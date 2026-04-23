Manisa'da Valilik makamı minik Mehlika'ya emanet

Manisa'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Valilik makamı, temsili olarak Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Mehlika Örtülü'ye devredildi.

Manisa Valiliği'nde düzenlenen temsili devir teslim törenine; İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli ve Sınıf Öğretmeni Sevgi Erçin katıldı. Valilik makamını Vali Vahdettin Özkan'dan devralan Ahmet Tütüncüoğlu İlkokulu öğrencisi Mehlika Örtülü, koltuğa oturmasıyla birlikte büyük bir heyecan yaşadı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı coşkuyla kutladıklarını ifade eden minik Vali Mehlika Örtülü, makamdan ilk mesajlarını ve talimatlarını iletti. Vali Mehlika Örtülü, "Burada bulunmanın sevinç ve gururunu yaşıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı ve biz çocuklara armağan edilen bugünde başta Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum. 23 Nisan sadece bir bayram değildir, biz çocuklara gösterilen değer ve sorumluluğun en büyük göstergesidir. Yarının yöneticileri olarak bizlere düşen görevlerin ne kadar önemli olduğunu bizlere hatırlatmaktadır. Bizler sizlerden daha iyi eğitim imkanları, daha güvenli oyun alanları ve hayallerimizi gerçekleştirebileceğimiz fırsatlar istiyoruz. Çünkü biliyoruz ki mutlu çocuklar güçlü bir geleceğin temelidir. Biz de üzerimize düşen sorumluluğun farkındayız. Çok çalışıp kendimizi geliştirip ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz" diye konuştu.

"Çocuklarımız, yarınlarımızın mimarı ve en kıymetli hazinemizdir"

Koltuğunu devreden Manisa Valisi Vahdettin Özkan ise, çocukların bu ülkenin en değerli emaneti olduğunu vurgulayarak, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu bayramı çocuklara armağan etmesinin önemine dikkat çekti. Vali Özkan, "Çocuklarımız, yarınlarımızın mimarı ve en kıymetli hazinemizdir. Onların iyi eğitim alması, sevgi ve güven içinde büyümesi, kendine güvenen bireyler olarak yetişmesi hepimizin ortak sorumluluğudur. 23 Nisan, çocuklarımıza duyduğumuz güvenin ve onlara verdiğimiz değerin en anlamlı göstergesidir. Çocuklarımızın azmi ve gayreti, ülkemizi daha güçlü yarınlara taşıyacaktır" ifadelerini kullandı.

Tören sırasında Manisa'nın genel durumu hakkında da minik Vali'ye bilgiler aktaran Vali Özkan, tarımda ve sanayide kentin iyi bir konumda olduğunu dile getirdi. Vali Özkan sözlerini, "Eğitimde de şehrimiz iyi durumdadır. Öğretmenlerimiz, yöneticilerimiz ve öğrencilerimiz yüksek bir motivasyon içinde görevlerini yerine getiriyorlar" diyerek noktaladı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı