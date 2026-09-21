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Adana'da 5 büyüklüğünde deprem

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Adana'da 5 büyüklüğünde deprem
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Adana'nın Saimbeyli ilçesinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 7 kilometre derinlikte gerçekleşen sarsıntı Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep gibi çevre illerde de hissedilirken AFAD, olumsuz bir durum bulunmadığını ve saha taramalarının sürdüğünü açıkladı.

  • AFAD verilerine göre Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
  • Deprem Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te hissedildi.
  • AFAD, deprem sonrası bölgede olumsuz bir durum tespit edilmediğini ve saha tarama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın ( Afad ) verilerine göre, Adana'nın Saimbeyli ilçesinde saat 04.02'de deprem meydana geldi. İlk verilerde büyüklüğü 4.2 olarak belirtilen sarsıntının yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleştiği kaydedildi.

AFAD DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.0 OLARAK DUYURDU

Afad, depremin ardından yaptığı açıklamada ise Saimbeyli merkezli sarsıntının büyüklüğünü 5.0 olarak açıkladı. Depremin Adana ile birlikte Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri ve Gaziantep'te de hissedildiği bildirildi.

OLUMSUZ BİR DURUM BULUNMUYOR

Depremin ardından bölgede saha tarama çalışmalarına başlandı. AFAD, mevcut durumda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmediğini açıkladı.

AFAD'ın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Adana ilimizin Saimbeyli ilçesinde saat 04.02’de meydana gelen ve Adana, Kahramanmaraş, Osmaniye, Kayseri, Gaziantep illerimizde hissedilen 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

SAHA TARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

AFAD ekiplerinin depremden etkilenen bölgelerdeki saha tarama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Kurum, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

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