Turgutlu Belediyesi Haberleri - Turgutlu Belediyesi Haber - Haberler

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Turgutlu Belediyesi Haberleri

Turgutlu Belediyesi haber, Turgutlu Belediyesi son dakika haberleri ve gelişmeleri.

Turgutlu Belediyesi Özel Gereksinimlilere Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak

Turgutlu Belediyesi Özel Gereksinimlilere Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak

Turgutlu Belediyesi - 12.05.2023
Turgutlu Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak

Turgutlu Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak

Turgutlu Belediyesi - 12.05.2023
Turgutlu Belediyesi ekipleri kentte bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediyesi ekipleri kentte bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediyesi - 12.05.2023
Turgutlu Belediyesi ekipleri kentte bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediyesi ekipleri kentte bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediyesi - 12.05.2023
Turgutlu'da Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi İçin İncelemeler Yapıldı

Turgutlu'da Çevre ve Peyzaj Düzenlemesi İçin İncelemeler Yapıldı

Turgutlu Belediyesi - 11.05.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çevre ve Peyzaj Düzenlemeleri İçin İncelemelerde Bulundu

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çevre ve Peyzaj Düzenlemeleri İçin İncelemelerde Bulundu

Turgutlu Belediyesi - 11.05.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: Artık bir değişim şart

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: Artık bir değişim şart

Turgutlu Belediyesi - 10.05.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: 'Artık bir değişim şart'

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın: "Artık bir değişim şart"

Turgutlu Belediyesi - 10.05.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Projeleri Yerinde İnceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Projeleri Yerinde İnceledi

Turgutlu Belediyesi - 08.05.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Vizyon Projelerini İnceledi

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Vizyon Projelerini İnceledi

Turgutlu Belediyesi - 08.05.2023
Turgutlu Belediyesi Kadın Esports Takımı Türkiye Kadınlar Ligi'nde en iyi dört takım arasında

Turgutlu Belediyesi Kadın Esports Takımı Türkiye Kadınlar Ligi'nde en iyi dört takım arasında

Turgutlu Belediyesi - 05.05.2023
Turgutlu Belediyesi Kadın Esports Takımı Türkiye Kadınlar Ligi'nde başarılı oldu

Turgutlu Belediyesi Kadın Esports Takımı Türkiye Kadınlar Ligi'nde başarılı oldu

Turgutlu Belediyesi - 05.05.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Selendi ve Kula'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Selendi ve Kula'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediyesi - 05.05.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Selendi ve Kula'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Selendi ve Kula'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediyesi - 05.05.2023
Turgutlu Belediyesi'ne Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı

Turgutlu Belediyesi'ne Borcu Olanlar İçin Yapılandırma Fırsatı

Turgutlu Belediyesi - 04.05.2023
Turgutlu'da Müze Sohbetleri: Osmanlı Arşiv Belgelerinde Turgutlu

Turgutlu'da Müze Sohbetleri: Osmanlı Arşiv Belgelerinde Turgutlu

Turgutlu Belediyesi - 04.05.2023
TURBEM, 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıtları için seviye tespit sınavı yapacak

TURBEM, 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıtları için seviye tespit sınavı yapacak

Turgutlu Belediyesi - 03.05.2023
TURBEM, 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıtları için seviye tespit sınavı yapacak

TURBEM, 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıtları için seviye tespit sınavı yapacak

Turgutlu Belediyesi - 03.05.2023
Turgutlu'da Belediyenin Yeni Projeleri Açıldı

Turgutlu'da Belediyenin Yeni Projeleri Açıldı

Turgutlu Belediyesi - 30.04.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Vatandaşların Sorularını Yanıtladı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Vatandaşların Sorularını Yanıtladı

Turgutlu Belediyesi - 28.04.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Vatandaş Soruyor Çetin Başkan Cevaplıyor programıyla Turgutlu'da bir ilke imza attı

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Vatandaş Soruyor Çetin Başkan Cevaplıyor programıyla Turgutlu'da bir ilke imza attı

Turgutlu Belediyesi - 28.04.2023
Turgutlu Belediyesi Zabıtasından Ruhsat ve Fiyat Etiket Denetimi

Turgutlu Belediyesi Zabıtasından Ruhsat ve Fiyat Etiket Denetimi

Turgutlu Belediyesi - 27.04.2023
Turgutlu Belediyesi'nin 'Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Halı Saha Projesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi'nin 'Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Halı Saha Projesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor

Turgutlu Belediyesi - 26.04.2023
Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde İlk 23 Nisan

Turgutlu Belediyesi Çocuk Kültür ve Sanat Merkezinde İlk 23 Nisan

Turgutlu Belediyesi - 26.04.2023
Turgutlu Belediyesi Haftalık Haber Bülteni'nde 23 Nisan Sürprizi

