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Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar

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Fark açıldıkça yıkıldı! 8-0'lık maçta milyonları kahreden anlar
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Fenerbahçe'nin Eyüpspor'u 8-0 mağlup ettiği karşılaşmada, rakip takımın teknik direktörünün kulübedeki üzgün görüntüleri dikkat çekti. Skorun giderek açılmasıyla büyük üzüntü yaşayan genç teknik adamın yüz ifadesi kameralara yansırken, maç sonundaki istifa kararı da gecenin en dikkat çeken gelişmelerinden biri oldu.

Chobani Stadyumu'nda oynanan mücadelede Fenerbahçe, Eyüpspor karşısında adeta gol olup yağdı. Sarı-lacivertliler ilk yarıyı 5-0 önde kapatırken, ikinci yarıda da 3 gol daha bularak sahadan 8-0'lık galibiyetle ayrıldı.

SKOR AÇILDIKÇA ÜZÜNTÜSÜ ARTTI

Eyüpspor Teknik Direktörü Özhan Pulat, karşılaşmayı kulübeden takip ederken skorun açılmasıyla büyük üzüntü yaşadı. Fenerbahçe'nin art arda bulduğu goller sonrası genç teknik adamın moralsiz hali ve yaşadığı hayal kırıklığı yayıncı kuruluş kameralarına yansıdı.

8-0'LIK YENİLGİNİN ARDINDAN İSTİFA ETTİ

Karşılaşmanın ardından Özhan Pulat, soyunma odasında istifa kararı aldı ve oyuncularıyla vedalaştı. Pulat'ın yönetime ilettiği istifa talebi kabul edilirken, Eyüpspor da yaptığı açıklamayla genç teknik adamla yolların ayrıldığını duyurdu.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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