Manisa haberleri: Turgutlu Belediyesi'nin 'Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi' Törenle Açıldı

Turgutlu Belediyesi'nin sokak hayvanlarının mama ihtiyacını karşılamak amacıyla kurduğu "Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi"nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Belediye'nin Temizlik İşleri Müdürlüğü Şantiyesi'nde kurulan, "Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisi"nde; kamu kurum kuruluşları ile gıda mühendislerinin kontrolündeki catering firmalarından toplanan yemeklerden arta kalan gıdalar, makinelerde işlenerek sevimli dostlar için mamaya dönüştürülecek. Bürokratik sürecin tamamlanma aşamasında günlük 100-150 kilogram deneme üretiminin yapıldığı tesiste, sürecin tamamlanmasının ardından günlük yaklaşık 500 kilogram mama üretiminin yapılması planlanıyor.

Tesis'in açılış törenine Başkan Çetin Akın'ın yanı sıra eşi Sabriye Akın, kızı Gülce Akın, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Turgutlu Belediyesi Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş, Mithat Erden, Turgutlu Belediyesi Meclis Üyeleri Recep İşleyen, İbrahim Gökdere, Hüseyin Maliz, CHP İlçe Kadın Kolları Başkanı Sema Sivrikaya, CHP İlçe Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler, muhtarlar, dernek ve oda başkanları ile Turgutlu Belediyesi Daire Müdürleri ve personeli katıldı.

Açılış töreninde konuşan Akın, şunları söyledi:

"Bugün de bir ilki gerçekleştiriyoruz. Manisa'nın 17 ilçesinde büyükşehir de dahil olmak üzere bir ilk olarak sokak hayvanları için mama üretim tesisinin açılışını yapacağız. Biz, insana yatırım yapıyoruz. Çocuklarımıza yatırım yapıyoruz, sesini duyuramayan ve beraber yaşamak zorunda olduğumuz dostlarımıza yatırım yapıyoruz."

Başkan Akın, konuşmasında üretimin ana maddesi olan bayat ekmeklerin tesise ulaştırılması çağrısını da şu sözlerle yaptı:

"Açılışını gerçekleştireceğimiz mama üretim tesisi için müracaatımızı yaptık. Başvurularımız sonuçlandıktan sonra günlük 500 kilogram üretim yapabilecek kapasiteli bir mama üretim merkezi kurduk. Tesis içerisinde üretimle ilgili hiçbir aksaklığımız yok. Deneme üretimi boyunca da günlük 100 ila 150 kilogram arasında bir üretim gerçekleştireceğiz. Bu üretimi yaparken dikkat ettiğimiz bir şey var. Gıda mühendisi olan firmalardan, catering firmalarından ve Turgutlu Devlet Hastanesi'nden atık gıdaları alıyoruz. Onlarla üretim yapıyoruz. Sizlerden de bu anlamda katkı bekliyoruz. Üretimin 500 kilograma çıkabilmesi için malzemeye, özellikle ana maddemiz olan bayat ekmeklere ihtiyacımız var. Bayat ekmeklerinizi bize getirirseniz çok seviniriz. Hepimizin bu üretim merkezinin yaşayabilmesi için katkı sunması gerekiyor. Sizlerden bu katkıyı bekliyoruz. Sadık Dostlar Mama Üretim Tesisimizin Turgutlu'muza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum."

Turgutlu Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Seyhan Karaduman ise "Turgutlu'da yaklaşık 10 yıldır sokak hayvanları için çabalıyoruz. Bu 8-10 yıllık süre içerisinde en çok bu dönemde sokak hayvanları için destek, farkındalık ve yaşam hakkına saygı gördük. Biz, bu durumdan çok mutluyuz" diye konuştu.

Açılış töreni, kurdele kesiminin ardından sona erdi.