Turgutlu Belediyesi Haftalık Haber Bülteni'nde 23 Nisan Sürprizi

Turgutlu Belediyesi - 26.04.2023
Turbeldak Ekibinden 23 Nisan'a Özel Tırmanış

Turbeldak Ekibinden 23 Nisan'a Özel Tırmanış

Turgutlu Belediyesi - 25.04.2023
Turgutlu Belediyesi'nde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Turgutlu Belediyesi'nde Bayramlaşma Töreni Düzenlendi

Turgutlu Belediyesi - 20.04.2023
Turgutlu Belediyesi, Cuma Pazarı Proje Alanında İnşaat Çalışmasına Başladı

Turgutlu Belediyesi, Cuma Pazarı Proje Alanında İnşaat Çalışmasına Başladı

Turgutlu Belediyesi - 20.04.2023
Turgutlu Belediyesi'nin Mobil Mutfak Aracı Hizmete Girdi

Turgutlu Belediyesi'nin Mobil Mutfak Aracı Hizmete Girdi

Turgutlu Belediyesi - 19.04.2023
Turgutlu Belediyesi İkram Geleneğine Kadir Gecesi'nde de Devam Etti

Turgutlu Belediyesi İkram Geleneğine Kadir Gecesi'nde de Devam Etti

Turgutlu Belediyesi - 18.04.2023
Turgutlu Belediyesi'nden Bu Bayramda da İhtiyaç Sahiplerine Destek

Turgutlu Belediyesi'nden Bu Bayramda da İhtiyaç Sahiplerine Destek

Turgutlu Belediyesi - 17.04.2023
Başkan Akın'ın acı günü

Başkan Akın'ın acı günü

Turgutlu Belediyesi - 14.04.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Akın ve Muhtarlar İftarda Buluştu

Turgutlu Belediye Başkanı Akın ve Muhtarlar İftarda Buluştu

Turgutlu Belediyesi - 13.04.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Akın, İlkokul Öğrencilerine Yerel Yönetimler Hakkında Bilgi Verdi

Turgutlu Belediye Başkanı Akın, İlkokul Öğrencilerine Yerel Yönetimler Hakkında Bilgi Verdi

Turgutlu Belediyesi - 13.04.2023
Minibüsün çarptığı Elif Seyran toprağa verildi

Minibüsün çarptığı Elif Seyran toprağa verildi

Turgutlu Belediyesi - 11.04.2023
Yemek dağıtım aracının çarptığı çocuk öldü

Yemek dağıtım aracının çarptığı çocuk öldü

Turgutlu Belediyesi - 10.04.2023
Turgutlu Belediyesi'nin Torbalar Junıor Tiyatro Grubu, Depremzede Çocuklar İçin Sahnede Olacak

Turgutlu Belediyesi'nin Torbalar Junıor Tiyatro Grubu, Depremzede Çocuklar İçin Sahnede Olacak

Turgutlu Belediyesi - 20.03.2023
Manisa'da deprem mi olacak? Turgutlu'da deprem mi olacak?

Manisa'da deprem mi olacak? Turgutlu'da deprem mi olacak?

Turgutlu Belediyesi - 10.03.2023
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bu kez Turgutlu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem bekliyorum

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bu kez Turgutlu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem bekliyorum

Turgutlu Belediyesi - 10.03.2023
Vali Karadeniz, Turgutlu'da depremzedeler için üretim yapan atölyeleri ziyaret etti

Vali Karadeniz, Turgutlu'da depremzedeler için üretim yapan atölyeleri ziyaret etti

Turgutlu Belediyesi - 17.02.2023
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'daki yardım çalışmalarını inceledi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'daki yardım çalışmalarını inceledi

Turgutlu Belediyesi - 16.02.2023
Turgutlu Belediyespor'un Oyuncularından Depremzedeler İçin Yardım Kampanyasına Destek

Turgutlu Belediyespor'un Oyuncularından Depremzedeler İçin Yardım Kampanyasına Destek

Turgutlu Belediyesi - 12.02.2023
Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Deprem Bölgesinde

Turgutlu Belediye Başkanı Akın, Deprem Bölgesinde

Turgutlu Belediyesi - 11.02.2023
Bu acının tarifi yok! Türkiye, depremde kaybettiği sporcularına ağlıyor

Bu acının tarifi yok! Türkiye, depremde kaybettiği sporcularına ağlıyor

Turgutlu Belediyesi - 10.02.2023
Turgutlu'nun deprem kaybı Gizem

Turgutlu'nun deprem kaybı Gizem

Turgutlu Belediyesi - 09.02.2023
TURGUTLU'DA İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ, 4 EV BOŞALTILDI

TURGUTLU'DA İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ, 4 EV BOŞALTILDI

Turgutlu Belediyesi - 19.01.2023
20 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

20 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

Turgutlu Belediyesi - 20.11.2022
18 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

18 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!

Turgutlu Belediyesi - 18.11.2022
Manisa haberi: Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan Belli Oldu

Manisa haberi: Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan Belli Oldu

Turgutlu Belediyesi - 09.10.2022
Manisa yerel haberi... Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri Başlıyor

Manisa yerel haberi... Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşleri Başlıyor

Turgutlu Belediyesi - 06.10.2022
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