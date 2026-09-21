Amedspor tribünlerinde Türk bayrakları dalgalandı

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Amedspor ile Beşiktaş, Süper Lig'in 6. haftasında Diyarbakır Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılarak önemli bir sonuca imza attı.

TRİBÜNLER TÜRK BAYRAKLARIYLA DONATILDI

Karşılaşma öncesinde ve maç sırasında Diyarbakır Stadyumu'nda renkli görüntüler ortaya çıktı. Binlerce taraftar, ellerindeki Türk bayrakları ve Amedspor atkılarıyla tribünlerde yerini aldı. Taraftarların takımlarına verdiği yoğun destek maç boyunca devam etti.

AMEDSPOR'DAN KRİTİK GALİBİYET

Tribünlerin desteğini arkasına alan Amedspor, Beşiktaş karşısında sahadan 3-2 galip ayrıldı. Bu sonuçla puanını 13'e yükselten Diyarbakır ekibi, Süper Lig'de liderlik koltuğuna oturdu.