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İstanbul ve Muğla'da çağrı merkezi operasyonunda 191 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul ve Muğla'da çağrı merkezi operasyonunda 191 şüpheli gözaltına alındı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 soruşturma kapsamında, İsrail vatandaşı şüphelilerce yönetildiği belirlenen çağrı merkezi şirketlerine İstanbul ve Muğla'da operasyon düzenlendi. Operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı, şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen 4 farklı soruşturma kapsamında, İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetildiği belirlenen ve çağrı merkezi adı altında faaliyet gösteren şirketlere yönelik İstanbul ve Muğla'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Bilişim Sistemlerinin Banka veya Kredi Kurumlarının Aracı Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Sermaye Piyasası Kurulu Kanunu'na Muhalefet', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma', 'Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçlarından yürütülen 4 farklı soruşturma başlatıldı. MASAK raporları, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından hazırlanan Mali Analiz Raporları, şüphelilerin ve şirketlerin tespitine yönelik araştırma ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından inceleme yapıldı. İsrail vatandaşı şüpheliler tarafından yönetilen dolandırıcılık organizasyonuna yönelik; 18 Eylül Cuma günü 29 farklı şirkete ait 44 çağrı merkezi ile söz konusu şirketlerin çalışanı ve yöneticisi konumunda olduğu tespit edilen 239 şüpheliye ait 286 ikamet adresinden oluşan toplam 328 adrese, İstanbul ve Muğla'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 191 şüpheli gözaltına alındı. Ayrıca suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmaz malvarlıklarına, şirketlerin banka hesaplarına, ödeme kuruluşları ve kripto para borsaları nezdindeki varlıklara el konuldu.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİLER

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sabah saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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