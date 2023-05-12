Turgutlu Belediyesi Haberleri - Turgutlu Belediyesi Haber - Haberler

Turgutlu Belediyesi Haberleri
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Turgutlu Belediyesi Özel Gereksinimlilere Ücretsiz Ulaşım Sağlayacak
Turgutlu Belediyesi, özel gereksinimli vatandaşlara ücretsiz ulaşım desteği sağlayacak
Turgutlu Belediyesi ekipleri kentte bakım ve onarım çalışmalarına devam ediyor
Turgutlu Belediyesi ekipleri kentte bakım ve yenileme çalışmalarına devam ediyor
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Çevre ve Peyzaj Düzenlemeleri İçin İncelemelerde Bulundu
Turgutlu Belediyesi Kadın Esports Takımı Türkiye Kadınlar Ligi'nde en iyi dört takım arasında
Turgutlu Belediyesi Kadın Esports Takımı Türkiye Kadınlar Ligi'nde başarılı oldu
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Selendi ve Kula'da seçim çalışmalarına devam ediyor
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Selendi ve Kula'da seçim çalışmalarına devam ediyor
TURBEM, 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıtları için seviye tespit sınavı yapacak
TURBEM, 2023-2024 eğitim öğretim yılı kayıtları için seviye tespit sınavı yapacak
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Vatandaşların Sorularını Yanıtladı
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Vatandaş Soruyor Çetin Başkan Cevaplıyor programıyla Turgutlu'da bir ilke imza attı
Turgutlu Belediyesi'nin 'Çepnidere Çok Amaçlı Salon ve Halı Saha Projesi'nde Çalışmalar Devam Ediyor
Turgutlu Belediyesi, Cuma Pazarı Proje Alanında İnşaat Çalışmasına Başladı
Turgutlu Belediye Başkanı Akın, İlkokul Öğrencilerine Yerel Yönetimler Hakkında Bilgi Verdi
Turgutlu Belediyesi'nin Torbalar Junıor Tiyatro Grubu, Depremzede Çocuklar İçin Sahnede Olacak
Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan bu kez Turgutlu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem bekliyorum
Vali Karadeniz, Turgutlu'da depremzedeler için üretim yapan atölyeleri ziyaret etti
Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, Turgutlu'daki yardım çalışmalarını inceledi
Turgutlu Belediyespor'un Oyuncularından Depremzedeler İçin Yardım Kampanyasına Destek
Bu acının tarifi yok! Türkiye, depremde kaybettiği sporcularına ağlıyor
TURGUTLU'DA İNŞAAT ALANINDA TOPRAK KAYMASI MEYDANA GELDİ, 4 EV BOŞALTILDI
20 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
18 Kasım Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi!
Manisa haberi: Turgutlu Belediyesi Yörük Mehmet Yağlı Güreşlerinde Başpehlivan Belli Oldu