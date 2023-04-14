Manisa'daki her 3 muhtardan biri ilk yardım sertifikasına sahip Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in talimatı ile Yunusemre Muhtarlar Derneği tarafından hayata geçirilen 'Hayat kurtarmakta biz de varız' projesi tamamlandı Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayati önemi bir kez daha ortaya...

Manisa'daki her 3 muhtardan biri ilk yardım sertifikasına sahip

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in talimatı ile Yunusemre Muhtarlar Derneği tarafından hayata geçirilen 'Hayat kurtarmakta biz de varız' projesi tamamlandı

MANİSA - Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası hayati önemi bir kez daha ortaya çıkan ilk yardım eğitimlerine aylar öncesinden kayıtsız kalmayan Manisa'da Türkiye'de bir ilk olarak hayata geçirilen ve il genelindeki tüm muhtarların ilk yardım eğitimi almasını sağlayan proje tamamlandı. 'Hayat kurtarmakta biz de varız' projesi ile Manisa il genelinde tüm muhtarlar ilk yardım eğitimi alırken, her 3 muhtardan birisi de ilk yardım sertifikası alma başarısı gösterdi.

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in 'Manisa'da gitmediğimiz toprak dokunmadığımız yürek kalmamalı en ücrada bizi temsil eden muhtarlarımızın tümü ilkyardımcı olmalı' diyerek verdiği talimatla İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından, 2022 yılı projeleri arasında kabul edilen ve 89 bin 560, 42 TL destekle Türkiye'de ilk defa Manisa'da hayata geçirilen 'Hayat kurtarmakta biz de varız' projesi tamamlandı. Projede il genelinde 1200 muhtar ve merkez ilçelerdeki azalardan yaklaşık 400'ü ilk yardım sertifikası almaya hak kazandı. Projenin kapanış töreninde temsili sertifika dağıtım töreni ve teşekkür plaketi takdimi gerçekleştirildi.

Koordinatörlüğünü 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli Acil Tıp Teknisyeni Emine Özdemir'in yaptığı Yunusemre Muhtarlar Derneği tarafından yürütülen Manisa Valiliği 112 Acil Çağrı Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüğünün proje ortağı olduğu 'Hayat kurtarmakta biz de varız' projesi ile Manisa'da görev yapan tüm muhtarlara, İl Sağlık Müdürlüğünün eğitmenleri tarafından İlkyardım Eğitimi verildi. Toplam 8 ayda ve 16 ders saati süren projenin Yunusemre ilçesindeki 112 Acil Çağrı Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen kapanış törenine, Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Erol Karaca, İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık İşleri Daire Başkanı Uzm. Dr. Leyla Arıcı, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Ülker Kabadağ, GAMER Müdürü Ali Dedeler, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, Projenin Koordinatörü 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli Acil Tıp Teknisyeni Emine Özdemir ve muhtarlar katıldı.

Proje Koordinatörü 112 Acil Çağrı Merkezinde görevli Acil Tıp Teknisyeni Emine Özdemir'in, Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan ve Manisa Vali Yardımcısı Mustafa Yıldız tarafından yapılan konuşmaların ardından törene katılan muhtarlara sertifikaları takdim edildi. Projede emeği geçenlere ise teşekkür plaketi takdim edilerek emekleri için teşekkür edildi.

"Çok kıymetli bir proje"

Tören sonrası proje hakkında bir değerlendirmede bulunan Yunusemre Muhtarlar Derneği Başkanı Bedriye Pehlivan, "Hayat kurtarmakta biz de varız projemiz Manisa Valisi Yaşar Karadeniz'in fikriyle yola çıkılarak hazırlanmış ve İçişleri Bakanlığından da destek almış bir proje. Projedeki amacımız ülke genelinde bir farkındalık oluşturmaktı. Bu maksatla da en önemli nokta muhtarlarımızdı. Burada muhtarlarımız mahallelerin temsilcisi ve muhtarların bu hareketliliği herkesin dikkatini çektiği için genel olarak muhtarlar üzerinden ilk yardımın ne kadar değerli olduğunu ve bilinmesinin gerekliliği üzerinde ne kadar değer kazandırabilirsek onu yaptık. İl genelinde 1088 muhtar ve merkezdeki muhtar azalarımızla birlikte toplam 1200 kişiye eğitim verildi. 2 gün süren eğitimlerin sonunda sınavlar yapıldı. Bu sınavlarda başarı gösterilmesi gerekiyordu bunun sonucunda da 400 muhtarımız sertifika almaya hak kazandı. Projemiz bu eğitimlerin sonunda yaklaşık 9 ay sonra tamamlanmış oldu. Oldukça mutluyuz. Özellikle ülkemizin son yaşadığı büyük depremlerden sonra ilk yardımın ne kadar önemli olduğunu, hepimizin bir nebze de olsa ilk yardıma karşı bir bilgi sahibi olmamız gerektiğini de öğrenmiş olduk. Bu nedenle farkındalığın daha da artması anlamında çok kıymetli bir proje olduğunu düşünüyoruz.