Kılıçdaroğlu'na ses getirecek İmamoğlu sorusu! Tek kelimeyle yanıtladı

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Yargının "mutlak butlan" kararının ardından CHP Genel Başkanlığı görevine gelen Kemal Kılıçdaroğlu, Avrasya Stratejik Araştırmalar Platformu (ASAD) Genel Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu, siyasi hayatındaki kararlarından parti içindeki itiraz kültürüne, Ekrem İmamoğlu'nun adaylığından Altılı Masa'nın kuruluşuna kadar çeşitli konularda değerlendirmelerde bulundu.

"HATALARIMDAN DOLAYI ÖZÜR DE DİLEDİM"

Her siyasetçinin hata yapabileceğini belirten Kılıçdaroğlu, kendi siyasi yaşamında da eksiklikleri ve yanlışları olduğunu söyledi. Her yaptığı işin doğru olduğunu savunmanın büyük bir yanılgıya yol açacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, yaptığı hatalar nedeniyle daha önce özür dilediğini hatırlattı.

Kılıçdaroğlu, "Ben en son özür bile diledim. Yani yaptığımız hatalardan, eksikliklerden dolayı özür de diledim" ifadelerini kullandı.

"BU PARTİYİ DİRİ TUTAN İTİRAZ KÜLTÜRÜDÜR"

CHP'deki karar alma süreçlerine de değinen Kılıçdaroğlu, parti içerisinde farklı görüşlerin rahatlıkla dile getirilebildiğini söyledi. MYK toplantılarında da alınmak istenen kararlara itirazlar geldiğini belirten Kılıçdaroğlu, görüşlerin dinlenmesinin ardından ortak bir karar oluşturulmaya çalışıldığını anlattı.

Kılıçdaroğlu, CHP'yi diri tutan özelliklerden birinin "itiraz kültürü" olduğunu ifade ederek, genel başkanın görüşlerine de parti içinde itiraz edilebildiğini söyledi.

"KEŞKE YAPMASAYDIM DEDİĞİNİZ BİR KARAR VAR MI?"

Kılıçdaroğlu'na açıklamalarının ardından, siyasi hayatında geriye dönüp baktığında pişmanlık duyduğu önemli bir karar olup olmadığı soruldu.

"Bunu keşke yapmasaydım dediğiniz önemli bir karar var mı?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Çok önemli bir kararım yok" yanıtını verdi.

İMAMOĞLU SORUSUNA NET YANIT: "HAYIR"

Kılıçdaroğlu'na daha sonra Ekrem İmamoğlu'nun adaylığıyla ilgili doğrudan bir soru yöneltildi.

Gazetecilerin "İmamoğlu'nu aday yapmasaydım diye düşündünüz mü hiç?" sorusuna Kılıçdaroğlu, "Yok. Hayır, hayır" karşılığını verdi.

ALTILI MASA KARARINI DA ANLATTI

Kılıçdaroğlu, Altılı Masa'nın kurulması kararına ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bu kararın parti içerisinde itirazlarla karşılaştığını belirten Kılıçdaroğlu, buna rağmen kararın doğru olduğuna inandığını ve arkadaşlarını ikna ettiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı seçiminde yüzde 51 koşulunun siyasi partileri ittifak yapmaya yönelttiğini belirterek, "Her halükarda Cumhurbaşkanlığı'nda yüzde 51 koşulu varsa siz zaten ittifak yapmak zorundasınız" dedi. Kılıçdaroğlu, kendi ittifaklarının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da ittifak yapmak zorunda kaldığını savundu.

Kaynak: Haberler.com