pek çok politika gibi ekonomi politikasının artık bardağı taşırdığı noktaya geldiğinin kanıtı. Öte yandan gerici AKP ve ortaklarının Cumhuriyet düşmanlığı sonucu tüm politikalarında şeriat güzellemelerini arttırması biliyorum hepimizin birer Kurtuluş Savaşı neferi olarak hareket etmesini sağlıyor. Bunlar; aykırı sese, sivil toplum kuruluşlarının sesinin yükselmesine, basının kamuoyunu bilgilendiren haberine, düşünmeye, laikliğe, laik eğitime kısacası Ulu Önder'imiz Atatürk'ün devrimlerine düşmanlar! Baskı ve yasaklar da hepimizi bunaltmış durumda, biliyorum. Ama sizlere şunu hatırlatmak isterim ki; Bu gerici yönetim ve politikaların karşısındaki en ciddi engel Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'En büyük eserim' diye tanımladığı Cumhuriyet Halk Partisi'dir. Cumhuriyet Halk Partisi diğer partiler gibi masa başında, otellerde kurulan bir parti değil, savaş meydanlarında temeli atılan bir partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olmadığı bir Türkiye düşünülemez. Yarının daha zor bir mücadeleye sahne olacağı bellidir. Üyesi ve bir neferi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin emekçileri kurtuluşu yerelden örgütleyecek, ülkemize sahip çıkacak güce sahiptir. Bu nedenle biz şimdiden ve hızla buna hazırlanmalı ve örgütlenmeliyiz.

Yaklaşık 3 ay önce gerçekleşen genel seçimlerde partimizin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve merkezi yönetimi ne kadar doğru ve sürece uygun politikalar üretirse üretsin; AKP'nin yürüttüğü yalan, çirkin ve iftira ile dolu seçim propagandası ile halk manipüle edilmiştir. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na tek başına bir sorumluluk yüklenmesi doğru ve adil değildir. Burada sorumluluk hepimizindir. Her bir parti emekçisi komşusuna, iş arkadaşına, mahallesine, ilçesine şeklinde büyüyen bir çemberde elinden geldiğince bu çirkin politikaları ifşa edemediği, birbirinin yaşamına dokunamadığı sürece yalan iktidarının yıkılması mümkün olmayacaktır. Ben de başkan vekili olarak sorumluluklarımın farkındayım. Çok iyi biliyorum ki partimizin politikalarını halkla buluşturacak olan mahalli örgütlenmeler gerekli dinamizmi göstermez ve emek harcamazsa istenilen düzeyde sonuç alınamaz. Mahalli örgütlenmeler bir partinin kılcal damarları gibidir ve çok önemlidir. Siyasal ve toplumsal hayatımızın tam anlamıyla AKP İktidarının kontrolüne geçmemesi için demokrasi mücadelemizi daha da büyütmeliyiz. İşte bunun için yenilenmeye ve daha güçlü bir örgütlenmeye ihtiyacımız var."

İlçedeki seçim süreci ile ilgili konuşan Özkan, şöyle devam etti:

"Başkanvekili olarak sürece herhangi bir dahlimin, kamu gücünü kullanmak olacağının bilincinde olduğumdan, partililerimizin iradelerinin tam olarak sandığa yansıması adına sürece dahil olmadım. Adaylarımızdan kim kazanırsa kazansın; partimiz kazanacak, Cumhuriyet Halk Partisi kazanacaktır. Hep birlikte laik Cumhuriyete yönelmiş saldırılar karşısında barikat olacağız. Hep birlikte güçlüyüz, faşizme ve gericiliğe geçit vermeyeceğiz. Menderes İlçe kongremizin partimize, tüzüğümüze ve daha da önemlisi halkımızın bizden beklentisine uygun bir biçimde gerçekleşeceğine inancım tamdır. Bu konuda tüm üyelerimizin azami hassasiyet göstereceğini biliyor; kongremizin ilçemize ve partimize hayırlı olmasını dilerken, aday olan tüm partili kardeşlerime başarılar diliyorum. Görevi süresince ilçemize ve partimize emek veren sayın ilçe başkanımız ve yönetim kuruluna, büyük fedakarlık ve dinamizmle çalışan örgütümüzün kıymetlileri Kadın Kollarımıza ve Gençlik Kollarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Son olarak yerel seçimlerde tarihin daha güçlü şekilde tekerrür edeceğine, kazandığımız il ve ilçe sayılarını artacağına olan kuvvetli inancımı belirtmek isterim. Hep birlikte başaracağız. Tüm katılımcılara ve üyelerimize saygı ve sevgilerimi sunuyorum."